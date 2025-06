Confira resultados da etapa de Canitar da Mitsubishi Cup

A segunda etapa da Mitsubishi Cup aconteceu neste fim de semana, em Canitar, no interior de São Paulo. A competição ainda contou com a participação do piloto da Stock Car, Felipe Baptista, competindo na categoria Eclipse Cross R Cup.

Confira os resultados:

L200 Triton Sports RS Cup

COLOCAÇÃO PILOTO NAVEGADOR 1º Roncon Joselito Jr 2º Luiz Parente Ricardo Amorim 3º Marcelo Fiuza Leo Silva 4º Emerson Destro Sergio Avallone 5º Eder Benito Fernando Abe

L200 Triton Sports RS Pro

POSIÇÃO PILOTO NAVEGADOR 1º Elcio B. Junior Thiago Osternack 2º Juliano Diener Gunar Dums 3º Tozoni Chris Xavier 4º Fernando Posseti Weidner Moreira 5º Glauber Fortuna Marcelo Ritter

Triton Sport R Pro

POSIÇÃO PILOTO NAVEGADOR 1º Peterson Melado 2º Joselio Costa Armando Miranda 3º PC Bertolini Anderson Bertolini 4º Vitor Falchetti Fred Zettel 5º Felipe Lorenci Gustavo Lorenci

Triton Sport R Cup

POSIÇÃO PILOTO NAVEGADOR 1º Joselio Costa Armando Miranda 2º Vitor Falchetti Fred Zettel 3º Felipe Lorenci Gustavo Lorenci 4º Léo Williams Santos 5º Bezerra Schuinka

Triton ER Pro

POSIÇÃO PILOTO NAVEGADOR 1º Marreco' Sidão 2º Bidu João Stal 3ºª Julio Oliveira Joá Bicudo 4º Dirceu Diego Salla 5º Pedro Marcondes Rogério

Outlander R Pro

POSIÇÃO PILOTO NAVEGADOR 1º Noll Piaui 2º Andrey Ilts Dal Bello 3º Tato Tomtom 4º João Martini Dalmo Bergantin 5º Sharpey Jhonatan

Outlander R Cup

POSIÇÃO PILOTO NAVEGADOR 1º João Martini Dalmo Bergantin 2º Sharpey Jhonatan 3º Sandy Joel Krav 4º Marcelo Zebra Léo Magalhães 5º Léo Tubarão Enedson Gomes

Eclipse Cross R Cup

POSIÇÃO PILOTO NAVEGADOR 1º Ricardinho Feltre Ivo Mayer 2º Bruno Van Enck Edu Costa 3º Cristiano Rocha Minae Miyauti 4º Leonardo Bolzan Fabio Pedroso 5º Felipe Baptista Matheus Mazzei

