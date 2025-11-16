Agora campeão da Moto2 em 2025, Diogo Moreira celebrou a conquista junto com seus apoiadores, mas também aproveitou para dar uma olhada para o futuro, visando sua estreia na MotoGP em 2026.

Moreira chegou ao GP de Valência deste domingo com 24 pontos de vantagem para Manu González, com 25 em jogo. O brasileiro fez uma prova conservadora, largando em nono e terminando em 11º. Nas voltas finais, ele tirou o pé ao ver que González tinha problemas em sua moto, tendo que fazer uma parada nos boxes.

Após a comemoração bem brasileira na pista, com direito a 'bater uma bola' com lendas do futebol, Diogo voltou ao parque fechado e, em uma rápida entrevista na transmissão oficial, agradeceu o apoio.

"Eu estou tão feliz que não tenho palavras para descrever", disse o campeão de 2025 da Moto2. "Só dizer obrigado a todas as pessoas que me apoiaram, não somente este ano, mas ano passado também. Muito, muito obrigado. Agora temos que curtir o momento, tentar esquecer de tudo. Então eu agradeço a todos e nos vemos no ano que vem [na MotoGP]".

Mas a trajetória de Moreira na MotoGP começará muito antes da virada do ano. Já confirmado como piloto da LCR Honda em 2026, o brasileiro terá seu primeiro contato com a moto da classe rainha nesta terça-feira (18), durante o teste de pós-temporada de Valência.

