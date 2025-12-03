Todas as categorias

Mitsubishi Cup

Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025

Categoria off-road retornou ao Velocitta para a coroação dos campeões de 2025

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Mitsubishi Cup

Mitsubishi Cup deu o ponto final da temporada 2025 no último fim de semana, retornando ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, para uma etapa mais do que especial.

Leia também:

A Final Mit Ralies reuniu no circuito de Mogi as etapas finais dos três campeonatos organizados pela marca japonesa: a Mitsubishi Cup, a Mitsubishi Motorsports e a Mitsubishi Outdoor. Enquanto a Cup é o mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina, o Motorsports tem como foco na regularidade e o Outdoor trabalha mais a estratégia, com tarefas esportivas e culturais. Juntas, as três categorias ocuparam todos os espaços do Velocitta.

 

Voltando a falar da Mitsubishi Cup, a categoria principal, seu regulamento determina que o circuito tenha uma extensão de cerca de 30 quilômetros. Cada uma das das duplas completou três voltas ao longo da pista off-road, com pontos para cada uma dessas voltas. O resultado final da etapa é o somatório da pontuação adquirida nessas voltas, definindo o grande vencedor.

O Motorsport.com acompanhou os detalhes da maior categoria nacional de rali de velocidade monomarca. Confira!

L200 Triton Sport RS PRO

Dupla com nomes de tradição no mundo do off-road, Juliano Diener e Gunnar Dums ficaram com o título da classe.

L200 Triton Sport RS CUP

Felipe e Gustavo Lourenci ficaram com o título da classe da melhor forma possível: conquistando a primeira vitória da dupla na temporada na última etapa do ano.

Triton Sport R PRO

Após dois anos terminando com o vice-campeonato, finalmente chegou a hora de Peterson Oliveira e Marcos Panstein, da Chico Racing, ocuparem o lugar mais alto do pódio.

Triton Sport R CUP

Mais uma para a Chico Racing! Wagner Roncon teve uma etapa atribulada, mas terminou com o título entre os pilotos.

Triton ER

Festa da Khezam Racing! Júlio Oliveira e Joá Bicudo levantaram o troféu após a etapa do Velocitta e, para Joá, essa conquista tem um sabor mais especial, já que ele se torna campeão pela primeira vez após 23 temporadas na Mitsubishi Cup!

Eclipse Cross R CUP

Com direito a estouro de champagne dentro do carro, Bruno van Enck e Eduardo Pereira e Costa ficaram com o título da classe.

Outlander R PRO

Em uma disputa que durou até os últimos segundos em meio ao forte calor do Velocitta, o título da classe ficou com a dupla Rodrigo Noll e Humberto Ribeiro.

Outlander R CUP

Pela classe, Sharpey e Fred ficaram com o título após uma temporada muito regular, sempre figurando entre os primeiros colocados etapa após etapa.

Equipes

O fim de semana do Velocitta coroou também a PRF Motorsport como a grande campeã entre as equipes na temporada 2025, sendo o primeiro título conquistado pelo time, que tem tradição na Mitsubishi Cup, além de uma trajetória no Sertões.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Guilherme Longo
Filtros