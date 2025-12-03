A Accert Competições finalizou a temporada 2025 da Mitsubishi Cup com duas conquistas no pódio na categoria Eclipse Cross R Cup. A dupla Cristiano Rocha e Minae Miyauti (#20) garantiu o vice-campeonato, enquanto Leonardo Bolzan e Fábio Pedroso (#18) finalizaram em quarto lugar. A competição culminou neste sábado (29/11) na sétima etapa realizada no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

As três últimas provas da temporada apresentaram desafios intensos, em um dos circuitos mais exigentes do calendário. Cada corrida consistiu em aproximadamente 30 quilômetros de trechos cronometrados em piso de terra fofa, com retas curtas e curvas de alto nível técnico.

Com resultados anteriores que colocaram a dupla do Eclipse Cross R #20 em uma situação favorável, Cristiano Rocha e Minae Miyauti obtiveram dois quinto lugares nas corridas iniciais do dia. No entanto, não participaram da última prova devido a problemas técnicos no equipamento.

No carro #18, a dupla Leonardo Bolzan e Fábio Pedroso se destacou ao completar as três provas do dia, conquistando sexto, oitavo e quinto lugares, respectivamente. O resultado deste sábado, somados aos demais obtidos ao longo do ano, assegurou a quarta posição na classificação geral da Eclipse Cross R em 2025.

Ainda pela Eclipse Cross R neste sábado, estreando na categoria, a dupla do carro #79, Otavio Sousa Leite e Tullio Maximiliano Taniguchi Andrade, venceram a segunda e terceira corrida.

Nesta última etapa, a equipe também contou com a participação do casal Kaio Cardoso e Aline Cardoso (#27), pilotando uma Mitsubishi L200 Triton Sport R, além de Guttemberg Rocha e Ariel Bueno na classe Stock. Os estreantes curitibanos Luiz Poli e Cadu Sachs (#2) com o Outlander Sport R completaram o conjunto, formando o maior grid do ano.

Cristiano Rocha, chefe da Accert Competições e piloto do Misubishi Eclipse #20, avaliou a temporada. “Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do ano, nossos resultados foram excelentes. Nossos carros evoluiram significativamente e terão mais melhorias para a próxima temporada. Precisamos nos preparar, pois novos concorrentes aumentarão a competitividade da categoria, elevando a régua ainda mais. Este ano foi um aprendizado valioso e estamos entusiasmados com as perspectivas para 2026”, comentou.

