Mitsubishi Cup chega a Holambra e Transmáquinas Racing/Sierra busca consolidar posições na luta pelo campeonato

A cidade de Holambra, no interior paulista, recebe neste final de semana a terceira etapa da Mitsubishi Cup 2026, um momento importante da temporada para as equipes e duplas que buscam consolidar suas posições na classificação do maior campeonato monomarca de rally cross-country do país.

A programação terá atividades já na sexta-feira (26), com treinos, vistorias e o classificatório que definirá a ordem de largada, enquanto no sábado (27) os competidores enfrentarão três provas especiais que prometem disputas intensas e decisivas para o campeonato.

A Transmáquinas Racing/Sierra chega embalada pelos resultados conquistados nas etapas anteriores e com representantes entre os principais colocados das categorias Eclipse Cross R PRO, Eclipse Cross R Cup e Triton Sport R PRO.

Na Eclipse Cross R PRO, Cristiano de Sousa Batista e Claudio Rieser (#62) ocupam a vice-liderança entre pilotos e navegadores. A vitória conquistada na última etapa recolocou Otávio Sousa Leite (#22) na disputa direta pelas primeiras posições da Eclipse Cross R PRO em Ibirá. O piloto chega a Holambra motivada e determinada a seguir reduzindo a diferença para os líderes do campeonato.

"A expectativa é excelente. Estamos vindo de uma vitória na última etapa, conseguimos diminuir a diferença para o líder da categoria e vamos para Holambra com o objetivo de brigar pela vitória novamente", destaca Otávio Leite.

As condições do terreno podem ser um diferencial para a etapa. As chuvas registradas na região nos dias que antecedem a prova aumentam ainda mais a expectativa do piloto. "Pelo que vimos, será um percurso bastante técnico. Choveu muito na região durante a semana e eu gosto bastante de pilotar na chuva, então acredito que teremos uma prova muito interessante", menciona.

Vindo das competições de UTV, Otávio destaca que a adaptação ao rally da Mitsubishi Cup trouxe importantes aprendizados ao longo das duas primeiras etapas da temporada. "Como eu vim do UTV, estava acostumado com uma tocada muito agressiva. Meu principal aprendizado tem sido entender o momento certo de acelerar e o momento de administrar a prova. Estou aprendendo a dosar melhor o ritmo durante o campeonato", reforça.

A confiança na estrutura da equipe também é um dos fatores que aumentam o otimismo para a etapa de Holambra. "A equipe está muito bem preparada. Os mecânicos vêm fazendo um trabalho incrível e entregaram um carro impecável para essa etapa. Estamos prontos para encarar o desafio", comenta.

Pensando na classificação do campeonato, o plano é claro: buscar pontos importantes desde o início do final de semana. "A estratégia é fazer um bom classificatório, buscar vitórias nas especiais e somar o máximo de pontos possível. Nosso foco é continuar reduzindo a diferença para o líder do campeonato", enfatiza.

Otávio ressalta que a concentração será determinante ao longo das três provas programadas para o sábado. "Concentração e foco. Qualquer erro pode custar muito caro, então é preciso manter a atenção do início ao fim da prova", complementa.

Para esta etapa, a dupla terá uma novidade. Túlio Taniguchi não poderá participar devido a compromissos pessoais e será substituído pelo experiente Eduardo Shiga. "O Eduardo tem excelentes referências e estou bastante confiante de que faremos um bom trabalho juntos", conta.

Com o campeonato entrando em sua fase intermediária, o piloto acredita que a disputa pelos pontos começa a ganhar ainda mais importância. "A próxima etapa já marca metade da temporada, então cada ponto conquistado passa a ter um peso ainda maior", afirma.

As características técnicas do traçado também podem favorecer o estilo de pilotagem de Otávio. "Eu gosto muito de andar na chuva e também de percursos mais travados e técnicos. São condições em que me sinto bastante confortável dentro do carro".

Após os problemas enfrentados na abertura do campeonato, conquistar um bom resultado em Holambra é considerado fundamental para manter vivo o objetivo de disputar o título. "Na primeira etapa tivemos alguns problemas e acabamos perdendo muitos pontos. Agora precisamos recuperar terreno e nos aproximar ainda mais da liderança”, assegura.

Sobre o que os fãs podem esperar da dupla, Otávio garante empenho máximo na busca pelo melhor resultado. "Pode esperar muita entrega e dedicação. Vamos buscar um ritmo forte, mas inteligente, para tentar conquistar o melhor resultado possível”, diz.

Questionado sobre sua principal meta para o final de semana, o piloto não esconde a ambição. "A meta é vencer. Precisamos somar muitos pontos e a vitória é o resultado que buscamos para seguir fortes na disputa pelo campeonato. Em um campeonato tão equilibrado, é fundamental manter um ritmo forte durante toda a prova, evitar erros e aproveitar todas as oportunidades de pontuar", concluiu.

Na Eclipse Cross R Cup, Rodrigo Peres de Paula Medeiros, o Byça, e Flávio Bisi (#73) chegam confiantes para mais um desafio. Atualmente, Medeiros ocupa a quinta colocação entre os pilotos da categoria e segue utilizando a temporada como um importante processo de evolução no rally cross-country.

"A expectativa é fazer uma prova consistente, conseguir completar todas as especiais com bons tempos e sem maiores problemas no carro", afirma o piloto. "Espero encontrar uma prova bem técnica e muito desafiadora, como têm sido todas as etapas deste ano".

Ainda em processo de adaptação à modalidade, o piloto destaca os aprendizados acumulados ao longo da temporada. "Os principais aprendizados vêm da experiência adquirida a cada quilômetro rodado. Tudo ainda é muito novo para mim e cada prova representa uma nova conquista em termos de evolução e aprendizado", destacou.

A parceria com o navegador Flávio Bisi tem sido fundamental nesse processo: "Meu navegador é extremamente experiente e tem sido um ótimo professor. Tenho aprendido muito com ele".

Pensando no campeonato, Medeiros mantém os pés no chão. "Claro que olho para a classificação e para os pontos conquistados etapa após etapa, mas o principal objetivo em 2026 é ganhar experiência e tempo ao volante", acrescentou.

Na Triton Sport R PRO, Cristiano Antonio Rocha e Minae Miyauti (#20) seguem demonstrando evolução constante. A dupla ocupa atualmente a sétima posição da categoria e busca transformar o aprendizado das etapas iniciais em um resultado ainda mais expressivo.

"Estamos cada vez mais adaptados ao equipamento e entendendo melhor as características da categoria. A expectativa é seguir evoluindo, completar as três provas com consistência e buscar um lugar de destaque entre os melhores da categoria", destaca Cristiano Rocha.

Minae Miyauti acredita que a regularidade será determinante. "Cada etapa traz desafios diferentes. O importante é manter o foco, evitar erros e aproveitar tudo o que aprendemos até aqui para continuar crescendo no campeonato", finalizou.

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