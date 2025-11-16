Todas as categorias

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

GP de Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

GP de Valência
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1

GP de São Paulo
VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP

GP de Valência
Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática

Relato da corrida
Moto2 Valência

Diogo Moreira é campeão da Moto2 2025 e faz história para o motociclismo brasileiro

Brasileiro faz prova conservadora e termina em nono, mais do que necessário para fechar a conquista histórica

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Diogo Moreira fez história para o esporte a motor brasileiro neste domingo. Em uma prova conservadora, sem correr riscos, o piloto da Italtrans largou da nona posição para terminar o GP de Valência na mesma colocação, mais do que suficiente para ficar com o título da Moto2 2025! É o primeiro brasileiro campeão mundial nas duas rodas da história!

Leia também:
 

Diogo Moreira chegou à grande final da Moto2 com uma vantagem de 24 pontos para Manu González com 25 em jogo em Valência. Para ser campeão, bastava ao brasileiro terminar no top 14, enquanto, para o espanhol, só a vitória interessava com Moreira ficando, no máximo, em 15º. Mas o fim de semana se desenhou de forma dramática para Moreira, terminando o TL2 em 19º e tendo que disputar o Q1 no quali.

 

Na largada, Guevara saltou para a ponta, com Holgado em segundo, Arenas em terceiro, Agius em quarto e González e Moreira mantendo a quinta e nona posições, respectivamente. Ainda na primeira volta, uma rápida bandeira amarela após as quedas de Dani Muñoz e Barry Baltus.

 

Na quinta volta, de um total de 22, o top 4 se mantinha sem mudanças, enquanto Ortolá pressionava e conseguia ultrapassar González pela quinta posição na saída da curva 1, enquanto Moreira vinha em uma prova conservadora, mantendo-se em nono, mas agora com Vietti em sua cola.

Quando a prova chegava à sua metade, com 11 voltas para o fim, Guevara mantinha a ponta, mas pressionado por Holgado. González era novamente o quinto, tendo ultrapassado Arenas, e encontrava-se a 0s6 de Ortolá em quarto. Moreira seguia em nono, já distante do pelotão do top 8, e 0s2 à frente de Vietti.

 

Com Vietti passando a se preocupar com Dixon, e os dois trocando posições, Diogo conseguiu um respiro importante. Na volta 14, o brasileiro tinha mais de 1s de distância, o que o permitia fazer uma prova mais controlada. Pouco mais à frente, González errava e perdia contato para Agius, seu companheiro de equipe que vinha em quarto, deixando-o para ser pressionado por Veijer em sexto. No giro seguinte, o holandês fazia a ultrapassagem, com Arenas e Salac na cola do vice-líder do Mundial.

Com problemas de rendimento na moto, González perdia nas voltas seguintes posições para Arenas e Salac, caindo para oitavo, logo à frente de Diogo, que vinha a menos de 2s do rival na briga pelo título. Moreira colou rapidamente no espanhol, subindo para oitavo, enquanto González passou a cair na tabela. O espanhol chegou a ir aos boxes, dando a entender que abandonaria, mas voltou à pista.

 

No final, Diogo Moreira ainda terminou em 11º, tirando o pé nas voltas finais para não correr risco e garantir um título histórico para o Brasil no esporte a motor. Ele se torna o primeiro brasileiro campeão mundial em uma categoria do motociclismo.

Na corrida, vitória de Izan Guevara, com Dani Holgado em segundo e Ivan Ortolá completando o pódio.

A temporada 2025 do Mundial de Motovelocidade chega ao fim na manhã deste domingo. Logo mais, às 10h, acontece o GP de Valência de MotoGP, última prova do ano da principal categoria do motociclismo mundial. Você acompanha ao vivo na ESPN e no Disney+, e cobertura completa do Motorsport.com.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 22

34'19.229

       25
2 Spain D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 22

+0.717

34'19.946

 0.717     20
3
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 Boscoscuro B-21 22

+2.327

34'21.556

 1.610     16
4 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsports 95 Kalex 22

+2.888

34'22.117

 0.561     13
5 Czech Republic F. Salac Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 22

+5.714

34'24.943

 2.826     11
6 Spain A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 22

+7.867

34'27.096

 2.153     10
7 United Kingdom J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 22

+8.595

34'27.824

 0.728     9
8 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex 22

+8.944

34'28.173

 0.349     8
9 Italy C. Vietti Ramus Sync SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 22

+11.075

34'30.304

 2.131     7
10 Italy T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 22

+11.520

34'30.749

 0.445     6
11 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 22

+12.019

34'31.248

 0.499     5
12 Spain A. Lopez Sync SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 22

+14.100

34'33.329

 2.081     4
13 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 22

+15.715

34'34.944

 1.615     3
14 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 22

+15.985

34'35.214

 0.270     2
15 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 22

+21.975

34'41.204

 5.990     1
16 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 22

+22.099

34'41.328

 0.124      
17
M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
 64 Kalex 22

+22.800

34'42.029

 0.701      
18 Spain D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 22

+23.925

34'43.154

 1.125      
19 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 22

+31.723

34'50.952

 7.798      
20 Japan Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia 92 Kalex 22

+31.778

34'51.007

 0.055      
21
X. Zurutuza OnlyFans American Racing Team
 85 Kalex 22

+33.805

34'53.034

 2.027      
22 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 21

+1 Lap

35'01.505

 1 Lap      
23
D. Muñoz Ajo Motorsports
 17 Kalex 21

+1 Lap

35'37.014

 35.509      
dnf
E. Fernández QJMOTOR - FRINSA - MSI
 61 Boscoscuro B-21 8

+14 Laps

13'46.659

 13 Laps   Abandono  
dnf Spain H. Garzo RW NTS Idrofoglia 22 NTS 7

+15 Laps

11'45.798

 1 Lap   Abandono  
dnf Spain S. Garcia ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex 5

+17 Laps

8'07.190

 2 Laps   Abandono  
dnf Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex 0

+22 Laps

18.164

 5 Laps   Abandono  
Ver resultados completos  

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
Com título garantido, Diogo Moreira confirma a maior virada da história da Moto2

Valência
MotoGP: Bezzecchi vence o GP de Valência, à frente de Fernández

GP de Valência
Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2

Valência
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

GP de Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Filtros