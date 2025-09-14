Todas as categorias

Moto2 Misano

Diogo Moreira assume vice-liderança do Mundial; confira a classificação do Mundial de Moto2 após o GP de San Marino

Brasileiro empatou em pontos com Aron Canet, mas sai à frente pelo critério de desempate

Redação Motorsport.com
Editado:
Diogo Moreira, Italtrans Racing Team, Barry Baltus, Fantic Racing

A Moto2 entregou mais uma corrida emocionante neste domingo, e o GP de San Marino em Misano trouxe uma mudança importante no campeonato, com o brasileiro Diogo Moreira subindo para a vice-liderança.

Com Moreira sendo o melhor colocado entre os três primeiros no campeonato, ele conseguiu cortar um pouco mais a diferença para Manuel González. O espanhol tem agora 227 pontos contra 188 de Moreira e de Aron Canet, mas o brasileiro tem a vantagem no critério de desempate (duas vitórias no ano contra uma de Canet). O problema é que, com o segundo lugar, Barry Baltus voltou a se aproximar, e está agora a apenas 15 dos dois.

Confira a classificação da Moto2 após o GP de San Marino:

Posição Piloto Pontos Thailand United States Qatar Spain France United Kingdom Spain Italy Netherlands Germany Austria Hungary Spain San Marino
1 SpainM. GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 227 25/1 - 16/3 25/1 25/1 - 7/9 25/1 16/3 13/4 - 16/3 13/4 10/6
2 BrazilD. MoreiraItaltrans Racing Team 188 13/4 - 11/5 13/4 13/4 20/2 20/2 13/4 25/1 - 25/1 20/2 2/14 13/4
3 SpainA. CanetFantic Racing LINO SONEGO 188 20/2 13/4 25/1 8/8 16/3 13/4 10/6 16/3 20/2 9/7 6/10 10/6 - 9/7
4 BelgiumB. BaltusFantic Racing LINO SONEGO 173 10/6 9/7 10/6 20/2 20/2 - 16/3 5/11 - 20/2 9/7 4/12 6/10 20/2
5 United KingdomJ. DixonElf Marc VDS Racing Team 152 9/7 25/1 - 7/9 11/5 5/11 3/13 - 13/4 16/3 - 13/4 20/2 -
6 ItalyC. Vietti RamusBeta Tools SpeedRS Team 141 - - 9/7 9/7 8/8 10/6 - 11/5 5/11 11/5 16/3 - 10/6 25/1
7 SpainD. HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team 128 8/8 8/8 13/4 - - - - 1/15 6/10 4/12 20/2 7/9 25/1 16/3
8 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 104 16/3 - 2/14 16/3 2/14 25/1 13/4 3/13 7/9 5/11 - - - 11/5
9 SpainA. ArenasITALJET Gresini Moto2 101 5/11 - 7/9 10/6 10/6 4/12 4/12 20/2 9/7 - 13/4 2/14 - 5/11
10 TurkeyD. ÖncüAjo Motorsports 100 4/12 - 20/2 11/5 - - 25/1 10/6 - 25/1 - - - -
11 SpainM. RamírezOnlyFans American Racing Team 92 11/5 5/11 8/8 4/12 1/15 7/9 8/8 6/10 10/6 - 4/12 5/11 3/13 -
12 SpainD. AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team 84 - 2/14 5/11 - 5/11 16/3 - 8/8 - - - 25/1 8/8 8/8
13 United StatesJ. RobertsOnlyFans American Racing Team 84 - - 1/15 5/11 4/12 8/8 9/7 7/9 11/5 10/6 - - 4/12 -
14 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 79 - 11/5 - - - 11/5 5/11 9/7 - 8/8 7/9 - 11/5 6/10
15 Czech RepublicF. SalacElf Marc VDS Racing Team 79 7/9 - 6/10 6/10 9/7 9/7 11/5 4/12 - 6/10 5/11 8/8 - -
16 SpainA. LopezBeta Tools SpeedRS Team 68 6/10 16/3 - - 6/10 6/10 6/10 2/14 8/8 - - - 9/7 1/15
17 ItalyT. ArbolinoBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 53 3/13 20/2 - 1/15 - 2/14 - - 3/13 - 11/5 1/15 - 7/9
18
I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
 50 - 10/6 - - 7/9 - 2/14 - - 3/13 10/6 6/10 5/11 3/13
19
C. VeijerAjo Motorsports
 39 - 6/10 3/13 2/14 - - - - 2/14 - 8/8 11/5 7/9 -
20
D. MuñozAjo Motorsports
 23 - - - - - - 1/15 - - - 2/14 - 16/3 4/12
21
Z. Van Den GoorberghRW-Idrofoglia Racing GP
 18 - 3/13 4/12 - - 3/13 - - 4/12 - - 3/13 1/15 -
22 SpainA. HuertasItaltrans Racing Team 16 2/14 - - 3/13 - - - - - - - 9/7 - -
23 JapanA. SasakiRW-Idrofoglia Racing GP 13 - - - - - - - - 1/15 7/9 3/13 - - 2/14
24 South AfricaD. BinderITALJET Gresini Moto2 12 - - - - - - - - - 1/15 1/15 - - -
25
Á. EscrigKLINT Forward Factory Team
 10 - 1/15 - - - - - - - - - - - -
26
M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
 8 1/15 7/9 - - - - - - - - - - - -
27
O. GutierrezQJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 - 4/12 - - - - - - - - - - - -
28 SpainS. GarciaLiqui Moly Dynavolt Intact GP 3 - - - - 3/13 - - - - - - - - -
29 SpainJ. NavarroKLINT Forward Factory Team 3 - - - - - 1/15 - - - 2/14 - - - -
30 JapanY. KuniiIdemitsu Honda Team Asia   - - - - - - - - - - - - - -
31
E. FernándezFAU55 Racing
   - - - - - - - - - - - - - -
32 ThailandN. AtiratphuvapatIdemitsu Honda Team Asia   - - - - - - - - - - - - - -
33
T. HadaIdemitsu Honda Team Asia
   - - - - - - - - - - - - - -
34
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
   - - - - - - - - - - - - - -
35 ItalyM. PasiniFantic Racing Redemption   - - - - - - - - - - - - - -
36
A. FerrándezBeta Tools - Boscoscuro
   - - - - - - - - - - - - - -
37 ItalyA. SurraAndifer ART   - - - - - - - - - - - - - -
38
M. Pawelec
   - - - - - - - - - - - - - -

Redação Motorsport.com Moto2
Artigo anterior Moto2: Vietti vence em Misano; Diogo Moreira é 4º e assume vice-liderança do Mundial

