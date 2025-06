No próximo final de semana, nos dias 27 e 28 de junho, o elenco da 26ª edição do Mitsubishi Cup - mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina – irá reunir no parque de apoio montado no Pirahall Eventos e percorrerá trechos na Fazenda Santa Rosa em Pirassununga, interior de São Paulo, a pouco mais de 200 quilômetros da capital paulista ao Centro-Leste do estado, para disputa terceira etapa do calendário. Para a equipe Accert Competições será a terceira vez em trilhas na cidade.

A equipe Accert Competições estará otimista para o novo desafio e para a etapa representada por três duplas: na L200 Triton Sport R com Kaio Cardoso/Aline Cardoso (#27); na Eclipse Cross R com Cristiano Rocha/Minae Miyauti (#20) e Leonardo Giacchetta/ Fábio Pedroso (#18).

O navegador Fábio Pedroso já participou de diversas etapas em Pirassununga. “Sempre foi uma etapa bem técnica com muita navegação, principalmente entre canavial. Nós estamos procurando fazer uma temporada de evolução, tentando primeiramente diminuir a diferença de tempo entre os pilotos mais experientes da categoria. A nossa estratégia é sempre a manter uma constância no desempenho, mas sempre sendo consistente. Até agora concluímos todas as etapas, e isso tem nos dando um grande resultado no campeonato com a vice-liderança”, destaca.

Cristiano Rocha e Minae Miyauti buscarão bons resultados a bordo do Eclipse Cross R (#20). “Estamos empolgados e vamos para essa etapa para escalar na tabela de classificação”, destaca o piloto Cristiano Rocha, nascido em Irati /PR e que reside em Goiânia (GO).

A Mitsubishi Cup terá sua terceira etapa realizada em Pirassununga, São Paulo, no dia 28 de junho. O evento é um rali off-road da Mitsubishi, onde competem as categorias L200 Triton Sport R PRO, L200 Triton Sport R CUP, L200 Triton ER PRO, L200 Triton ER CUP, L200 Triton Sport RS PRO, L200 Triton Sport RS CUP, Outlander Sport R PRO, Outlander Sport R CUP, Eclipse Cross R PRO e Eclipse Cross R CUP.

A Mitsubishi Cup em Pirassununga contará com diversas atrações, como premiação para os melhores pilotos e navegadoras. A etapa também terá transmissão ao vivo pelo YouTube da prova e do programa Acelerados . Para mais informações sobre o evento, como regulamento e inscrições, é possível acessar o site da Mitsubishi Motorsport.

