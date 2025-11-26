A temporada 2025 da Mitsubishi Cup chega ao final nos dias 28 e 29 de novembro, e a Accert Competições entra na pista do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), com foco total no pódio da categoria Eclipse Cross R Cup.

A dupla Cristiano Rocha/Minae Miyauti desembarca no interior paulista entre as mais regulares do grid e com chances reais de conquistar o troféu do título após seis etapas de puro desafio. A dupla figura na terceira posição na atual classificação do campeonato, mas considerando a regra de descarte do regulamento, que exclui o pior resultado de cada dupla na temporada, extra oficialmente os dois sobem para a segunda posição.

O formato decisivo da última etapa — com três provas de cerca de 30 quilômetros cada, em piso de terra e alto nível técnico — favorece o estilo agressivo e constante da dupla do Eclipse Cross R #20. “Chegaremos ao Velocitta preparados para entregar o máximo. Sabemos que o título está em aberto, e vamos acelerar com inteligência, mas com aquela dose de garra que sempre marca a Accert”, disse Cristiano Rocha.

Ao lado dele, Minae Miyauti reforça o equilíbrio da dupla: leitura apurada de terreno, concentração e sintonia com o piloto serão decisivos no traçado técnico e veloz de Mogi Guaçu. “O roteiro no Velocitta exige precisão. A comunicação entre piloto e navegador será essencial para manter ritmo e constância. Nosso foco é total”, destacou Minae.

A equipe também terá mais uma dupla forte na disputa pelas primeiras posições da categoria: Leonardo Bolzan Giacchetta / Fábio Pedroso, atuais quarto colocados na classificação da Eclipse Cross R Cup. A dupla do Eclipse Cross R #18 vem de uma sequência crescente na temporada e reforça o poder de fogo da Accert e levanta a possibilidade da equipe ter duas duplas no pódio.

A Accert Competições contará também com a presença no elenco do casal Kaio Cardoso/Aline Cardoso (#27) a bordo da Mitsubishi L200 Triton Sport R, Guttemberg Rocha/Ariel Bueno, na classe Stock, e os estreantes curitibanos Luiz Poli e Cadu Sachs (#2) com o Outlander Sport R.

A 7ª e última etapa da Mitsubishi Cup 2025 será disputada nos dias 28 e 29 de novembro, com treinos livres na sexta-feira e as três provas no sábado, definindo os campeões da temporada.

Confira a atual classificação da Accert na Mitsubishi Cup 2025 (sem considerar os descartes):

Eclipse Cross R Cup

1º) Bruno Van Enck, Unidas TF Racing, 542 pontos

2º) Wellington Diogo da Costa, WCosta Rally Team, 456

3º) Cristiano Rocha/Minae Miyauti, Accert Competições, 447

4º) Leonardo Bolzan Giaccheta/Fabio Pedroso, Accert Competições, 328

5º) Daltro M. Maronezi (Magrão), Promacchina Motorsport, 294

6º) Tiago Kfouri M. F. (TK), TK Motorsports, 220

7º) Gabriel Varela, Varela Rally Team, 104

8º) Rodrigo Varela, Varela Rally Team, 104

9º) Gunter Hinkelmann, MSL Motorsport, 98

10º) Vicente Orige S, Spinelli Racing,98

11º) Ricardinho Feltre, Unidas TF Racing, 96

12º) Fernando Cardoso E. C. Silva, Spinelli Racing, 94

13º) Gianluca Petecof, Spinelli Racing, 90

14º) Cristiano S. Batista/Claudio Rieser, Accert Competições, 85

15º) Djalma L. Pivetta, Spinelli Racing, 80

16º) Gerson Campos de Sousa Filho, Spinelli Racing, 72

17º) Felipe R. Baptista, Spinelli Racing, 70

18º) André Stuart Karll Beck, Spinelli Racing, 64

19°) Bia Figueiredo, Spinelli Racing, 52

20°) Pedro Mac Dowell QI Racing, 28

Triton Sport R Cup (sem considerar os descartes):

1º) Joselio Costa, Promacchina Motorsport, 476 pontos

2º) Marcos Juliano Bezerra, Khezam Racing, 474

3º) Felipe Lorenci, Promacchina Motorsport, 448

4º) Pietro B Neto, Ng Rally Team, 412

5º) Leonardo B Costa (Leo), Promacchina Motorsport, 391

6º) Vitor Falchetti, Chico Racing, 381

7º) Fernando Saenz, Unidas Tf Racing, 304

8º) Hamilton S Medeiros, Unidas Tf Racing, 298

9º) Kaio Cardoso/Aline Cardoso, Accert Competições, 272

10º) Jose Carlos da Silva, Gp Racing, 260

11º) Daniel Ananias, Faster Rally Team, 258

12º) Rafael F Almeida (Rafa), Promacchina Motorsport, 218

13º) Andre Joner, Chico Racing, 186

14º) Deonilson Salla (Marvado), Chico Racing, 92

15º) Allan Henrique Enz, Ng Rally Team, 56

16º) Pedro S Leite/Túlio Taniguchi, Accert Competições, 54

17º) Otavio S Leite/Lourival Roldan, Accert Competições, 52

18º) Daltro M Maronezi (Magrao), Promacchina Motorsport, 46

PROGRAMAÇÃO MITSUBISHI CUP – 7ª ETAPA – MOGI GUAÇU/ SP

SEXTA-FEIRA (28/11)

09h30 às 11h30 – Treino iniciantes

13h30 às 16h30 – Pista Convidados – pista

12h00 às 12h50 – Treinos livres Outlander Sport R – pista

12h50 às 14h00 – Treinos livres Triton Sport RS – pista

14h00 às 15h10 – Treinos livres Triton Sport R – pista

15h10 às 16h20 – Treinos livres Triton Sport ER – pista

16h20 às 17h00 – Treinos livres Elipse Cross R – pista

18h00 às 19h00 – Briefing – Velocitta

SÁBADO (29/11)

08h00 – Largada do 1º carro – prova 01 – pista

10h20 – Largada do 1º carro – prova 02 – pista

12h40 – Largada do 1º carro – prova 03 – pista

13h00 – Abertura do parque fechado – Velocitta

16h00 às 17h00 – Premiação Mitsubishi Cup – Velocitta

18h00 – Encerramento do evento – Velocitta

