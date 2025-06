Ricardo Feltre é um dos principais nomes da Mitsubishi Cup. O piloto, natural de São Paulo, coleciona 13 temporadas na categoria - carregando a alcunha de campeão reinante. Aos 32 anos, coleciona diversos títulos de competições profissionais.

"Essa é a minha 13ª temporada, já passei por todas as categorias e eu tive a felicidade de ser campeão em todas também. Fui subindo de degrau e é muito divertido. Acaba que minha vida, praticamente, se mistura com o rally. Eu comecei com 21 anos, era bem jovem e vim das pistas, vim do kart. Quando eu fiz rally pela primeira vez, eu me apaixonei porque é muito bacana."

"Toda volta é um imprevisto, não tem aquela coisa de a gente estar num circuito em que já estamos acostumados. Aqui é improviso o tempo inteiro. Sei que as pessoas gostam de disputa na pisa, mas aqui é bacana também. Meu maior adversário acaba virando meu amigo, então, é a gente contra o relógio. É muito divertido, eu adoro."

Mesmo estreando em uma categoria nova durante o fim de semana em Canitar - segunda etapa da temporada - o piloto se sobressaiu, colocando toda a experiência em jogo e venceu a especial na Eclipse Cross R Cup - junto com o navegador Ivo Mayer.

O que é curioso, porque na visão de Feltri, o maior perrengue da carreira ao longo de todas as temporadas aconteceu exatamente antes da prova no interior de São Paulo.

"Meu maior perrengue foi vindo para cá. Meu motor estourou e ai não teve jeito. Eu me recusei a voltar para casa, arrumei outro carro e trouxeram. Chegou 11 horas da noite, fizemos todos os ajustes necessários e estarei competindo com um carro novo, aprendendo tudo de novo, passo a passo em uma nova categoria."

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!