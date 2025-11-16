A conquista do título de Diogo Moreira na Moto2 vai além de um feito histórico para o esporte a motor brasileiro, representando também um recorde importante para o piloto: o de maior remontada da classe intermediária do Mundial de Motovelocidade.

Diogo chegou ao GP de Valência com 24 pontos de vantagem para Manu González com 25 em jogo na final. Com o 11º lugar na prova deste domingo, contra um 22º do espanhol, o brasileiro terminou o campeonato com 286, contra 257 do vice-campeão.

Os 29 pontos de vantagem que Diogo terminou o campeonato representa um cenário muito diferente do que vimos após o GP da França, próximo do fim do primeiro terço do campeonato.

Na prova de Le Mans, no início de maio, González saiu com a vitória, a terceira em seis corridas realizadas até então (além de mais dois pódios), enquanto Moreira repetia seu melhor resultado do ano, sendo seu terceiro quarto lugar.

Após a etapa francesa, González disparava na liderança, chegando aos 111 pontos contra 50 de Moreira, que subia para quinto na classificação. Os 65 pontos que Diogo tirou da vantagem de González, mais os 29 de ele terminou à frente do espanhol, representam a maior remontada da história da classe intermediária, um feito histórico para o brasileiro, engrandecendo ainda mais o tamanho do título de Diogo.

Depois do GP da França, Diogo viveu uma crescente impressionante no campeonato. Nas 16 corridas que se seguiram, incluindo Valência, foram quatro vitórias, outros cinco pódios e apenas duas corridas fora do top 10 e outros dois abandonos. Já González venceu apenas mais uma vez e foi ao top 3 outras três vezes, além de duas provas fora da zona de pontos, dois abandonos e uma desclassificação.

