As 24h de Le Mans teve nesta quarta-feira o primeiro dia de classificação da edição de 2025, definindo os trios que avançam para a disputa da pole nesta quinta-feira. A Cadillac conquistou o melhor tempo entre os hipercarros, enquanto quatro dos oito brasileiros presentes no grid deste ano avançaram para a segunda parte do quali.

Entenda o novo formato da classificação de Le Mans:

Na quarta-feira é realizado o primeiro dia do quali, com duas sessões de 30 minutos, uma para os LMP2 e LMGT3 (41 carros no total) e a segunda para os hipercarros (21 trios). Ao final das sessões, avançam para as disputas da quinta os 15 melhores nos hipercarros e 12 na LMP2 e LMGT3 cada.

Na quinta são feitas quatro sessões para a hiperpole (H1 / H2), para os hipercarros e para LMP2/LMGT3. No final do H1, avançam o top 8 da LMP2 e da LMGT3 e o top 10 dos hipercarros para a H2, que define a pole. Fica determinado também que disputa a H2 não pode ser o mesmo da H1.

Hipercarros: Cadillac lidera à frente de BMW e Ferrari

Alex Lynn, que divide o Cadillac #12 da Team Jota com Norman Nato e Will Stevens, marcou o melhor tempo da sessão, 03min22s847, ficando apenas 0s040 à frente de Dries Vanthoor com o BMW #15, ao lado de Kevin Magnussen e Raffaele Marciello.

A sessão noturna foi marcada por temperaturas mais altas do que o esperado, e começou com a Ferrari mostrando o melhor ritmo, com 03min23s994 com o #84 de Yifei Ye. Aos poucos, os tempos foram caindo, com o trio de Felipe Drugovich, o #311 da Cadillac e com Jack Aitken a bordo, chegou a assumir a ponta com 03min23s890.

A Ferrari fechou o top 3 com Antonio Giovinazzi no #51 com 03min23s163, seguido de Kevin Éstre, no Porsche #6 e Sébastien Bourdais com o Cadillac #38. O trio de Drugovich ficou em nono com um tempo de 03min23s890 e o Porsche Penske #4 de Felipe Nasr, Nick Tandy e Pascal Wehrlein ficou em 14º, com o brasileiro marcando 03min24s584.

Do resultado final, chamou a atenção o fato de nenhum carro da Aston Martin e da Peugeot terem avançado para a disputa da hiperpole na quinta-feira.

LMP2: Délétraz lidera e brasileiros ficam no top 5

A sessão foi interrompida por uma bandeira vermelha após o #60 da Iron Lynx ficar parado na área de escape da chicane Dunlop. Louis Délétraz, do #199 da AO by TF já ocupava a liderança e ficou ali até o fim da regressiva, com uma nova interrupção, por causa do #150 da AF Corse, que tinha o brasileiro Custódio Toledo a bordo, ficando parado na saída da chicane Daytona.

O trio de Délétraz, que divide o carro com Dane Cameron e P.J. Hyett, terminou à frente com um tempo de 03min35s472. Em segundo, ficou o #23 da United Autosport, com Ben Hanley a bordo, com um tempo de 03min35s657. O trio tem o brasileiro Daniel Schneider no carro, junto com o britânico Oliver Jarvis. A Algarve Pro Racing ficou em terceiro com 03min35s954 no #45 de Alex Quinn, Nicky Catsburg e George Kutz.

Pietro Fittipaldi colocou o #22 da United Autosport, que divide com Renger van der Zande e David Hansson, terminou na quinta posição, avançando para a disputa da hiperpole com uma marca de 03min36s536.

Confira a tabela de classificação da sessão conjunta LMP2 / LMGT3 no fim da nota.

LMGT3: Trio de Rossi na frente, brasileiros ficam fora da quinta-feira

Entre os LMGT3, a liderança ficou com o #46 da WRT, trio de Valentino Rossi, Ahmad al Harthy e Kelvin van der Linder, com uma marca de 03min56s875.

Em uma sessão desastrosa para os brasileiros da classe, o trio de Daniel Serra, o #57 da Kessel Racing, que ele divide com Takeshi Kimura e Casper Stevenson foi o melhor colocado, em 14º, ficando de fora da zona que avança para a hiperpole. Kimura marcou um tempo de 03min59s092, ficando logo à frente do #31 da The Bend Team WRT, de Augusto Farfus, Yasser Shain e Timur Boguslavskiy.

Já o #10 da Racing Spirit of Léman, que tem Eduardo Barrichello ao lado de Dérek DeBoer e Valentin Hasse-Clot, ficou em 17º. Único brasileiro da LMGT3 que disputou a classificação, Custódio Toleto teve problemas com seu Richard Mille AF Corse #150 e ficou na última posição.

As atividades das 24h de Le Mans continuam ainda nesta quarta-feira com o segundo treino livre, disputado das 17h às 19h, horário de Brasília. Na quinta-feira, a classificação continua a partir das 15h, em uma sessão que se estende até às 17h.

