Braço Curto MotorSport acelera na segunda etapa da Mitsubishi Cup

Neste próximo sábado (31/05), tem sequência a temporada 2025 da Mitsubishi Cup. A pequena e tranquila cidade de Canitar (SP) – cerca de 370 km da capital paulista –, recebe a segunda etapa do maior campeonato de rally raid de velocidade do país. Pilotos e navegadores vão acelerar por um trecho cronometrado de 33 km, que será percorrido por três vezes, totalizando quase 100 km de disputas. O parque de apoio estará na Fazenda Reunidas Santa Lúcia.

Para essa etapa, o piloto Pedro Marcondes contará com a navegação de Rogério Palmegiano (o Alemão), uma vez que seu navegador oficial, Artemio Pauluci está em viagem ao exterior.

“Depois de capotar na primeira etapa da Mit Cup, agora, o objetivo principal é terminar a prova”, ressalta Pedro, que acelera em seu terceiro rally. “Estou em processo de aprendizagem, portanto, minha estratégia será manter a cautela, acelerando de forma consciente e sem correr riscos”, completa. A dupla – que representa a Braço Curto MotorSport –, disputará o pódio da categoria Triton ER; as demais categorias são Eclipse Cross R, Outlander Sport R, Triton Sport RS e Triton Sport R.

De acordo com a organização do evento, em Canitar será mais uma etapa em alta velocidade e com diversas curvas.

“Inclusive, as curvas serão fundamentais para conquistar um bom resultado, pois pedirão manobras mais ousadas, com frenagens mais fortes e retomadas de velocidade mais rápidas. Por isso, a contagem regressiva dos navegadores será fundamental para uma boa pilotagem”, analisa Rogério. O percurso margeará as plantações da Fazenda Reunidas Santa Lúcia.

A largada será autorizada às 8h, tendo sequência as segunda e terceira baterias às 10h20 e 12h40, consecutivamente. A premiação tem início previsto para às 16h.

