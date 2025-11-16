Diogo Moreira fez história para o esporte a motor brasileiro neste domingo. Em uma prova conservadora, sem correr riscos, o piloto da Italtrans largou da nona posição para terminar o GP de Valência na mesma colocação, mais do que suficiente para ficar com o título da Moto2 2025! É o primeiro brasileiro campeão mundial nas duas rodas da história!

Diogo Moreira chegou à grande final da Moto2 com uma vantagem de 24 pontos para Manu González com 25 em jogo em Valência. Para ser campeão, bastava ao brasileiro terminar no top 14, enquanto, para o espanhol, só a vitória interessava com Moreira ficando, no máximo, em 15º. Mas o fim de semana se desenhou de forma dramática para Moreira, terminando o TL2 em 19º e tendo que disputar o Q1 no quali.

Na largada, Guevara saltou para a ponta, com Holgado em segundo, Arenas em terceiro, Agius em quarto e González e Moreira mantendo a quinta e nona posições, respectivamente. Ainda na primeira volta, uma rápida bandeira amarela após as quedas de Dani Muñoz e Barry Baltus.

Na quinta volta, de um total de 22, o top 4 se mantinha sem mudanças, enquanto Ortolá pressionava e conseguia ultrapassar González pela quinta posição na saída da curva 1, enquanto Moreira vinha em uma prova conservadora, mantendo-se em nono, mas agora com Vietti em sua cola.

Quando a prova chegava à sua metade, com 11 voltas para o fim, Guevara mantinha a ponta, mas pressionado por Holgado. González era novamente o quinto, tendo ultrapassado Arenas, e encontrava-se a 0s6 de Ortolá em quarto. Moreira seguia em nono, já distante do pelotão do top 8, e 0s2 à frente de Vietti.

Com Vietti passando a se preocupar com Dixon, e os dois trocando posições, Diogo conseguiu um respiro importante. Na volta 14, o brasileiro tinha mais de 1s de distância, o que o permitia fazer uma prova mais controlada. Pouco mais à frente, González errava e perdia contato para Agius, seu companheiro de equipe que vinha em quarto, deixando-o para ser pressionado por Veijer em sexto. No giro seguinte, o holandês fazia a ultrapassagem, com Arenas e Salac na cola do vice-líder do Mundial.

Com problemas de rendimento na moto, González perdia nas voltas seguintes posições para Arenas e Salac, caindo para oitavo, logo à frente de Diogo, que vinha a menos de 2s do rival na briga pelo título. Moreira colou rapidamente no espanhol, subindo para oitavo, enquanto González passou a cair na tabela. O espanhol chegou a ir aos boxes, dando a entender que abandonaria, mas voltou à pista.

No final, Diogo Moreira ainda terminou em 11º, tirando o pé nas voltas finais para não correr risco e garantir um título histórico para o Brasil no esporte a motor. Ele se torna o primeiro brasileiro campeão mundial em uma categoria do motociclismo.

Na corrida, vitória de Izan Guevara, com Dani Holgado em segundo e Ivan Ortolá completando o pódio.

A temporada 2025 do Mundial de Motovelocidade chega ao fim na manhã deste domingo. Logo mais, às 10h, acontece o GP de Valência de MotoGP, última prova do ano da principal categoria do motociclismo mundial. Você acompanha ao vivo na ESPN e no Disney+, e cobertura completa do Motorsport.com.

