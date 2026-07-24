Transmáquinas Racing/Sierra chega à 4ª etapa da Mitsubishi Cup em busca de novos pódios e pontos importantes

A Transmáquinas Racing/Sierra, com apoio mecânico da Car7 Racing, volta à pista nesta sexta-feira e sábado (24 e 25 de julho) para a 4ª etapa da Mitsubishi Cup 2026. Pela primeira vez, Santa Bárbara d’Oeste (SP) recebe uma etapa da maior competição off-road monomarca do Brasil.

A equipe chega à rodada embalada pelo desempenho apresentado na terceira etapa da temporada, disputada em Holambra (SP). Na ocasião, Otávio Sousa Leite e Eduardo Shiga conquistaram a vitória na categoria Eclipse Cross R PRO, em uma etapa marcada por lama, mudanças nas condições da pista e muita exigência técnica.

Após o resultado, Leite ocupa a segunda posição entre os pilotos da Eclipse Cross R PRO, enquanto Cristiano de Sousa Batista aparece em terceiro. Rodrigo Medeiros, o Byça, é o décimo colocado. Entre os navegadores, Claudio Rieser está na terceira posição, Túlio Taniguchi é o oitavo e Flávio Bisi ocupa a 11ª colocação.

Na categoria Eclipse Cross R CUP, Rodrigo Medeiros e Flávio Bisi aparecem na quinta posição do campeonato, entre pilotos e navegadores, respectivamente.

Um novo desafio para as duplas



A etapa de Santa Bárbara d’Oeste terá um percurso bastante diversificado. O trecho inicial será rápido e aberto e, após um curto radar de velocidade, os competidores entrarão em uma região de canaviais altos, onde a velocidade diminuirá gradativamente devido ao traçado mais técnico.

A especial será concluída em uma pista localizada ao lado do parque de apoio, na chamada zona de espetáculo, proporcionando um grande final para o público presente.

Na prova, o trecho cronometrado terá 29,55 quilômetros, com 2,67 quilômetros de deslocamento inicial e 100 metros de deslocamento final. Durante os treinos, as duplas terão uma especial de 4,28 quilômetros.

“A etapa de Holambra foi muito positiva para nós. Conseguimos imprimir um bom ritmo e conquistar mais uma vitória, mesmo correndo com um navegador diferente do que vem fazendo a temporada comigo. O Eduardo Shiga fez um excelente trabalho, mas agora voltamos à programação normal com o Túlio Japa Cross, que já conhece muito bem o carro e a nossa dinâmica. Isso nos dá ainda mais confiança para essa etapa", destaca Otávio Leite.

"Santa Bárbara d'Oeste é uma prova nova no calendário da Mitsubishi Cup, então acaba sendo um desafio para todo mundo. A equipe preparou muito bem o carro e chegamos motivados, principalmente depois das duas vitórias consecutivas que conquistamos. Esses resultados fizeram uma diferença enorme no campeonato. Saímos da quarta colocação, com 76 pontos de diferença para o líder, para a segunda posição, agora apenas 16 pontos atrás. Pelos descartes, acredito que já estejamos na liderança, mas nosso foco é assumir essa primeira colocação também na classificação geral, sem depender deles", menciona o piloto.

"A estratégia para essa etapa é fazer uma prova inteligente. Não vamos assumir riscos desnecessários. O objetivo é somar o máximo de pontos possível, buscar mais um bom resultado e, se surgir a oportunidade, brigar pela terceira vitória consecutiva na temporada”, afirma Sousa Leite.

Atual terceiro colocado entre os pilotos da Eclipse Cross R PRO, Cristiano de Sousa Batista destaca a importância da regularidade ao longo das três provas do sábado. “A Mitsubishi Cup é um campeonato muito competitivo e qualquer detalhe pode fazer a diferença. Em Santa Bárbara d’Oeste, teremos um percurso que começa rápido e depois fica mais técnico, então será importante encontrar o equilíbrio entre velocidade e cautela. Vamos trabalhar para fazer três boas provas e somar pontos importantes”, comenta.

