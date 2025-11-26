A Accert Competições/Atvos Bioracing amplia sua presença no grid da Mitsubishi Cup 2025 com a formação de uma nova dupla para a 7ª e última etapa do campeonato, marcada para este fim de semana, dias 28 e 29 de novembro, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

O piloto estreante Fabio Rímoli fará sua primeira participação em competições off road ao lado do experiente navegador Adeilton dos Santos Alexandre, o TomTom, que é praticamente um colecionar de títulos da MitCup e do Sertões, desde 2013. A dupla brigará na categoria Triton Sport R, a bordo do Mitsubishi Triton #26.

A etapa fecha uma temporada da Mitsubishi Cup com um formato desafiador composto por três provas de aproximadamente 30 km, em terreno técnico, que pode embaralhar resultados e abrir possibilidades para surpresas no pódio. Para a Accert Competições, a rodada final também marca a expansão do time em um momento estratégico.

TomTom, que estreia pela equipe goiana nesta etapa, chega motivado pela oportunidade de abrir um novo ciclo. “Estou muito animado em andar com um piloto novo que fará sua estreia em uma competição. Espero que renda bons frutos e diversão dentro do carro. E, se der tudo certo, um pódio para consagrar a dupla”, afirmou o navegador.Ele destaca ainda o nível de exigência da competição. “O campeonato exige 100% de dedicação das duplas competidoras”, disse.

Para TomTom, unir esse desafio ao início de sua trajetória dentro da Accert é uma motivação extra: “Estamos iniciando na equipe Accert Competições. Espero agregar e iniciar com o pé direito rumo a boas vitórias”, comentou o campineiro.

Com passagens pelo Sertões desde 2013 — incluindo sete participações como competidor e quatro como apoio —, campeão da Triton Sport R em 2023, campeão brasileiro de Rally Raid no mesmo ano e terceiro colocado no Sertões 2023, o navegador soma ainda pódio na Outlander R PRO em 2024, além de três temporadas completas na Mitsubishi Cup. A experiência é um trunfo importante na condução da nova parceria dentro do Triton Sport R.

Do outro lado do carro, Rímoli encara sua estreia como uma oportunidade de unir propósito e performance. Representante da Atvos no cockpit, ele destaca que entrar na Mitsubishi Cup tem significado especial para seu trabalho.

“Representar a Atvos dentro do cockpit é a materialização do nosso propósito”, afirmou. O estreante reforça que pilotar em um evento carbono neutro amplia o impacto da participação. “É uma oportunidade de unir a adrenalina da competição com a consciência de um evento carbono neutro”, disse. Para a prova que marca seu início no off-road, ele projeta uma experiência intensa. “A expectativa é alta, tanto pela estreia quanto por mostrar, na prática, que performance e sustentabilidade caminham juntas”, completou.

Rímoli também valoriza o ambiente da categoria. “Considero a Mitsubishi Cup como uma referência no Brasil. A organização é impecável, o nível técnico é muito alto e isso eleva o padrão do esporte”, afirmou. Com 10 anos de participação em provas de Regularidade, ele vê a competição como o cenário ideal para marcas e pilotos que buscam evolução. “É o palco ideal para marcas que querem se associar à excelência no automobilismo e a uma visão de futuro para o setor”, disse.

Em sua chegada pilotando com a Accert Competições, ele destaca a parceria técnica e estratégica com a equipe goiana. “A Accert é mais do que uma equipe, é nossa parceira estratégica no desenvolvimento do automobilismo sustentável”, afirmou. Ele lembrou a conquista conjunta no Rally dos Sertões deste ano com o projeto Atvos Bioracing.

“Provamos definitivamente que o nosso biocombustível, o etanol, é a melhor solução para alta performance com menor impacto ambiental”, disse. Para a etapa final da Mitsubishi Cup, ele espera um ritmo forte e competitivo, sempre alinhado aos valores que carrega. “Espero uma prova forte, com muita velocidade e competitividade, sempre mantendo o compromisso com a sustentabilidade que nos trouxe até aqui”, completou.

A Accert Competições chega ao encerramento da temporada com forte presença nas pistas. Além da dupla estreante, o time mantém foco na disputa da Eclipse Cross R Cup, onde Cristiano Rocha e Minae Miyauti chegam entre os postulantes ao título. A equipe também coloca na pista Leonardo Giacchetta/Fábio Pedroso (#18), Kaio Cardoso/Aline Cardoso (#27), Guttemberg Rocha/Ariel Bueno (#86) e os também estreantes Luiz Poli/Cadu Sachs (#2).

