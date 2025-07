Diogo Moreira, sensação do campeonato da Moto2 em 2025, mudará de equipe no ano que vem na categoria, mas com um caminho selado para a MotoGP em 2027.

Segundo Fausto Macieira, integrante do Pódio Cast e comentarista do Mundial de Motovelocidade dos canais ESPN, o brasileiro já assinou contrato com a Yamaha, primeiro para a satélite da fabricante japonesa na categoria atual e para 2027 na categoria rainha.

“Sabe o nosso Diogo Moreira Nascimento, macacão #10 do Brasil, vindo de vitória, terceiro colocado no Mundial de Moto2, com chance de ser campeão mundial, brigando pelo título? Diogo Moreira assinou com a Yamaha para dois anos de contrato”, disse Fausto em seu canal no YouTube. “Ele vai estar no ano que vem na equipe BLU CRU Pramac Yamaha Moto 2, na vaga de Tony Arbolino, pilotando uma Boscoscuro, contrato que o levará em 2027 com a nova motorização para o Mundial de MotoGP.

“O nosso Diogo Moreira vai deixar a Italtrans, vai já pilotar pela BLU CRU Pramac Yamaha Moto 2 para em 2027 estar em uma equipe Yamaha no Mundial de MotoGP. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, coroando o fim de semana onde ele tocou o nosso hino lá em AsseN e me deixou cada vez mais entusiasmado com o momento pelo qual passa o motociclismo brasileiro.”

Neste momento, Diogo ocupa a terceira posição na Moto2, com 128 pontos, 31 atrás do líder, Manuel Gonzalez. A próxima etapa acontece na Alemanha, no dia 13 de junho.