Após uma etapa marcada por muita técnica e baixa aderência em Holambra, Rodrigo Medeiros, espera encontrar um novo desafio em Santa Bárbara d’Oeste e aproveitar a experiência acumulada ao longo da temporada. “Cada etapa da Mitsubishi Cup traz uma característica diferente e isso é uma das coisas mais legais do campeonato. Santa Bárbara d’Oeste parece ter um percurso bem variado, com velocidade no início e uma parte mais técnica nos canaviais. Vamos estudar bastante o terreno, trabalhar em conjunto com a equipe e buscar um bom resultado”, explica.

Ao lado de Byça, Flávio Bisi reforça que a navegação terá papel fundamental na nova etapa. “Um percurso com mudanças de ritmo exige muita atenção da dupla. A transição de um trecho rápido para uma área mais técnica sempre exige precisão e concentração. Estamos trabalhando para chegar bem preparados e fazer uma prova consistente. O objetivo é aproveitar cada especial e buscar uma boa pontuação para o campeonato”, destaca o navegador.

Também integrante da equipe, Cristiano Rocha chega à etapa disposto a transformar a experiência acumulada nas primeiras rodadas em um desempenho cada vez mais consistente. “Estamos evoluindo a cada etapa e aprendendo muito com cada situação que aparece na prova. Santa Bárbara d’Oeste será um desafio novo para todos e, por isso, será importante começar bem desde os treinos. Queremos fazer uma etapa limpa, com ritmo forte e aproveitar as oportunidades para buscar um bom resultado”, afirma Cristiano.

Para a navegadora Minae Miyauti, a diversidade do percurso será um dos principais desafios da rodada. “Quando o percurso muda bastante de característica, a navegação precisa acompanhar essa mudança o tempo todo. É preciso estar muito atento às referências e ao ritmo da prova. Será uma etapa nova para todos e estamos preparados para encarar esse desafio da melhor maneira possível”, avalia.

As atividades começam na sexta-feira (24), com a abertura do parque de apoio às 7 horas, vistorias técnicas entre 7h45 e 11h25 e treinos livres das 12 horas às 17 horas. O briefing será realizado às 18 horas. No sábado (25), as três provas da Mitsubishi Cup terão largadas às 8 horas, 10h20 e 12h40. A premiação está prevista para as 16 horas.

Características do percurso

Treino

Deslocamento inicial: 2,90 km

Trecho cronometrado (SS): 4,28 km

Deslocamento final: 3,24 km

Prova

Deslocamento inicial: 2,67 km

Trecho cronometrado (SS): 29,55 km

Deslocamento final: 0,10 km

Programação – Mitsubishi Cup – Santa Bárbara do Oeste/SP

Sexta-feira – 24/07

07h00 às 12h00 – Abertura do parque de apoio

07h30 às 18h00 – Secretaria de prova

07h45 às 11h25 – Vistorias técnicas

12h00 às 17h00 – Treinos livres

13h00 às 16h30 – Pista Convidados

18h00 às 19h00 – Briefing

19h00 às 21h00 – Confraternização



Sábado – 25/07

08h00 – Largada Prova 1

10h20 – Largada Prova 2

12h40 – Largada Prova 3

16h00 às 17h00 – Premiação Mitsubishi Cup

18h00 – Encerramento do evento



Classificação da Transmaquinas Racing/Sierra, após a 3ª etapa:

ECLIPSE CROSS R PRO

Pilotos

2º Otávio Sousa Leite (#22)

3º Cristiano de Sousa Batista (#62)

10º Rodrigo Medeiros – Byça (#73)

Navegadores

3º Claudio Rieser (#62)

8º Túlio Taniguchi (#22)

11º Flávio Bisi (#73)



ECLIPSE CROSS R CUP

Piloto

5º Rodrigo Medeiros – Byça (#73)

Navegador

5º Flávio Bisi (#73)





TRITON SPORT R PRO

Piloto

8º Cristiano Antonio Rocha (#20)

Navegadora

8º Minae Miyauti (#20)

Calendário Mitsubishi Cup 2026

Etapa 1 – Mogi Guaçu/SP

Etapa 2 – Ibirá/SP

Etapa 3 – Holambra/SP

Etapa 4 – Santa Bárbara d'Oeste/SP

Etapa 5 – Canitar/SP

Etapa 6 – Limeira/SP

Etapa 7 – Mogi Guaçu/SP

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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