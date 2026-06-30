Mit Cup: Otávio Sousa Leite e Eduardo Shiga colocam a Transmáquinas Racing/Sierra no topo da Eclipse Cross R PRO

A Transmáquinas Racing/Sierra encerrou a terceira etapa da Mitsubishi Cup, disputada neste sábado (27), em Holambra (SP), com lugar mais alto do pódio, na categoria Eclipse Cross R PRO. Depois de um sábado marcado por lama e mudanças constantes nas condições da pista, Otávio Sousa Leite e Eduardo Shiga, no Mitsubishi Eclipse Cross R #22, somaram o melhor desempenho das três especiais e conquistaram o troféu de vencedores da categoria.

A etapa da maior disputa off road monomarca do Brasil reuniu três provas cronometradas em sequência, em um percurso de 32,57 quilômetros que exigiu adaptação a cada passagem. A chuva dos dias anteriores deixou o terreno bastante liso na abertura da etapa e, ao longo do dia, o traçado foi secando, abrindo novas linhas e alterando completamente a aderência.

"A primeira prova foi uma corrida bem difícil, escorregadia, do jeito que eu gosto de tocar. Começamos em um ritmo lento e na última parte conseguimos apertar um pouco. Meu pai ganhou a primeira corrida. Depois, na segunda e terceira conseguimos imprimir um bom ritmo e ganhamos", contou Otávio Sousa Leite.

A vitória de Otávio nas duas especiais seguintes acabou invertendo o placar da disputa particular em família. Pai do vencedor da etapa, Cristiano de Sousa Batista começou o sábado no alto do pódio ao lado de Claudio Rieser, com o Eclipse Cross R #62. Mas o desfecho da rodada foi bem diferente. "Fizemos uma obra de arte", brincou Cristiano.

"Furamos um pneu no quilômetro 18, trocamos e seguimos 'passeando' para completar a prova. Depois demos conta de furar outro pneu. Mas é sempre uma aventura, um aprendizado e um final de semana especial estar aqui na MitCup. Gosto muito. E na 'briga' com o meu filho, uma hora eu ganho, outra ele ganha. Mas é muito prazeroso poder competir com ele e com os amigos", relatou Batista.

Na Eclipse Cross R Cup, Rodrigo Medeiros, o Byça, e Flávio Bisi encararam uma etapa de muita técnica e baixa aderência, administrando o equipamento e aproveitando cada quilômetro para evoluir ao longo das três especiais.

"O piso estava muito escorregadio, completamente diferente das outras etapas. É muito gostoso de pilotar; como você vem em uma velocidade menor, o carro perde mais aderência, o que proporciona uma dirigibilidade mais 'dançante'”, avaliou Medeiros. A dupla capotou o carro #72 na segunda prova. Nenhum deles teve ferimentos, graças aos equipamentos de segurança, mas devido a danos no motor, não foi possível finalizar a etapa.

Na Triton Sport R PRO, Cristiano Rocha e Minae Miyauti também precisaram superar adversidades. "Uma árvore atravessou a pista", brincou Cristiano Rocha. O toque na árvore danificou a suspensão do Mitsubishi Triton Sport R #20 logo na primeira especial, mas a dupla conseguiu trocar o pneu, voltar ao trecho cronometrado e seguir na disputa durante o restante do dia. Para Minae, a lama também trouxe desafios extras durante a navegação no começo da etapa. "Por causa da lama, o hodômetro fica meio bagunçado. Assim que é bom", observou a navegadora.

A Mitsubishi Cup retorna no dia 8 de agosto para a quarta etapa da temporada 2026, em Santa Bárbara d'Oeste (SP), quando a Transmáquinas Racing/Sierra volta à disputa em busca de novos pontos na briga pelo campeonato.

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!