Mitsubishi Cup: Pódios em Limeira colocam Transmaquinas Racing/Sierra na liderança

A Transmaquinas Racing/Sierra by CAR7 Racing assumiu o protagonismo na disputa pelo título da categoria Eclipse Cross R PRO da Mitsubishi Cup 2026. Com o resultado da penúltima etapa, realizada neste sábado (17), no Campo de Provas da ZF, em Limeira (SP), a equipe passou a ocupar as duas primeiras posições da classificação, com Otávio Sousa Leite, no Mitsubishi #22, na liderança, seguido por Cristiano de Sousa Batista, no #62.

O resultado reforça a força da estrutura na reta final do campeonato e acrescenta um componente especial à disputa: pai e filho estão diretamente envolvidos na briga pelo título, competindo na mesma categoria, em carros diferentes e com navegadores distintos. Otávio tem ao seu lado Túlio Taniguchi, enquanto Cristiano conta com Claudio Rieser.

A decisão da temporada será nos dias 13 e 14 de novembro, em Mogi Guaçu (SP), com as provas concentradas na Fazenda Velocitta. A última etapa definirá os campeões de uma temporada marcada pela competitividade e pela regularidade dos competidores.

Pai e filho na disputa pelo título

No Mitsubishi #22, Otávio Leite e Túlio Taniguchi seguem focados em confirmar o bom desempenho da temporada. Em Limeira, a dupla conquistou o segundo lugar em uma das provas, mas uma penalização de dois minutos, aplicada após um erro de percurso, comprometeu o resultado final e o topo do pódio.

“Foi uma etapa boa, que nos rendeu o segundo lugar no pódio em uma das provas. Acabamos cometendo um pequeno deslize ao passar fora do ‘back’, o que nos rendeu uma punição de dois minutos e nos custou um resultado ainda melhor. Também tive dificuldade para me entender com o carro nessa etapa. Na primeira volta, ficamos em quarto, na segunda em segundo e, na terceira, em terceiro”, explica Otávio.

Apesar dos contratempos, o piloto avalia positivamente o desempenho e destaca a importância de chegar à última etapa na liderança. “No geral, o saldo é positivo. Conseguimos assumir a liderança e abrir uma vantagem importante sobre o segundo colocado, considerando também os descartes. Agora, a disputa vai para Mogi Guaçu. Vamos trabalhar forte para buscar esse título e levar o campeonato para Minas Gerais”, completa.

Do outro lado do box, Cristiano Batista e Claudio Rieser também chegam à decisão com objetivos definidos. A dupla enfrentou contratempos ao longo da temporada, incluindo problemas com pneus, mas segue na disputa pelas primeiras posições. “Em três etapas, sofremos com contratempos por causa de pneus furados. Mas ainda temos muitos pontos em jogo, por isso continuamos na briga”, destaca Rieser.

Batista ressalta a importância de seguir competitivo na reta final e a satisfação de dividir a disputa com o filho. “O campeonato está bem encaminhado para o Otávio, mas seguimos firmes na briga pelo vice-campeonato. Além de todo o resultado esportivo, viver essa experiência dividindo a pista e a disputa lado a lado com o meu filho é um privilégio e um prazer enorme. Agora é focar, ajustar tudo e partir para a próxima etapa”, afirma o piloto mineiro.

Byça e Bisi buscam evolução nas duas categorias

Pela Eclipse Cross R Cup, Rodrigo Peres de Paula Medeiros, o Byça, e Flávio Bisi, a bordo do Mitsubishi #73, seguem trabalhando para evoluir na temporada. A dupla também disputa a Eclipse Cross R Cup, na qual ocupa a quinta posição, com 307 pontos.

O objetivo para a etapa decisiva é manter a consistência e transformar a experiência acumulada ao longo do campeonato em resultados. “Vamos para a etapa final mantendo o mesmo objetivo: concluir as provas com consistência. Viemos em uma crescente durante a temporada e temos buscado transformar o aprendizado em desempenho”, ressalta o piloto.

Rocha e Minae miram o pódio na Triton Sport R PRO

Na categoria Triton Sport R PRO, Cristiano Antonio Rocha e Minae Miyauti, do Mitsubishi #20, também se preparam para a última etapa da temporada, seguem como 251 pontos na sétima posição no ranking. A dupla busca encerrar o ano com evolução e, se possível, subir ao pódio.

Em Limeira, Minae recebeu o troféu de Melhor Navegadora da etapa, reconhecimento que reforça o trabalho realizado ao longo da temporada. “A concentração tem sido fundamental para manter a evolução dos resultados, e a estratégia será mantida para as provas finais”, afirma a navegadora paulistana.

Cristiano Rocha destaca o aprendizado na categoria e a sintonia construída com Minae ao longo dos anos de competição. “A cada etapa, temos um novo aprendizado na Triton Sport R PRO, categoria em que estamos competindo neste ano. Temos uma sintonia excelente, construída ao longo de vários anos juntos na Mitsubishi Cup, mas, em algumas etapas, tivemos problemas mecânicos que nos fizeram deixar de pontuar. Na etapa final, vamos em busca do pódio”, conclui o piloto de Irati (PR), radicado em Goiânia (GO).

Patrocinadores

A Transmaquinas Racing/Sierra tem patrocínio de Transmaquinas Logística e Sustentabilidade, Aurora, Monterrico, Mouvy, Sierra, Sons e Encore.

A CAR7 Racing, responsável pelo apoio à preparação mecânica da equipe, tem sede em Goiânia (GO) e conta com patrocínio de CAR7 Planning Projects, DALE – Dom Antonio Logística Expressa, Accert Transportes e Logística, ATVOS, Yokohama, Sementes Oilema, FuelTech, Suprema Lavanderia e Omnilink.

CLASSIFICAÇÃO APÓS CINCO ETAPAS

ECLIPSE CROSS R PRO – PILOTOS

1º – Otávio Sousa Leite (#22) – 547 pontos

2º – Cristiano de Sousa Batista (#62) – 495 pontos

12º – Rodrigo Medeiros – Byça (#73) – 172 pontos

ECLIPSE CROSS R PRO – NAVEGADORES

2º – Claudio Rieser (#62) – 495 pontos

4º – Túlio Taniguchi (#22) – 444 pontos

11º – Flávio Bisi (#73) – 172 pontos

ECLIPSE CROSS R CUP

5º – Rodrigo Medeiros – Byça (#73) – 307 pontos

5º – Flávio Bisi (#73) – 307 pontos

TRITON SPORT R PRO

7º – Cristiano Antonio Rocha (#20) – 251 pontos

7º – Minae Miyauti (#20) – 251 pontos

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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