Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Indy
Indy
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1

Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1
VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP

VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP
Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática

Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática

Patrocinado
Patrocinado
Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática
Moto2 Valência

Com título garantido, Diogo Moreira confirma a maior virada da história da Moto2

Brasileiro chegou a estar 61 pontos atrás do vice-campeão Manu González após o GP da Espanha

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

A conquista do título de Diogo Moreira na Moto2 vai além de um feito histórico para o esporte a motor brasileiro, representando também um recorde importante para o piloto: o de maior remontada da classe intermediária do Mundial de Motovelocidade.

Leia também:

Diogo chegou ao GP de Valência com 24 pontos de vantagem para Manu González com 25 em jogo na final. Com o 11º lugar na prova deste domingo, contra um 22º do espanhol, o brasileiro terminou o campeonato com 286, contra 257 do vice-campeão.

Os 29 pontos de vantagem que Diogo terminou o campeonato representa um cenário muito diferente do que vimos após o GP da França, próximo do fim do primeiro terço do campeonato.

Na prova de Le Mans, no início de maio, González saiu com a vitória, a terceira em seis corridas realizadas até então (além de mais dois pódios), enquanto Moreira repetia seu melhor resultado do ano, sendo seu terceiro quarto lugar.

Após a etapa francesa, González disparava na liderança, chegando aos 111 pontos contra 50 de Moreira, que subia para quinto na classificação. Os 65 pontos que Diogo tirou da vantagem de González, mais os 29 de ele terminou à frente do espanhol, representam a maior remontada da história da classe intermediária, um feito histórico para o brasileiro, engrandecendo ainda mais o tamanho do título de Diogo.

Depois do GP da França, Diogo viveu uma crescente impressionante no campeonato. Nas 16 corridas que se seguiram, incluindo Valência, foram quatro vitórias, outros cinco pódios e apenas duas corridas fora do top 10 e outros dois abandonos. Já González venceu apenas mais uma vez e foi ao top 3 outras três vezes, além de duas provas fora da zona de pontos, dois abandonos e uma desclassificação.

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2
Próximo artigo Com Diogo Moreira campeão, confira a classificação final da Moto2

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
MotoGP: Bezzecchi vence o GP de Valência, à frente de Fernández

MotoGP: Bezzecchi vence o GP de Valência, à frente de Fernández

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi vence o GP de Valência, à frente de Fernández
Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2

Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2

Moto2
Moto2
Valência
Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2
Diogo Moreira agradece apoio na conquista da Moto2 e 'manda recado' para MotoGP: "Nos vemos ano que vem"

Diogo Moreira agradece apoio na conquista da Moto2 e 'manda recado' para MotoGP: "Nos vemos ano que vem"

Moto2
Moto2
Valência
Diogo Moreira agradece apoio na conquista da Moto2 e 'manda recado' para MotoGP: "Nos vemos ano que vem"

Últimas notícias

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Indy
Indy Indy
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros