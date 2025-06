O brasileiro Diogo Moreira vive um grande momento na temporada 2025 da Moto2. Com dois segundos lugares em sequência, o piloto da equipe Italtrans se aproximou bastante dos líderes do campeonato e, em poucas etapas, voou da 11ª para a terceira posição do Mundial.

Mas o quão significativo é este crescimento de Diogo Moreira em poucas corridas na Moto2? O Motorsport.com mostra tudo para você neste especial, analisando os números do brasileiro contra os rivais nas últimas etapas.

Pontuação da Moto2 no momento:

Posição Piloto Pontos 1 Manuel González 118 2 Arón Canet 118 3 Diogo Moreira 90 4 Barry Baltus 89 5 Jake Dixon 85 6 Senna Agius 77 7 Deniz Öncü 62

Nas condições atuais, com oito de 22 etapas já transcorridas na temporada 2025, a briga pela liderança está pegando fogo. A sequência ruim de Manuel González, fazendo apenas sete pontos nas últimas duas provas, permitiu um empate com Arón Canet. O piloto da Intact GP tem a vantagem pelo maior número de vitórias que o rival (3x1).

Diogo também aproveitou a situação para melhorar sua condição no campeonato, com os outros pilotos da ponta também tendo sequências complicadas desde o início da fase europeia do campeonato. Moreira chegou ao GP da Espanha, primeira prova no Velho Continente, em 11º no campeonato, com apenas 24 pontos e, em apenas quatro provas, voou para o terceiro lugar, praticamente triplicando seu total conquistado.

Se aplicarmos uma classificação específica para as corridas europeias, é possível notar que, nas últimas quatro etapas, Diogo foi o piloto que mais pontuou neste trecho do campeonato, mostrando sua consistência em meio a problemas dos rivais.

Pontuação da Moto2 desde o GP da Espanha:

Posição Piloto Pontos 1 Diogo Moreira 66 2 Manuel González 57 3 Barry Baltus 56 4 Senna Agius 56 5 Arón Canet 47 6 Deniz Öncü 36 7 Jake Dixon 26

Se a Moto2 tivesse um "torneio europeu", Moreira estaria na liderança neste momento, tendo obtido 66 pontos entre os 100 disputados desde o GP da Espanha, em Jerez. O brasileiro fez, neste período, nove pontos a mais que o líder do campeonato, Manuel González, enquanto Barry Baltus e Senna Agius ficaram logo atrás. Canet, que divide a liderança com González, fez ainda menos: "apenas" 47.

Porém, somente este dado não conta toda a história do crescimento de Moreira no campeonato nas últimas etapas, com a queda da diferença de pontos em relação ao líder sendo um bom indicador da fase positiva do brasileiro.

Diferença de Moreira em relação ao líder nas últimas etapas:

GP do Catar Líder Pontos Posição Diogo Pontos Diogo Diferença Líder Arón Canet 71 11º 24 47 GP da Espanha Líder Pontos Posição Diogo Pontos Diogo Diferença Líder Manuel González 86 8º 37 49 GP da França Líder Pontos Posição Diogo Pontos Diogo Diferença Líder Manuel González 111 5º 50 61 GP do Reino Unido Líder Pontos Posição Diogo Pontos Diogo Diferença Líder Manuel González 111 5º 70 41 GP de Aragón Líder Pontos Posição Diogo Pontos Diogo Diferença Líder Manuel González / Arón Canet 118 3º 90 28

Com duas etapas complicadas na Argentina e em Austin, abandonando em Termas de Río Hondo e arriscando na estratégia de pneus no Circuito das Américas, Diogo viu sua distância para os líderes chegar a patamares preocupantes no início do campeonato. E mesmo com os bons resultados começando a aparecer a partir da pernada europeia, com o quarto lugar no GP da Espanha, o déficit chegou ao seu maior patamar em Jerez, com 61 pontos de desvantagem após a prova caótica em Le Mans.

Porém, enquanto Diogo manteve uma sequência constante neste início de perna europeia da temporada, os líderes tiveram provas atribuladas. González sofreu um abandono em Silverstone e terminou apenas em nono em Aragón, o que permitiu ao brasileiro reduzir a diferença para menos da metade em apenas duas etapas, indo de 61 para 41 após o Reino Unido e para 28 com a prova espanhola.

Até o momento, apenas um terço do campeonato foi disputado. Com 14 corridas pela frente, ainda há 350 em jogo entre as etapas de Mugello, na próxima semana, e Valência, no fim do ano.

É claro que Diogo dificilmente conseguirá manter este ritmo até o fim da temporada. O brasileiro deve enfrentar etapas desafiadoras, seja por erro de configuração da moto, quedas ou outros fatores. Mas, o que este momento do campeonato mostra com clareza, é que Diogo está vivo na luta pelo título, e que ainda será capaz de irritar os dois pilotos à sua frente, espanhóis que, no início do ano, eram vistos como os favoritos.

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

