Após quase duas décadas de espera, o Brasil vê sua melhor chance de retornar ao grid da MotoGP. Isso graças ao grande trabalho que Diogo Moreira vem fazendo na Moto2. Um trabalho que começou silenciosamente, teve seus desafios, mas que agora vem chamando a atenção de todos no paddock do Mundial.

Apenas em seu segundo ano na Moto2, classe intermediária do Mundial de Motovelocidade, Moreira já ocupa a terceira posição no campeonato, somando três pole positions, dois segundos lugares e sua primeira vitória na categoria no último domingo, na Holanda.

Além disso, o brasileiro vem em uma sequência muito consistente, com sete provas consecutivas dentro do top 5, o que o permitiu reduzir consideravelmente a vantagem dos líderes na frente. Uma diferença que já chegou a ser de mais de 60 pontos e que, atualmente, está em 31 após a etapa de Assen.

Mas não é apenas a consistência de Diogo que mostra a grande temporada que o brasileiro está fazendo. Um ponto que chama a atenção é como ele está se colocando na briga pelo título contra pessoas que estão há anos na Moto2, com mais experiência com a moto atual da classe, de 765cc.

Dos 10 primeiros colocados no campeonato neste momento, apenas Diogo e Deniz Öncü, oitavo na classificação, estão em seu segundo ano na Moto2. Em teoria, Senna Agius está em sua segunda temporada completa, mas fez provas esporádicas em 2022 e 2023.

Já os rivais mais próximos de Diogo no Mundial são pilotos com pelo menos o dobro de temporadas disputadas na Moto2 (em comparação ao brasileiro), com experiência prévia de lutar pelo título da categoria.

Vice-campeão de 2024 e vice-líder de 2025, Aron Canet está em sua sexta temporada completa na classe, enquanto o líder Manuel González, terceiro colocado no ano passado, faz seu quarto ano. Já Jake Dixon, quarto colocado neste momento, está em sua sétima temporada.

Todos os pilotos do paddock concordam que, dentro das classes do Mundial, o salto mais brutal é o da Moto3 (motos de 250cc) para a Moto2 (motos de 765cc). Por isso, a adaptação pode levar tempo, e os resultados podem demorar anos para surgir. O fato de Diogo já estar neste nível com apenas um ano e meio na classe intermediária aumenta ainda mais o tamanho de seu feito até aqui -- o que se soma ao fato de que ele foi o melhor novato de 2024.

Olhando para o top 3, Diogo conquistou seu primeiro pódio na Moto2 no fim de seu ano de estreia, e a primeira vitória no meio da segunda temporada. Canet precisou de mais de um ano para conquistar um top 3, enquanto sua primeira vitória veio apenas em sua quinta temporada na classe. Já González foi ao pódio no final de seu primeiro ano, e a vitória veio apenas no terceiro.

Vale destacar também que, no histórico recente da Moto2, pelo menos desde a introdução do motor atual de 765cc, tem sido pouco comum ver pilotos de primeiro ou segundo ano disputando o título da categoria.

Entre as exceções, quase todos estão no grid da MotoGP atualmente, como o espanhol Pedro Acosta (KTM), campeão de 2022, o japonês Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), campeão de 2024 mas vice em 2022, quando estava em seu segundo ano, e os espanhóis Fermín Aldeguer (Gresini Ducati) e Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia), sendo que este último foi vice em sua temporada de estreia. A única pessoa fora dessa lista é Canet, terceiro colocado em 2022.

Para além da disputa dos três primeiros colocados no Mundial, outro ponto que comprova o bom trabalho de Diogo está na comparação direta com seus contemporâneos da Moto3: eles ainda não estão no mesmo nível do brasileiro, que competiu na classe introdutória do Mundial em 2022 e 2023.

Campeão de 2022 da Moto3, Izan Guevara está em seu terceiro ano na Moto2 e, até aqui, conquistou apenas um pódio. No momento, ele é apenas o 15º colocado no Mundial, com 37 pontos, bem menos que os 128 do brasileiro. Já Ayumu Sasaki, vice-campeão da Moto3 2023, é apenas o 27º colocado na Moto2, tendo conquistado seu único ponto no ano em Assen, no último domingo.

David Alonso, que foi terceiro colocado na Moto3 2023 antes de dominar a classe em 2024 batendo o recorde de mais vitórias conquistadas em um mesmo ano, segue sofrendo em sua estreia na Moto2. Com apenas um pódio em dez corridas, o colombiano é o 16º no Mundial até aqui, com 36 pontos.

Em entrevista pós-Assen ao Pódio Cast, podcast do Motorsport.com em parceria com a Yamaha Racing Brasil, Diogo afirmou que ainda está focado em sua performance corrida a corrida, sem analisar quais são suas chances na briga pelo título. E o brasileiro precisa manter esse pensamento por enquanto, já que os resultados dessa abordagem são comprovadamente positivos.

Na somatória das últimas cinco etapas (Le Mans, Silverstone, Aragón, Mugello e Assen), Moreira é, de longe, o piloto que mais pontuou entre os oito primeiros colocados no Mundial. Veja a tabela abaixo:

PILOTO PONTOS NAS ÚLTIMAS CINCO ETAPAS Diogo Moreira 91 (entre 125 disputados) Aron Canet 75 Manuel González 73 Senna Agius 50 Albert Arenas 45 Barry Baltus 41 Deniz Öncü 35 Jake Dixon 32

Aos poucos, Diogo vem se consolidando como uma das grandes forças do grid atual da Moto2. Conquistando o título ou não, é inegável que o brasileiro vem apresentando suas credenciais para o paddock da MotoGP, e se coloca em posição favorável na briga por uma das cobiçadas vagas do grid da principal categoria do motociclismo mundial já em 2026, quando o País volta ao calendário da classe rainha com o GP do Brasil, disputado entre 20 e 22 de março do ano que vem, no Autódromo de Goiânia.

