Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025

A Mitsubishi Cup deu o ponto final da temporada 2025 no último fim de semana, retornando ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, para uma etapa mais do que especial.

A Final Mit Ralies reuniu no circuito de Mogi as etapas finais dos três campeonatos organizados pela marca japonesa: a Mitsubishi Cup, a Mitsubishi Motorsports e a Mitsubishi Outdoor. Enquanto a Cup é o mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina, o Motorsports tem como foco na regularidade e o Outdoor trabalha mais a estratégia, com tarefas esportivas e culturais. Juntas, as três categorias ocuparam todos os espaços do Velocitta.

Voltando a falar da Mitsubishi Cup, a categoria principal, seu regulamento determina que o circuito tenha uma extensão de cerca de 30 quilômetros. Cada uma das das duplas completou três voltas ao longo da pista off-road, com pontos para cada uma dessas voltas. O resultado final da etapa é o somatório da pontuação adquirida nessas voltas, definindo o grande vencedor.

O Motorsport.com acompanhou os detalhes da maior categoria nacional de rali de velocidade monomarca. Confira!

L200 Triton Sport RS PRO

Dupla com nomes de tradição no mundo do off-road, Juliano Diener e Gunnar Dums ficaram com o título da classe.

L200 Triton Sport RS CUP

Felipe e Gustavo Lourenci ficaram com o título da classe da melhor forma possível: conquistando a primeira vitória da dupla na temporada na última etapa do ano.

Triton Sport R PRO

Após dois anos terminando com o vice-campeonato, finalmente chegou a hora de Peterson Oliveira e Marcos Panstein, da Chico Racing, ocuparem o lugar mais alto do pódio.

Triton Sport R CUP

Mais uma para a Chico Racing! Wagner Roncon teve uma etapa atribulada, mas terminou com o título entre os pilotos.

Triton ER

Festa da Khezam Racing! Júlio Oliveira e Joá Bicudo levantaram o troféu após a etapa do Velocitta e, para Joá, essa conquista tem um sabor mais especial, já que ele se torna campeão pela primeira vez após 23 temporadas na Mitsubishi Cup!

Eclipse Cross R CUP

Com direito a estouro de champagne dentro do carro, Bruno van Enck e Eduardo Pereira e Costa ficaram com o título da classe.

Outlander R PRO

Em uma disputa que durou até os últimos segundos em meio ao forte calor do Velocitta, o título da classe ficou com a dupla Rodrigo Noll e Humberto Ribeiro.

Outlander R CUP

Pela classe, Sharpey e Fred ficaram com o título após uma temporada muito regular, sempre figurando entre os primeiros colocados etapa após etapa.

Equipes

O fim de semana do Velocitta coroou também a PRF Motorsport como a grande campeã entre as equipes na temporada 2025, sendo o primeiro título conquistado pelo time, que tem tradição na Mitsubishi Cup, além de uma trajetória no Sertões.

