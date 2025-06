Pirassununga é a próxima cidade anfitriã da Mitsubishi Cup

Neste sábado – 28 de junho – tem rally em São Paulo. A cidade de Pirassununga – a cerca de 200 km da capital – recebe a 3ª etapa da Mitsubishi Cup, reconhecido como o maior campeonato de rally raid de velocidade do país. Com um grid de mais 60 veículos, atraí competidores de diversos estados brasileiros, que se dividem nas categorias Eclipse Cross R, Outlander Sport R, Triton ER, Triton Sport RS e Triton Sport R.

O PiraHall é a base do parque de apoio e, de acordo com a organização do evento, os participantes vão encarar um circuito fechado de 30,37 km, com três baterias realizadas, totalizando 91,11 km de pé fundo no acelerador. Porém, o percurso – que passa em meio a um canavial – pede cuidado e estratégia, pois é bastante sinuoso com variação de terreno, entre chão duro e arenoso. A cana-de-açúcar está alta e, portanto, exigirá experiência e precisão dos navegadores.

“Temos pela frente mais um grande desafio”, afirma o jovem piloto Pedro Marcondes, que faz a sua primeira temporada no rally e, na última etapa – realizada em Canitar (SP), conquistou o quinto lugar na categoria Triton ER.

“Foi uma grande surpresa, logo na minha terceira experiência no esporte, conquistar um lugar no pódio; principalmente, porque essa é uma competição extremamente acirrada e que reúne grandes nomes da modalidade”, salientou Pedro. Ele faz dupla com Artêmio Pauluci e juntos representam a equipe Braço Curto MotorSport.

A etapa tem início na sexta-feira (27), com os treinos livres em um trajeto de 5,18 km. O acesso é separado por horário e categoria, conforme regulamento interno. No sábado (28), a largada da primeira prova está marcada para às 8h, com as demais largadas previstas para às 10h20 e 12h40. A premiação das cinco melhores duplas de cada categoria será às 16h.

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!