Marcos Bezerra encara etapa dupla da Mitsubishi Cup em Canitar

O piloto Marcos Bezerra volta às pistas entre os dias 18 e 20 de setembro para mais um importante desafio na Mitsubishi Cup. A competição desembarca em Canitar, no interior de São Paulo, para uma programação especial: a prova será realizada em formato de etapa dupla, aumentando a importância dos resultados na disputa pelo campeonato.

Considerada uma das principais competições de rally cross-country do país, a Mitsubishi Cup reúne pilotos e navegadores em provas que exigem velocidade, técnica, precisão e resistência. Em Canitar, o desafio ganha peso extra justamente pela realização de duas etapas no mesmo fim de semana, colocando em jogo uma quantidade maior de pontos. Canitar deve ser um dos momentos decisivos da temporada da Mitsubishi Cup.

Para Marcos Bezerra, a rodada representa uma oportunidade importante de avançar na temporada e consolidar o trabalho desenvolvido ao longo do campeonato. “Uma etapa dupla exige ainda mais concentração. São dois resultados importantes em um mesmo fim de semana e precisamos estar atentos desde o início. A expectativa é fazer uma prova consistente, buscar um bom ritmo e aproveitar cada trecho para conquistar o melhor resultado possível”, destaca o piloto.

A programação começa na sexta-feira, dia 18, e segue até domingo, dia 20 de setembro, reunindo competidores de diferentes regiões do Brasil. O percurso na região de Canitar promete colocar à prova a capacidade das duplas em diferentes condições de terreno, exigindo estratégia para equilibrar velocidade e preservação do equipamento.

Além da busca por resultados, Bezerra encara a participação como parte da evolução construída prova a prova. Em uma temporada marcada por desafios distintos a cada etapa, a experiência acumulada e a adaptação rápida às características do percurso podem fazer diferença.

“Cada prova traz um aprendizado diferente. Na MitCup, não basta ser rápido. É preciso entender o terreno, tomar boas decisões e manter a regularidade. Em uma etapa dupla, tudo isso se torna ainda mais importante”, completa Bezerra.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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