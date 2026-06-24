Terceira etapa da Mitsubishi Cup chega a Holambra neste fim de semana

Conhecida como “Cidade das Flores”, Holambra recebe nesta sexta-feira (26) e sábado (27) a terceira etapa da Mitsubishi Cup. A cerca de 130 quilômetros de São Paulo, a calmaria da cidade dará lugar à adrenalina do maior rally raid de velocidade monomarca do mundo.

Mais de 60 duplas a bordo de carros preparados irão competir nesta que é uma das mais relevantes e tradicionais categoria do rally brasileiro, com mais de 25 anos de história.



Todos os veículos são especialmente produzidos pela marca dos três diamantes em Catalão (GO), na fábrica da HPE Automotores, que conta ainda com a expertise técnica da Spinelli Racing, responsável pela organização e por todas as questões técnicas da competição.



A competição não exige experiência prévia para pilotos e navegadores, sendo ideal para profissionais de diferentes áreas que veem o rally como hobby nos finais de semana. Também representa uma oportunidade para quem deseja se tornar piloto ou navegador profissional.

A categoria tem organização de Guiga Spinelli, um dos principais nomes do rally raid no Brasil, com cinco títulos do Rally dos Sertões no currículo, e tem como promessa na temporada 2026 muitas disputas emocionantes.



Neste ano, a Mitsubishi Cup chega a locais que há muito tempo não faziam parte do calendário da competição e com pistas que reservam desafios grandes para pilotos e navegadores. As próximas etapas ocorrerão em Santa Bárbara D’Oeste, Canitar, Limeira e Mogi Guaçu.

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