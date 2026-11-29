Gonzalez derrota Guevara e conquista título da Moto2 após final tensa em Valência
Piloto da Intact foi campeão por apenas 2,5 pontos de diferença
Manuel Gonzalez sagrou-se o campeão de Moto2 de 2026 numa final emocionante em Valência, superando Izan Guevara pelo título por apenas 2,5 pontos. Largando da décima posição, ele terminou na quinta colocação no Circuito Ricardo Tomo, o suficiente para garantir o campeonato.
Gonzalez tinha construído uma vantagem de 47,5 pontos até ao GP de San Marino em setembro, mas viu a liderança quase desaparecer às mãos de Guevara, trazendo de volta memórias de uma derrota semelhante para Diogo Moreira em 2025.
Guevara causou mais danos a Gonzalez no sábado, ao se classificar em terceiro para a corrida, com este último conseguindo apenas o 10º lugar num dia em que o companheiro de equipe, Senna Agius, conquistou a pole position.
Como foi a corrida
Houve drama no início da corrida quando Alonso Lopez causou um acidente na Curva 2. Dani Holgado, que será titular da Gresini na MotoGP em 2027, estava entre os envolvidos. O lance deixou Guevara no segundo lugar, atrás do novo líder da corrida, Alex Escrig, colocando-o em posição de roubar a liderança do campeonato a Gonzalez, o qual havia avançado para quarto na primeira volta.
Manuel Gonzalez, Liqui Moly Dynavolt Intact GP
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Os dois pilotos perderam uma posição cada nas fases iniciais da corrida, mas Guevara ainda estava 0,5 ponto à frente de Gonzalez na classificação virtual nos momentos finais da prova.
No entanto, o panorama do campeonato mudou a apenas quatro voltas do fim, quando Veijer ultrapassou Guevara pelo terceiro lugar na Curva 1, inclinando o campeonato de volta a favor de Gonzalez.
Guevara fez uma tentativa corajosa de voltar a ultrapassar Veijer na última volta, chegando perto de concretizar uma manobra em várias ocasiões, mas não conseguiu forçar o piloto a cometer um erro.
Isso significou que o quinto lugar foi suficiente para Gonzalez garantir o campeonato.
Titular da Tech3 na MotoGP no ano que vem, Agius garantiu a terceira vitória da temporada, depois de ultrapassar o líder inicial, Escrig, na volta 11. Veijer terminou em terceiro, 0,450s de Guevara, em quarto.
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