Mitsubishi Cup: Accert Competições marca dois pódios em Canitar

A equipe Accert Competições participou do terceiro encontro do Mitsubishi Cup, rally cross-country de velocidade, que aconteceu nos dias 30 e 31 de maio em Canitar (SP). O circuito off-road de 30 quilômetros esteve montado na Fazenda Reunidas Santa Lúcia.

Cristiano Rocha/Minae Miyauti (#20) e Leonardo Giancchetta/Fábio Pedroso (#18), que competem pela categoria Elipse Cross R, garantiram os trófeus de 3º e 4º lugares, respectivamente. Na L200 Triton Sport R, Kaio Cardoso/Aline Cardoso (#27), completaram na 8ª posição.

“Nossa segunda etapa estava muito gostosa, percurso bem rápido, que exigiu muita concentração e destreza na pilotagem”, descreveu Cristiano Rocha. “Estou muito feliz com o resultado que conquistamos, o carro está maravilhoso e a equipe está de parabéns”, completou.

As duplas da Accert Competições buscaram melhorar os seus desempenhos na tabela de classificação. Com os resultados em Canitar/SP, na categoria Eclipse Cross R, Leonardo e Fábio ocupam a 2ª posição no campeonato, com 150 pontos, e na sequencia, Cristiano e Minae na 3ª colocação, com 144 pontos. Kaio no ranking de pilotos aparece na 8ª posição e Aline entre os navegadores na 7ª posição, com 106 pontos.

Com o mesmo empenho, foco e ritmo, os pilotos e navegadores pretendem buscar nos pódios e a liderança nas quatro etapas restantes do campeonato para garantir mais títulos no Mitsubishi Cup.

O 3º desafio da Mitsubishi Cup 2025, maior rally cross country de velocidade do Brasil, acontecerá nos dias 27 e 28 de junho, na cidade de Pirassununga, interior paulista.

CALENDÁRIO 2024 – MITSUBISHI CUP

Etapa 1 – 05/04 – Ribeirão Preto/SP

Etapa 2 – 31/05 – Canitar/SP

Etapa 3 – 28/06 – Pirassununga/SP

Etapa 4 – 06/09 – Mogi Guaçu/SP

Etapa 5 – 04/10 – Ponta Grossa/SP

Etapa 6 – 01/11 – São João da Boa Vista/SP

Etapa 7 – 29/11 – Mogi Guaçu/SP

