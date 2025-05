O segundo desafio da Mitsubishi Cup 2025, maior rally cross country de velocidade do Brasil, acontece nesta sexta e sábado, 30 e 31 de maio, na região da cidade de Canitar, distante 368 quilômetros da Capital paulista e a apenas sete quilômetros de Ourinhos, pela segunda vez. A equipe Accert Competições desembarca nesta quinta-feira e estará com tudo pronto no box montado no parque de apoio na Fazenda Reunidas Santa Lúcia para as primeiras atividades.

A equipe Accert Competições estará representada na etapa com três duplas: na L200 Triton Sport R com Kaio Cardoso/Aline Cardoso (#27); na Eclipse Cross R com Cristiano Rocha/Minae Miyauti (#20) e Leonardo Giacchetta/ Fábio Pedroso (#18).

Nesta sexta-feira, 30, das 12 às 17 horas, terá um treino livre em uma pista de aproximadamente cinco quilômetros, com planilha e marcadores padrão Mitsubishi Cup, cada carro poderá dar no máximo três voltas. A definição da ordem de largada para a etapa será através da melhor volta cronometrada entre as três de cada competidor nos treinos da sexta-feira.

No sábado, 31, a partir das 8 horas, os pilotos e navegadores deverão percorrer um circuito de 30 quilômetros no menor tempo possível, seguindo os regulamentos estabelecidos pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). O trajeto, no entanto, só será revelado aos competidores no dia da prova, e eles possuem três tentativas de percorrer o caminho sem perder pontos.

“A prova deve seguir parecida realizada na região no ano passado que conteve curvas de alta velocidade, contornos de matas e plantações, onde a navegação fez toda a diferença, principalmente nos regressivos, e trechos bem sinuosos e técnicos”, destacou o piloto Cristiano Rocha do Eclipse Cross R #20, campeão da categoria ASX RS em 2020 e vice-campeão de 2022 na Outlander Sport R PRO e campeão na Outlander Sport PRO R de 2023 e vice-campeão na Eclipse Cross PRO.

Segundo a navegadora Minae Miyauti a expectativa é a de fazer uma boa prova, para recuperar pontos perdidos na etapa de abertura da temporada. “A motivação desta vez é buscar o melhor resultado, vamos dar o nosso melhor", afirmou.

Em 2025, a Mitsubishi Cup está dividida em dez categorias, de acordo com o carro e a experiência dos competidores – L200 Triton Sport R PRO, L200 Triton Sport R CUP, L200 Triton ER PRO, L200 Triton ER CUP, L200 Triton Sport RS PRO, L200 Triton Sport RS CUP, Outlander Sport R PRO, Outlander Sport R CUP, Eclipse Cross R PRO e Eclipse Cross R CUP.

Sobre a Accert Competições

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), completará 12 anos de história em provas off-road nesta temporada. Acumula inúmeros títulos e pódios. Além dos títulos consagrados, como o Prêmio de Melhor Equipe (2021 e 2023) no Sertões e melhor equipe do Mitsubishi Cup (2022).

Em 2024, a equipe conquistou o tricampeonato no Sertões e do Campeonato Brasileiro de Rally Raid (cross-country) Cristiano Rocha e Anderson Geraldi, além da conquista do vice-campeonato da Mitsubishi Cup na categoria Eclipse Cross PRO, Cristiano Rocha e Minae Miyauti.

Em 2023, foi campeã do Mitsubishi Cup (Outlander Sport PRO R) com Cristiano Rocha e Minae Miyauti, vice-campeã na categoria Carros (T1.2) do SARR 2023 na Argentina com Cristiano Rocha e Anderson Geraldi. No Sertões, a equipe foi laureada, pela segunda vez, como a melhor entre todas as de carros, na categoria Pro Brasil, Victor Pudell e Claudemir Hubner foram vice-campeões; Cristiano Rocha e Anderson Geraldi ficaram em terceiro.

Em 2022, confirmou o bicampeonato no Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country (2019 e 2022) e vice-campeã do Mitsubishi Cup (2022) na categoria Outlander Sport R PRO. Em 2022, Cristiano e Anderson também conquistaram o título de campeões do Sertões Norte e vice-campeões ( PRO Brasil).

Em 2020, garantiu os títulos nas competições nacionais: Sertões (PRO Brasil) e Mitsubishi Cup (AXS RS), além do Rally do Cerrado com Cristiano Rocha e Roberto Spessatto (Regularidade/Master); em 2019, consagrou-se campeã brasileira do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e Sertões Series na categoria Super Production, como também o título de vice-campeã dos Sertões.

Cristiano Rocha fez tem uma carreira extensa no off-road, começou com trilhas e na modalidade regularidade em 1995, mas a sua estreia como piloto no Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e do Sertões se deu em 2012. Mas, em 2010, participou como chefe de equipe e, no ano seguinte, como navegador. Anderson Geraldi fez a sua oitava participação com a equipe.

PROGRAMAÇÃO MITSUBISHI CUP – 2ª ETAPA - CANITAR/SP

Local: Fazenda Reunidas Santa Lúcia

SEXTA-FEIRA (30/05)

07h00 às 12h00 - Abertura do parque de apoio - equipes – apoio

07h30 às 18h00 - Secretaria de prova – apoio

07h45 às 11h25 - Vistoria técnica – apoio

14h30 às 16h00 - Vistoria técnica extra – apoio

13h30 às 16h30 –Pista Convidados – pista

12h00 às 17h00 - Treinos livres – Outlander Sport R – pista

18h00 às 19h00 - Briefing – apoio

19h00 às 21h00 – Confraternização – apoio

SÁBADO (05/04) – 1ª ETAPA

07h50 – Entrada no Parque fechado – Ta apoio

08h00 – Largada do 1º carro – prova 01 – pista

10h20 – Largada do 1º carro – prova 02 – pista

12h40 – Largada do 1º carro – prova 03 – pista

13h00 – Abertura do parque fechado – apoio

16h00 às 17h00 - Premiação Mitsubishi Cup – apoio

18h00 – Encerramento do evento – apoio

CALENDÁRIO 2024 – MITSUBISHI CUP

Etapa 1 – 05/04 – Ribeirão Preto/SP

Etapa 2 – 31/05 – Canitar/SP

Etapa 3 – 28/06 – Pirassununga/SP

Etapa 4 – 06/09 – Mogi Guaçu/SP

Etapa 5 – 04/10 – Ponta Grossa/SP

Etapa 6 – 01/11 – São João da Boa Vista/SP

Etapa 7 – 29/11 – Mogi Guaçu/SP

Bortoleto FIRME sobre Antonelli! FICO de MAX? Norris NÃO BANCA McLaren, Hamilton REAGE À POLÊMICA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!