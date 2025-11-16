Com Diogo Moreira campeão, confira a classificação final da Moto2
Piloto da Italtrans se tornou o primeiro brasileiro campeão no Mundial de Motovelocidade
A Moto2 chegou ao fim neste domingo, da melhor forma possível: com o primeiro brasileiro campeão da história do Mundial de Motovelocidade. Diogo Moreira confirmou o título no GP de Valência, após uma prova conservadora, evitando correr riscos.
Confira a classificação final da Moto2 2025:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|D. MoreiraItaltrans Racing Team
|286
|13/4
|-
|11/5
|13/4
|13/4
|20/2
|20/2
|13/4
|25/1
|-
|25/1
|20/2
|2/14
|13/4
|16/3
|25/1
|16/3
|11/5
|25/1
|5/11
|2
|M. GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|257
|25/1
|-
|16/3
|25/1
|25/1
|-
|7/9
|25/1
|16/3
|13/4
|-
|16/3
|13/4
|10/6
|11/5
|-
|9/7
|-
|10/6
|-
|3
|B. BaltusFantic Racing
|232
|10/6
|9/7
|10/6
|20/2
|20/2
|-
|16/3
|5/11
|-
|20/2
|9/7
|4/12
|6/10
|20/2
|9/7
|13/4
|10/6
|16/3
|11/5
|-
|4
|A. CanetFantic Racing
|227
|20/2
|13/4
|25/1
|8/8
|16/3
|13/4
|10/6
|16/3
|20/2
|9/7
|6/10
|10/6
|-
|9/7
|1/15
|16/3
|7/9
|1/15
|13/4
|1/15
|5
|J. DixonElf Marc VDS Racing Team
|224
|9/7
|25/1
|-
|7/9
|11/5
|5/11
|3/13
|-
|13/4
|16/3
|-
|13/4
|20/2
|-
|20/2
|7/9
|11/5
|25/1
|-
|9/7
|6
|D. HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team
|208
|8/8
|8/8
|13/4
|-
|-
|-
|-
|1/15
|6/10
|4/12
|20/2
|7/9
|25/1
|16/3
|25/1
|-
|13/4
|13/4
|9/7
|20/2
|7
|C. Vietti RamusSync SpeedRS Team
|156
|-
|-
|9/7
|9/7
|8/8
|10/6
|-
|11/5
|5/11
|11/5
|16/3
|-
|10/6
|25/1
|-
|-
|-
|5/11
|3/13
|7/9
|8
|A. ArenasITALJET Gresini Moto2
|155
|5/11
|-
|7/9
|10/6
|10/6
|4/12
|4/12
|20/2
|9/7
|-
|13/4
|2/14
|-
|5/11
|7/9
|11/5
|8/8
|10/6
|8/8
|10/6
|9
|D. AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team
|153
|-
|2/14
|5/11
|-
|5/11
|16/3
|-
|8/8
|-
|-
|-
|25/1
|8/8
|8/8
|13/4
|-
|20/2
|20/2
|16/3
|-
|10
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|148
|16/3
|-
|2/14
|16/3
|2/14
|25/1
|13/4
|3/13
|7/9
|5/11
|-
|-
|-
|11/5
|-
|4/12
|25/1
|-
|7/9
|8/8
|11
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|134
|-
|11/5
|-
|-
|-
|11/5
|5/11
|9/7
|-
|8/8
|7/9
|-
|11/5
|6/10
|-
|20/2
|-
|4/12
|6/10
|25/1
|12
|D. ÖncüAjo Motorsports
|100
|4/12
|-
|20/2
|11/5
|-
|-
|25/1
|10/6
|-
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|M. RamírezOnlyFans American Racing Team
|99
|11/5
|5/11
|8/8
|4/12
|1/15
|7/9
|8/8
|6/10
|10/6
|-
|4/12
|5/11
|3/13
|-
|4/12
|-
|-
|-
|-
|3/13
|14
|J. RobertsOnlyFans American Racing Team
|97
|-
|-
|1/15
|5/11
|4/12
|8/8
|9/7
|7/9
|11/5
|10/6
|-
|-
|4/12
|-
|-
|10/6
|3/13
|-
|-
|-
|15
|C. VeijerAjo Motorsports
|97
|-
|6/10
|3/13
|2/14
|-
|-
|-
|-
|2/14
|-
|8/8
|11/5
|7/9
|-
|6/10
|8/8
|4/12
|7/9
|20/2
|13/4
|16
|F. SalacElf Marc VDS Racing Team
|94
|7/9
|-
|6/10
|6/10
|9/7
|9/7
|11/5
|4/12
|-
|6/10
|5/11
|8/8
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|1/15
|11/5
|17
|
I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
|88
|-
|10/6
|-
|-
|7/9
|-
|2/14
|-
|-
|3/13
|10/6
|6/10
|5/11
|3/13
|8/8
|9/7
|-
|3/13
|2/14
|16/3
|18
|A. LopezSync SpeedRS Team
|82
|6/10
|16/3
|-
|-
|6/10
|6/10
|6/10
|2/14
|8/8
|-
|-
|-
|9/7
|1/15
|5/11
|2/14
|1/15
|2/14
|-
|4/12
|19
|T. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|75
|3/13
|20/2
|-
|1/15
|-
|2/14
|-
|-
|3/13
|-
|11/5
|1/15
|-
|7/9
|10/6
|-
|-
|6/10
|-
|6/10
|20
|
D. MuñozAjo Motorsports
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|2/14
|-
|16/3
|4/12
|-
|-
|-
|9/7
|5/11
|-
|21
|A. HuertasItaltrans Racing Team
|27
|2/14
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9/7
|-
|-
|-
|6/10
|5/11
|-
|-
|-
|22
|A. EscrigKLINT Forward Factory Team
|24
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8/8
|4/12
|2/14
|23
|A. SasakiRW-Idrofoglia Racing GP
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|7/9
|3/13
|-
|-
|2/14
|2/14
|3/13
|6/10
|-
|-
|-
|24
|D. BinderITALJET Gresini Moto2
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|1/15
|-
|-
|-
|-
|5/11
|2/14
|-
|-
|-
|25
|Z. van den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP
|19
|-
|3/13
|4/12
|-
|-
|3/13
|-
|-
|4/12
|-
|-
|3/13
|1/15
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|26
|
M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
|8
|1/15
|7/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|
O. GutierrezQJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|-
|4/12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|S. GarciaITALJET Gresini Moto2
|3
|-
|-
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|J. NavarroKLINT Forward Factory Team
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|2/14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|Y. KuniiIdemitsu Honda Team Asia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|
E. FernándezQJMOTOR - FRINSA - MSI
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|N. AtiratphuvapatIdemitsu Honda Team Asia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|
T. HadaIdemitsu Honda Team Asia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|35
|
X. ZurutuzaOnlyFans American Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|36
|M. PasiniFantic Racing Redemption
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|37
|
A. FerrándezBeta Tools - Boscoscuro
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|38
|
H. AzmanPetronas MIE Racing RW
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|39
|
A. AnuarPetronas MIE Racing RW
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|40
|
A. MorosiFantic Racing Eagle-1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|41
|
H. VoightQJMOTOR - FRINSA - MSI
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|42
|A. SurraAndifer ART
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|43
|
M. Pawelec
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|44
|H. GarzoRW NTS Idrofoglia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
