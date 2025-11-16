Todas as categorias

Moto2 Valência

Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2

Brasileiro se tornou o primeiro campeão do país em qualquer classe do Mundial de Motovelocidade

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
G54A3bKXMAAHsBM

Diogo Moreira celebrou o histórico título da Moto2 em alto estilo. Após 'bater uma bola' com lendas do futebol como Pelé e Ronaldinho no meio da pista, o retorno do brasileiro ao parque fechado manteve o nível.

Leia também:

Moreira chegou à final em Valência com 24 pontos de vantagem para Manu González com 25 em jogo na final. O brasileiro fez uma prova conservadora e terminou em 11º após largar em nono, tirando o pé nas voltas finais ao ver que González tinha um problema em sua moto. Com isso, ele se tornou o primeiro brasileiro campeão em qualquer classe do Mundial de Motovelocidade.

A primeira celebração de Diogo veio ainda na pista, ao encontrar seu irmão e outros familiares. Na tradicional comemoração do título, quatro lendas do futebol o esperavam ali para 'bater uma bola': Pelé, Ronaldinho, Rivaldo e Neymar.

Ao voltar ao parque fechado, um dos primeiros a parabenizá-lo foi o multicampeão Marc Márquez, que está afastado em recuperação após o acidente no GP da Indonésia, em outubro. O espanhol é um grande amigo e apoiador de Diogo.

 

Em um evento de sua patrocinadora, a Estrella Galicia 0,0,antes do fim de semana em Valência, Márquez falou sobre Diogo e o projeto iniciado pela marca em busca de um talento brasileiro para o cenário internacional. Após um momento inicial de hesitação, o espanhol disse que viu Moreira e percebeu que eles haviam encontrado o nome ideal para esse sucesso.

"Esse tem o jeito e está fazendo muito bem", disse. "Quem sabe conseguirá cumprir [o título] neste fim de semana, mas ele está lutando contra outro grande piloto [González]".

 

Outro envolvido no projeto da Estrella Galícia 0.0 foi Alex Barros. O ex-piloto de MotoGP foi o responsável por descobrir Diogo no mundo do motocross e levá-lo ao asfalto. A transmissão internacional mostrou Barros acompanhando a comemoração de Moreira.

 

 

E, para celebrar o título da melhor forma possível, a Dorna montou uma cerimônia de pódio exclusiva para o brasileiro, que pôde vestir um macacão dourado e subir para comemorar com o público e sua equipe.

 

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Guilherme Longo
