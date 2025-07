Diogo Moreira, sensação da temporada 2025 da Moto2, parece ter o caminho traçado para sua chegada à MotoGP, o que pode acontecer em 2027, segundo o jornalista especializado Fausto Macieira, comentarista do Mundial na ESPN.

Com uma performance de destaque na temporada da classe intermediária do Mundial de Motovelocidade, Diogo vem se destacando em um grid bastante competitivo na Moto2. Após três poles e dois pódios, o brasileiro conquistou sua primeira vitória em Assen no último fim de semana, evidenciando a boa fase e suas credenciais para a promoção.

Segundo Macieira, Diogo teria fechado um acordo com a Yamaha para garantir sua entrada na MotoGP, mas somente em 2027. No próximo ano, o brasileiro seguiria na Moto2, trocando a equipe Italtrans pela bLU cRU Pramac Yamaha, em preparação para a entrada na MotoGP na temporada seguinte com a Pramac, aproveitando a introdução do novo regulamento técnico da categoria.

Porém, a situação atual da Yamaha pode acelerar este processo. A dupla atual da Pramac, formada por Jack Miller e Miguel Oliveira é dúvida para 2026. Com contrato até o fim deste ano, o australiano deve trocar a MotoGP pelo Mundial de Superbike no próximo ano, com a equipe oficial da Honda. Já o português tem um acordo válido até 2026, mas sua performance abaixo do esperado pode levar a Pramac a liberá-lo no fim deste ano.

Isso abriria o caminho para uma dupla formada por dois estreantes, com o turco Toprak Razgatlıoğlu já confirmado para um contrato de dois anos.

No momento, Diogo é o terceiro colocado na Moto2, com 31 pontos a menos que o líder Manuel González. O brasileiro vem impressionando pelas boas disputas em pista contra pilotos bem mais experientes na classe intermediária. Enquanto Moreira está apenas no segundo ano na divisão, o "menos experiente" dos líderes é justamente González, que está em sua quarta temporada. O vice-líder, Aron Canet, disputa seu sexto campeonato.

Para além da performance em pista, Diogo é um nome interessante para o paddock da MotoGP por outro motivo. Em 2026, o Brasil retorna ao calendário do Mundial após duas décadas afastado, e com o grande número de fãs da categoria no País, ter um brasileiro no grid da classe principal seria muito benéfico para o Mundial.

A próxima etapa da Moto2 acontece na Alemanha, no dia 13 de junho, sendo a penúltima antes da pausa de verão da categoria.

