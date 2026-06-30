A Mitsubishi Cup, principal campeonato de rally-raid monomarca das Américas, realizou no último fim de semana a terceira etapa da temporada 2026 com disputas emocionantes em Holambra, no interior de São Paulo.

Após uma sexta-feira dedicada às vistorias técnicas, treinos de reconhecimento e o classificatório, o sábado foi marcado pelas disputas, com as duplas de pilotos e navegadores percorrendo três vezes o traçado de 30km de extensão.

E agora o Motorsport.com traz para você os vencedores da terceira etapa da temporada 2026 da Mitsubishi Cup, que retoma as atividades em 27 de julho, em Santa Bárbara D'Oeste.

L200 Triton Sport RS Cup

A vitória ficou com Leandro e Alfredo Moor, superando Lana e Bebella Lana, com Roncon e Joselito Jr. em terceiro, Destro e Sérgio Avallone em quarto e Eder e Ferdi fechando o top 5.

L200 Triton Sport RS Pro

Ricardinho Feltre / Ivo Mayer ficaram com a vitória na classe, com Juliano Diener e Gunnar em segundo. Possetti / Weidner completaram o top 3, com Glauber Fontoura / Marcelo Ritter em quarto e Ricardo Flores / Thiago Osternack em quinto.

Eclipse Cross R Cup

A vitória ficou com Vitor Falchetti / Cadu Sachs, à frente de Léo / Willian Santos e Wellington Costa / Rodrigo Mendonça. Leonardo Bolzan / Du Sachs e Weslley Costa / Filipe Cançado completaram os cinco primeiros.

Eclipse Cross R Pro

Otávio Leite e Eduardo Shiga foram os vencedores, com Vitor Falchetti / Cadu Sachs em segundo. Marcos Moraes e Fabio Pedroso vieram na sequência, enquanto Léo / Willian Santos e Wellington Costa / Rodrigo Mendonça fecharam o top 5

Outlander Sport R Cup

Marreco e Sidão foram os vencedores, com Marco de Sordi e Cesinha Pereira em segundo, subindo ao pódio também na Pro. Zebra e Léo Magalhães, Léo Tubarão e Pexe Gusmão e Lu Bragante e Gustavo Baldan completaram o top 5.

Outlander Sport R Pro

A dupla João Martini / Pedrinho Faiad levou a melhor na Outlander Sport R Pro, batendo Noll / Fred Zettel e Marreco / Sidão. Marco de Sordi e Cesinha Pereira ficaram em quarto e Guilherme Cysne / Piauí terminaram em quinto,

L200 Triton ER Cup

Julio Oliveira / Joá Bicudo faturaram a etapa de Holambra pela classe, superando Bartô e Léo Telles Silva que ficaram em segundo. Mateus Tozoni e Igor Quirrenbach, Allan Enz / Miro Teodoro e Dirceu e Diego Salla completaram o top 5.

L200 Triton Sport R Cup

A vitória na L200 Triton Sport R Cup ficou com Hamilton Medeiros e Junior Bolacha. A dupla superou Marvado e Vitor Fleischmann, em segundo, Sandy e Joel Krav em terceiro, Bezerra e Schuinka em quarto e Pietro Branchina e Caio Boscolo em quinto.

L200 Triton Sport R Pro

Para fechar, a L200 Triton Sport R Pro teve um pódio bem similar ao da Cup. Enquanto Flavio Oliveira e Vinicius Marcon ficaram com a vitória, Hamilton e Bolacha ficaram em segundo e Marvado e Vitor vieram em segundo, com Peterson Oliveira e Melado em quarto e Sandy e Joel ficaram em quinto,

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