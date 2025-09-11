Após a quarta de sete etapas do Mitsubishi Cup 2025, a Accert Competições segue firme na disputa por posições de destaque.

Na classe Eclipse Cross R Cup, Cristiano Antonio Rocha e Minae Miyauti (#20) ocupam a vice-liderança, somando 301 pontos (sem os descartes), enquanto Leonardo Bolzan Giacchetta e Fábio Pedroso (#18) aparecem em sexto lugar, com 176 pontos. Já o casal Kaio e Aline Cardoso (#27) ocupa a 8ª colocação na Triton Sport R PRO (228 pontos) e a 11ª posição na Triton Sport R Cup (170 pontos).

Na etapa realizada na Fazenda Velocitta, em Mogi Guaçu/SP, Cristiano e Minae largaram da pole position e conquistaram dois terceiros lugares. “A primeira volta foi boa, conseguimos andar bem. Na segunda, sofremos com um pneu furado e a quebra do diferencial da caixa de transferência. Já na terceira volta, o piso estava bem diferente, com trechos muito fofos, o que dificultou bastante”, contou Cristiano.

O piloto reforça a importância de cada resultado. “Cada ponto é importante, não podemos subestimar. Já vi campeonato ser decidido por apenas um ponto. Ainda restam três etapas e a disputa está cada vez mais acirrada. Precisamos prever riscos, manter um ritmo forte e seguir focados para chegar bem na tabela do campeonato”, destacou.

Na mesma categoria, Leonardo e Fábio enfrentaram dificuldades, mas já projetam recuperação. “Foi uma prova bastante exigente, tanto na pilotagem quanto na navegação. Fizemos uma primeira volta consistente, fechando em 6º lugar”, contou o navegador Fábio Pedroso.

A dupla vinha em bom ritmo na segunda volta quando enfrentou problemas mecânicos. “Até a segunda parcial estávamos em 4º, mas no km 26,5 a mangueira de arrefecimento do motor escapou. Paramos imediatamente, mas a junta queimou e não houve tempo para reparo, o que nos tirou da disputa”, explicou Pedroso.

Para Leonardo, o foco agora é virar a página. “Tivemos duas etapas marcadas por quebras importantes, que nos custaram pontos valiosos. Daqui para frente, queremos concluir as provas e evoluir nossa pilotagem. O objetivo é extrair o máximo de experiência e buscar uma melhor posição no campeonato”, afirmou.

O próximo desafio da Mitsubishi Cup, maior rally monomarca cross country de velocidade da América Latina, será em Canitar/SP, nos dias 03 e 04 de outubro, pela segunda vez no ano.

