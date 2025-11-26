A temporada 2025 da Mitsubishi Cup termina neste fim de semana, 28 e 29 de novembro, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e a Accert Competições chega à etapa decisiva ostentando um feito de peso para a própria equipe e para o campeonato: será a detentora do maior grid de Eclipse Cross R na etapa da competição e do número de duplas inscritas na final.

Ao todo, cinco duplas defenderão a escuderia na categoria Eclipse Cross R, duas delas entre as fortes candidatas para fechar o ano no pódio da temporada. Além da presença maciça nos Eclipse, a Accert também alinhará três duplas na L200 Triton Sport R e uma na Outlander Sport R, somando nove formações no Velocitta — o maior contingente de uma equipe em toda a temporada 2025.

Para Cristiano Rocha, fundador da Accert Competições, reunir esse volume de carros na etapa de encerramento é um marco para o time.

"Esse grid robusto é resultado de trabalho, de confiança dos nossos pilotos e navegadores e da estrutura que entregamos em cada etapa", disse. "Ver nove duplas alinhadas com as cores da Accert na final do maior rally monomarca da América Latina é algo que celebramos, porque confirma que estamos no rumo certo e que nossa equipe segue crescendo com consistência", afirmou.

A presença ampliada na decisão reforça o papel da Accert nas principais competições off-road do país, incluindo o Campeonato Brasileiro de Rally Raid – com desafios como o Sertões e o Rally Jalapão - além da da MitCup.

As duplas da Accert Competições no Velocitta

A Accert lidera o grid da categoria Eclipse Cross R com cinco formações. Cristiano Rocha e Minae Miyauti aceleram o Eclipse Cross R #20, enquanto Leonardo Bolzan Giacchetti e Fabio Rogério Pedroso defendem o #18. O time também conta com Cristiano de Sousa Batista e Claudio Rieser da Silveira no #96; Rodrigo Peres de Paula Medeiros e Flavio Bisi no #30; e Otavio Sousa Leite ao lado de Tullio Maximiliano Taniguchi Andrade no #79.

Três duplas representam a equipe na classe dos L200 Triton Sport R: Fabio Correia Rímoli e Adelitton dos Santos Alexandre no #26; Kaio Cardoso e Aline Garrido Cardoso no #27; e João Gutemberg Rocha Souza com Ariel Bueno da Fonseca no #86.

Fechando o pelotão, na categoria Outlander Sport R, Luiz Poli e Cadu Sachs disputam a etapa final com o Outlander Sport R #2.

Sobre a Accert Competições

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), completou 12 anos de história em provas off-road nesta temporada 2025. Acumula inúmeros títulos e pódios. Além dos títulos consagrados, como o Prêmio de Melhor Equipe (2021 e 2023) no Sertões e duas vezes melhor equipe do Mitsubishi Cup.

Em 2024, a equipe conquistou o tricampeonato no Sertões e no Campeonato Brasileiro de Rally Raid (cross-country) Cristiano Rocha e Anderson Geraldi, além da conquista do vice-campeonato da Mitsubishi Cup na categoria Eclipse Cross PRO, Cristiano Rocha e Minae Miyauti.

Em 2023, foi campeã do Mitsubishi Cup (Outlander Sport PRO R) com Cristiano Rocha e Minae Miyauti, vice-campeã na categoria Carros (T1.2) do SARR 2023 na Argentina com Cristiano Rocha e Anderson Geraldi. No Sertões, a equipe foi laureada, pela segunda vez, como a melhor entre todas as de carros, na categoria Pro Brasil, Victor Pudell e Claudemir Hubner foram vice-campeões; Cristiano Rocha e Anderson Geraldi ficaram em terceiro.

Em 2022, confirmou o bicampeonato no Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country (2019 e 2022) e vice-campeã do Mitsubishi Cup (2022) na categoria Outlander Sport R PRO. Em 2022, Cristiano e Anderson também conquistaram o título de campeões do Sertões Norte e vice-campeões ( PRO Brasil).

Em 2020, garantiu os títulos nas competições nacionais: Sertões (PRO Brasil) e Mitsubishi Cup (AXS RS), além do Rally do Cerrado com Cristiano Rocha e Roberto Spessatto (Regularidade/Master); em 2019, consagrou-se campeã brasileira do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e Sertões Series na categoria Super Production, como também o título de vice-campeã dos Sertões.

Cristiano Rocha fez tem uma carreira extensa no off-road, começou com trilhas e na modalidade regularidade em 1995, mas a sua estreia como piloto no Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e do Sertões se deu em 2012. Mas, em 2010, participou como chefe de equipe e, no ano seguinte, como navegador. Anderson Geraldi fez a sua oitava participação com a equipe.

Equipe Accert Competições na 7ª Etapa da Mitsubishi Cup:

Categoria Eclipse Cross R:

Cristiano Rocha / Minae Miyauti (Eclipse Cross R #20)

Leonardo Bolzan Giacchetti / Fabio Rogério Pedroso (Eclipse Cross R #18)

Cristiano de Sousa Batista / Claudio Rieser da Silveira (Eclipse Cross R #96)

Rodrigo Peres de Paula Medeiros / Flavio Bisi (Eclipse Cross R #30)

Otavio Sousa Leite / Tullio Maximiliano Taniguchi Andrade (Eclipse Cross R #79)

Categoria L200 Triton Sport R

Fabio Correia Rimoli / Adelitton dos Santos Alexandre (L200 Triton Sport R #26)

Kaio Toledo Cardoso / Aline Christine Garrido Cardoso (L200 Triton Sport R #27)

João Gutemberg Rocha Souza / Ariel Bueno da Fonseca (L200 Triton Sport R #86)

Categoria Outlander Sport R

Luiz Afonso Torres Poli / Carlos Eduardo Piancenti Sachs (Outlander Sport R #2)

