Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Cuiabá
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

GP de Valência
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

GP de Valência
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1

GP de São Paulo
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1
VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP

GP de Valência
VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP
Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática

Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática
Moto2 Valência

Com Diogo Moreira campeão, confira a classificação final da Moto2

Piloto da Italtrans se tornou o primeiro brasileiro campeão no Mundial de Motovelocidade

Redação Motorsport.com
Editado:
Diogo Moreira, Portugal

A Moto2 chegou ao fim neste domingo, da melhor forma possível: com o primeiro brasileiro campeão da história do Mundial de Motovelocidade. Diogo Moreira confirmou o título no GP de Valência, após uma prova conservadora, evitando correr riscos.

Leia também:

Confira a classificação final da Moto2 2025:

Posição Piloto Pontos Thailand United States Qatar Spain France United Kingdom Spain Italy Netherlands Germany Austria Hungary Spain San Marino Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 BrazilD. MoreiraItaltrans Racing Team 286 13/4 - 11/5 13/4 13/4 20/2 20/2 13/4 25/1 - 25/1 20/2 2/14 13/4 16/3 25/1 16/3 11/5 25/1 5/11
2 SpainM. GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 257 25/1 - 16/3 25/1 25/1 - 7/9 25/1 16/3 13/4 - 16/3 13/4 10/6 11/5 - 9/7 - 10/6 -
3 BelgiumB. BaltusFantic Racing 232 10/6 9/7 10/6 20/2 20/2 - 16/3 5/11 - 20/2 9/7 4/12 6/10 20/2 9/7 13/4 10/6 16/3 11/5 -
4 SpainA. CanetFantic Racing 227 20/2 13/4 25/1 8/8 16/3 13/4 10/6 16/3 20/2 9/7 6/10 10/6 - 9/7 1/15 16/3 7/9 1/15 13/4 1/15
5 United KingdomJ. DixonElf Marc VDS Racing Team 224 9/7 25/1 - 7/9 11/5 5/11 3/13 - 13/4 16/3 - 13/4 20/2 - 20/2 7/9 11/5 25/1 - 9/7
6 SpainD. HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team 208 8/8 8/8 13/4 - - - - 1/15 6/10 4/12 20/2 7/9 25/1 16/3 25/1 - 13/4 13/4 9/7 20/2
7 ItalyC. Vietti RamusSync SpeedRS Team 156 - - 9/7 9/7 8/8 10/6 - 11/5 5/11 11/5 16/3 - 10/6 25/1 - - - 5/11 3/13 7/9
8 SpainA. ArenasITALJET Gresini Moto2 155 5/11 - 7/9 10/6 10/6 4/12 4/12 20/2 9/7 - 13/4 2/14 - 5/11 7/9 11/5 8/8 10/6 8/8 10/6
9 SpainD. AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team 153 - 2/14 5/11 - 5/11 16/3 - 8/8 - - - 25/1 8/8 8/8 13/4 - 20/2 20/2 16/3 -
10 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 148 16/3 - 2/14 16/3 2/14 25/1 13/4 3/13 7/9 5/11 - - - 11/5 - 4/12 25/1 - 7/9 8/8
11 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 134 - 11/5 - - - 11/5 5/11 9/7 - 8/8 7/9 - 11/5 6/10 - 20/2 - 4/12 6/10 25/1
12 TurkeyD. ÖncüAjo Motorsports 100 4/12 - 20/2 11/5 - - 25/1 10/6 - 25/1 - - - - - - - - - -
13 SpainM. RamírezOnlyFans American Racing Team 99 11/5 5/11 8/8 4/12 1/15 7/9 8/8 6/10 10/6 - 4/12 5/11 3/13 - 4/12 - - - - 3/13
14 United StatesJ. RobertsOnlyFans American Racing Team 97 - - 1/15 5/11 4/12 8/8 9/7 7/9 11/5 10/6 - - 4/12 - - 10/6 3/13 - - -
15 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsports 97 - 6/10 3/13 2/14 - - - - 2/14 - 8/8 11/5 7/9 - 6/10 8/8 4/12 7/9 20/2 13/4
16 Czech RepublicF. SalacElf Marc VDS Racing Team 94 7/9 - 6/10 6/10 9/7 9/7 11/5 4/12 - 6/10 5/11 8/8 - - 3/13 - - - 1/15 11/5
17
I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
 88 - 10/6 - - 7/9 - 2/14 - - 3/13 10/6 6/10 5/11 3/13 8/8 9/7 - 3/13 2/14 16/3
18 SpainA. LopezSync SpeedRS Team 82 6/10 16/3 - - 6/10 6/10 6/10 2/14 8/8 - - - 9/7 1/15 5/11 2/14 1/15 2/14 - 4/12
19 ItalyT. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 75 3/13 20/2 - 1/15 - 2/14 - - 3/13 - 11/5 1/15 - 7/9 10/6 - - 6/10 - 6/10
20
D. MuñozAjo Motorsports
 37 - - - - - - 1/15 - - - 2/14 - 16/3 4/12 - - - 9/7 5/11 -
21 SpainA. HuertasItaltrans Racing Team 27 2/14 - - 3/13 - - - - - - - 9/7 - - - 6/10 5/11 - - -
22 SpainA. EscrigKLINT Forward Factory Team 24 - 1/15 - - - - - - - - - - - - - - - 8/8 4/12 2/14
23 JapanA. SasakiRW-Idrofoglia Racing GP 24 - - - - - - - - 1/15 7/9 3/13 - - 2/14 2/14 3/13 6/10 - - -
24 South AfricaD. BinderITALJET Gresini Moto2 19 - - - - - - - - - 1/15 1/15 - - - - 5/11 2/14 - - -
25 NetherlandsZ. van den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP 19 - 3/13 4/12 - - 3/13 - - 4/12 - - 3/13 1/15 - - 1/15 - - - -
26
M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
 8 1/15 7/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27
O. GutierrezQJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 - 4/12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 SpainS. GarciaITALJET Gresini Moto2 3 - - - - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - -
29 SpainJ. NavarroKLINT Forward Factory Team 3 - - - - - 1/15 - - - 2/14 - - - - - - - - - -
30 JapanY. KuniiIdemitsu Honda Team Asia   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31
E. FernándezQJMOTOR - FRINSA - MSI
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 ThailandN. AtiratphuvapatIdemitsu Honda Team Asia   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34
T. HadaIdemitsu Honda Team Asia
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35
X. ZurutuzaOnlyFans American Racing Team
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 ItalyM. PasiniFantic Racing Redemption   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37
A. FerrándezBeta Tools - Boscoscuro
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38
H. AzmanPetronas MIE Racing RW
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39
A. AnuarPetronas MIE Racing RW
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40
A. MorosiFantic Racing Eagle-1
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41
H. VoightQJMOTOR - FRINSA - MSI
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 ItalyA. SurraAndifer ART   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43
M. Pawelec
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 SpainH. GarzoRW NTS Idrofoglia   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Com título garantido, Diogo Moreira confirma a maior virada da história da Moto2

Confira a classificação final da temporada 2025 da MotoGP

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

