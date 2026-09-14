A Mitsubishi Cup 2026 entra em uma fase decisiva da temporada com uma etapa dupla em Canitar, no interior de São Paulo, entre os dias 17 a 20 de setembro. A cidade, localizada próxima a Ourinhos e a aproximadamente 400 quilômetros da capital paulista, cerca de cinco horas de viagem pela Rodovia Castelo Branco, será o cenário de duas etapas consecutivas do campeonato, aumentando ainda mais o peso de cada quilômetro e de cada ponto conquistado na disputa pelo título.

A Transmáquinas Racing/Sierra by Car7 Racing chega para o desafio embalada pelos resultados das etapas anteriores e com quatro duplas entre os principais competidores das categorias L200 Triton Sport R PRO e CUP, L200 Triton ER PRO e CUP, L200 Triton Sport RS PRO e CUP, Outlander Sport R PRO e CUP, Eclipse Cross R PRO e CUP.

A estrutura da equipe estará instalada na Fazenda Reunidas Santa Lúcia, em Canitar, que receberá o parque de apoio e toda a movimentação da Mitsubishi Cup. Na quinta-feira (17), os competidores terão uma agenda intensa, com abertura do parque de apoio, vistorias técnicas, treinos livres, os treinos classificatórios, pista para convidados e briefing da quarta etapa, exigindo preparação e concentração máxima das equipes desde o início das atividades.

Na Eclipse Cross R PRO, a Transmáquinas Racing/Sierra será representada por duas duplas. Otávio Leite e Túlio Taniguchi (#22) e Cristiano de Sousa Batista e Claudio Rieser (#62) seguem na briga pelas primeiras posições do campeonato e chegam motivados para mais uma rodada da temporada.

Depois das vitórias conquistadas em Ibirá e Holambra, o piloto Otávio Leite vem demonstrando evolução e busca aproveitar o momento positivo para avançar ainda mais na classificação.

"A etapa dupla muda um pouco à dinâmica do campeonato porque teremos uma quantidade maior de pontos em disputa. Precisamos estar concentrados desde o primeiro treino e aproveitar cada oportunidade para buscar bons resultados", destaca Otávio.

Para Cristiano de Sousa Batista, a regularidade será fundamental diante de um fim de semana com duas etapas. "É uma etapa que exige ainda mais atenção. São duas oportunidades importantes de pontuar, mas também duas provas em que qualquer erro pode comprometer o resultado. Nosso objetivo é manter a consistência e seguir entre os ponteiros", menciona.

O navegador Claudio Rieser reforça a importância do classificatório antecipado. "Começar as atividades já na quinta-feira muda a preparação. Precisamos pensar em como o desempenho inicial pode fazer diferença em um fim de semana com duas etapas", ressalta.

Na Eclipse Cross R Cup, Rodrigo Peres de Paula Medeiros, o Byça, e Flávio Bisi (#73) também chegam com o objetivo de somar pontos importantes para o campeonato. "Em uma etapa dupla, temos ainda mais quilômetros para ganhar experiência e aprender. O objetivo continua sendo fazer provas consistentes, evitar problemas e aproveitar cada oportunidade para somar pontos", diz Medeiros.

A experiência de Flávio Bisi no banco do navegador será novamente um dos diferenciais da dupla #73. "Ter um navegador experiente ao meu lado faz muita diferença. Cada prova traz um aprendizado novo e, em Canitar, vamos procurar transformar essa experiência em um bom resultado", comenta.

Na Triton Sport R PRO, Cristiano Antonio Rocha e Minae Miyauti (#20) completam o quarteto da Transmáquinas Racing/Sierra by Car7 Racing. "Estamos trabalhando para evoluir a cada etapa e uma etapa dupla representa uma oportunidade ainda maior para colocar esse trabalho em prática. Queremos fazer duas provas com máximo desempenho, evitar erros e buscar o melhor resultado possível", afirma o piloto Cristiano Rocha.

Minae Miyauti destaca que a concentração será determinante diante da sequência de disputas. "Será um fim de semana bastante intenso. Precisamos manter o foco e trabalhar bem em conjunto", completa a navegadora.

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