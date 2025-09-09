'Novato do ano' na Moto2 2024 e terceiro colocado na temporada 2025 pós-Barcelona, Diogo Moreira está 'vivíssimo' na briga pelo título deste ano na categoria suporte da MotoGP e é especulado na vaga da LCR na classe rainha em 2026, chamando a atenção do Brasil, mas também de jornais estrangeiros.

Agora, foi a vez de o brasileiro ser entrevistado pelo periódico espanhol Mundo Deportivo, publicação 'conterrânea' dos rivais de Diogo na disputa pela taça da Moto2 2025: o líder Manu González e o vice-líder Aron Canet (veja a classificação de momento na tabela do Motorsport.com e o calendário do ano).

Um dos destaques da conversa exclusiva ao jornal da Espanha foi a pergunta sobre a relação de Diogo com os irmãos catalães Marc Márquez e Álex Márquez, os grandes destaques da MotoGP no atual campeonato.

"Bem, eles me convidaram há quatro ou cinco anos para treinar, aí que tudo começou. O relacionamento é muito bom. Quando vamos treinar com eles, é um bom momento. Eu também aprendo muito. E, principalmente quando estamos juntos, não falamos apenas de motos. Conversamos sobre outras coisas, rimos e aprendemos muito", começou a explicar o piloto da Italtrans na Moto2, antes de responder diretamente sobre se os irmãos deram alguma dica na briga pelo título da categoria suporte.

"Manter a calma. Disseram-me que tenho de manter a calma, fazer o que tenho feito até agora e, acima de tudo, trabalhar com vistas ao domingo, na corrida, quando os pontos são distribuídos", afirmou Moreira.

Pódio do GP da Catalunha de MotoGP: Marc Márquez (2º), Álex Márquez (1º) e Enea Bastianini (3º), da esquerda para a direita Foto de: Lluis Gene / AFP via Getty Images

Diogo também falou sobre a próxima etapa, o GP de San Marino, já neste fim de semana. "Gosto muito de Misano e adoro a 'pernada asiática'. Acho que é um ponto muito forte [meu]", disse ele, citando as etapas futuras.

Sobre o futuro, o competidor do Brasil respondeu: "Acima de tudo, neste momento, estou muito tranquilo porque tenho um staff muito bom gerenciando esse aspecto, confio muito neles. Sempre disse que gosto de estar calmo e relaxado dentro, então acho que essa é a chave para o que tenho feito e para o futuro".

Questionado se o fato de ser brasileiro o ajuda a conseguir uma vaga na MotoGP, já que o GP do Brasil retorna ao calendário em 2026, em Goiânia, Moreira destacou o trabalho que vem fazendo dentro das pistas.

"Não me importo com o que as pessoas dizem, acho que estou provando na pista, que não se trata 'apenas' da bandeira. Estou lá lutando. Acho que sim, a bandeira ajuda, mas não é tudo. No fim das contas, tem muita coisa acontecendo, e acho que estou provando este ano", disse, antes de citar Goiânia.

"Estou ansioso para retornar a um circuito onde corro desde criança, acho que será um fim de semana maravilhoso. Desde criança, sonho em correr no meu país, no Mundial, e estou realmente ansioso para voltar para lá", finalizou ele. O GP do Brasil de 2026 no Mundial de Motovelocidade será em 22 de março.

