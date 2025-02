Entre os 30 pilotos que disputarão a Moto2 na temporada 2025, há uma boa lista de pilotos que visam lutar pelo título, como Aron Canet, Manu González, Sergio García e o estreante David Alonso, atual campeão da Moto3.

Porém, uma das propostas mais atraentes da classe intermediária do Mundial de Motovelocidade nesta temporada é a da equipe Italtrans, que tem como pilotos o brasileiro Diogo Moreira e o espanhol Adrian Huertas, estreando na categoria após a conquista do Mundial de Supersport, a equivalente da Moto2 para o Mundial de Superbike.

Diogo Moreira, Italtrans Racing Team, Andrián Huertas, Italtrans Racing Team Foto de: Italtrans Racing Team

A Italtrans Racing Team fez a apresentação da temporada 2025 no último sábado em um evento realizado em Calcinate, perto de Bergamo, onde a empresa italiana tem sua sede, e onde foi possível ver, pela primeira vez, a pintura das motos e o equipamento com o qual a equipe italiana competirá nesta temporada.

Moreira, em sua quarta temporada no Mundial e segunda na Moto2, chega com o ímpeto de um final brilhante em 2024. Novato do ano, o brasileiro terminou o campeonato com a 13ª posição e 80 pontos marcados, sendo 52 destes nas cinco corridas finais do ano. Neste período, ele foi o quarto a mais somar pontos no grid.

Além disso, o jovem paulistano de 21 anos foi uma das maiores estrelas da intertemporada, vencendo a Rocco's Ranch Christmas Cup em Montmeló, à frente de pilotos como Pedro Acosta e Aleix Espargaró, e nos "100km dos Campeões", onde derrotou ninguém menos que o proprietário do circuito de Tavullia, Valentino Rossi.

Diogo Moreira, Equipe Italtrans Racing Foto de: Equipe Italtrans Racing

"Não vejo a hora de voltar à pista e começar a nova temporada com a equipe. Estou motivado para ir bem: no ano passado pude ganhar experiência e, depois de uma primeira parte da temporada em crescimento, na segunda começamos a obter resultados, coroados com o belo pódio em Barcelona na última corrida. Agora estamos enfrentando este 2025 com muita motivação e ansiosos para entrar em ação", disse.

Ao lado dele, o jovem espanhol Andrian Huertas, que escolheu a Italtrans Racing Team para dar o salto para o Campeonato Mundial, faz sua estreia na Moto2. Nascido em 2003, Adrian chega à Moto2 como Campeão Mundial de Supersport e pretende usar sua experiência na luta por um título para se adaptar à categoria competitiva.

"Estou muito feliz por ter me juntado à família Italtrans. Já nas primeiras sessões de treinamento me senti bem e mal posso esperar para voltar à pista e trabalhar com a equipe. O objetivo é aprendermos juntos: estou determinado a ganhar experiência e crescer na Moto2", acrescentou o piloto de Madri, que no ano passado obteve dez vitórias em 23 corridas, 16 pódios e oito pole positions.

Adrián Huertas, Equipe Italtrans Racing Foto de: Equipe Italtrans Racing

À frente da equipe está a chefe da Italtrans, Laura Bertulessi, o gerente de equipe Roberto Brivio e a experiência de Livio Suppo, consultor-chefe da estrutura baseada na Lombardia.

"Acredito que para 2025 criamos uma equipe que pode aspirar a resultados de prestígio", explicou Suppo. "Diogo cresceu muito no ano passado em sua temporada de estreia, conquistando o título de melhor novato e seu primeiro pódio na Moto2 com uma ultrapassagem fantástica na última corrida. Se ele continuar crescendo, com certeza conseguirá ótimos resultados", disse.

"Adrian é bicampeão da SSP300 (2021) e campeão mundial da SSP no ano passado. Nos primeiros dias de testes em Jerez, em novembro, ele mostrou uma grande capacidade de adaptação à Moto2 e tenho certeza de que tem todas as chances de lutar pelo título de estreante do ano. No papel, temos tudo o que precisamos, pilotos, equipe e empresa por trás de nós, para enfrentar a temporada da melhor maneira possível", disse o ex-chefe da Ducati, Honda e Suzuki MotoGP.

Diogo Moreira e Adrian Huertas, junto com a gerente da Italtrans, Laura Bertulessi, e o consultor Livio Suppo. Foto de: Equipe Italtrans Racing

