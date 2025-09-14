A Moto2 entregou mais uma corrida emocionante neste domingo, e o GP de San Marino em Misano trouxe uma mudança importante no campeonato, com o brasileiro Diogo Moreira subindo para a vice-liderança.

Com Moreira sendo o melhor colocado entre os três primeiros no campeonato, ele conseguiu cortar um pouco mais a diferença para Manuel González. O espanhol tem agora 227 pontos contra 188 de Moreira e de Aron Canet, mas o brasileiro tem a vantagem no critério de desempate (duas vitórias no ano contra uma de Canet). O problema é que, com o segundo lugar, Barry Baltus voltou a se aproximar, e está agora a apenas 15 dos dois.

Confira a classificação da Moto2 após o GP de San Marino:

Posição Piloto Pontos 1 M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 227 25 /1 - 16 /3 25 /1 25 /1 - 7 /9 25 /1 16 /3 13 /4 - 16 /3 13 /4 10 /6 2 D. Moreira Italtrans Racing Team 188 13 /4 - 11 /5 13 /4 13 /4 20 /2 20 /2 13 /4 25 /1 - 25 /1 20 /2 2 /14 13 /4 3 A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 188 20 /2 13 /4 25 /1 8 /8 16 /3 13 /4 10 /6 16 /3 20 /2 9 /7 6 /10 10 /6 - 9 /7 4 B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO 173 10 /6 9 /7 10 /6 20 /2 20 /2 - 16 /3 5 /11 - 20 /2 9 /7 4 /12 6 /10 20 /2 5 J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 152 9 /7 25 /1 - 7 /9 11 /5 5 /11 3 /13 - 13 /4 16 /3 - 13 /4 20 /2 - 6 C. Vietti Ramus Beta Tools SpeedRS Team 141 - - 9 /7 9 /7 8 /8 10 /6 - 11 /5 5 /11 11 /5 16 /3 - 10 /6 25 /1 7 D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 128 8 /8 8 /8 13 /4 - - - - 1 /15 6 /10 4 /12 20 /2 7 /9 25 /1 16 /3 8 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 104 16 /3 - 2 /14 16 /3 2 /14 25 /1 13 /4 3 /13 7 /9 5 /11 - - - 11 /5 9 A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 101 5 /11 - 7 /9 10 /6 10 /6 4 /12 4 /12 20 /2 9 /7 - 13 /4 2 /14 - 5 /11 10 D. Öncü Ajo Motorsports 100 4 /12 - 20 /2 11 /5 - - 25 /1 10 /6 - 25 /1 - - - - 11 M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 92 11 /5 5 /11 8 /8 4 /12 1 /15 7 /9 8 /8 6 /10 10 /6 - 4 /12 5 /11 3 /13 - 12 D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 84 - 2 /14 5 /11 - 5 /11 16 /3 - 8 /8 - - - 25 /1 8 /8 8 /8 13 J. Roberts OnlyFans American Racing Team 84 - - 1 /15 5 /11 4 /12 8 /8 9 /7 7 /9 11 /5 10 /6 - - 4 /12 - 14 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 79 - 11 /5 - - - 11 /5 5 /11 9 /7 - 8 /8 7 /9 - 11 /5 6 /10 15 F. Salac Elf Marc VDS Racing Team 79 7 /9 - 6 /10 6 /10 9 /7 9 /7 11 /5 4 /12 - 6 /10 5 /11 8 /8 - - 16 A. Lopez Beta Tools SpeedRS Team 68 6 /10 16 /3 - - 6 /10 6 /10 6 /10 2 /14 8 /8 - - - 9 /7 1 /15 17 T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 53 3 /13 20 /2 - 1 /15 - 2 /14 - - 3 /13 - 11 /5 1 /15 - 7 /9 18 I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 50 - 10 /6 - - 7 /9 - 2 /14 - - 3 /13 10 /6 6 /10 5 /11 3 /13 19 C. Veijer Ajo Motorsports 39 - 6 /10 3 /13 2 /14 - - - - 2 /14 - 8 /8 11 /5 7 /9 - 20 D. Muñoz Ajo Motorsports 23 - - - - - - 1 /15 - - - 2 /14 - 16 /3 4 /12 21 Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 18 - 3 /13 4 /12 - - 3 /13 - - 4 /12 - - 3 /13 1 /15 - 22 A. Huertas Italtrans Racing Team 16 2 /14 - - 3 /13 - - - - - - - 9 /7 - - 23 A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 13 - - - - - - - - 1 /15 7 /9 3 /13 - - 2 /14 24 D. Binder ITALJET Gresini Moto2 12 - - - - - - - - - 1 /15 1 /15 - - - 25 Á. Escrig KLINT Forward Factory Team 10 - 1 /15 - - - - - - - - - - - - 26 M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 8 1 /15 7 /9 - - - - - - - - - - - - 27 O. Gutierrez QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 - 4 /12 - - - - - - - - - - - - 28 S. Garcia Liqui Moly Dynavolt Intact GP 3 - - - - 3 /13 - - - - - - - - - 29 J. Navarro KLINT Forward Factory Team 3 - - - - - 1 /15 - - - 2 /14 - - - - 30 Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia - - - - - - - - - - - - - - 31 E. Fernández FAU55 Racing - - - - - - - - - - - - - - 32 N. Atiratphuvapat Idemitsu Honda Team Asia - - - - - - - - - - - - - - 33 T. Hada Idemitsu Honda Team Asia - - - - - - - - - - - - - - 34 O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI - - - - - - - - - - - - - - 35 M. Pasini Fantic Racing Redemption - - - - - - - - - - - - - - 36 A. Ferrández Beta Tools - Boscoscuro - - - - - - - - - - - - - - 37 A. Surra Andifer ART - - - - - - - - - - - - - - 38 M. Pawelec - - - - - - - - - - - - - -

