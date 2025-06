Com Diogo Moreira indo direto para o Q2 da Moto2 do GP da Aragón, os pilotos retornaram para o traçado na manhã deste sábado (7) para a classificação do fim de semana. Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou a primeira posição na categoria de base do motociclismo.

O Q1 começou agitado, com os pilotos fazendo suas primeiras voltas e tentando melhorar as condições para evitar quedas e tentar cravar uma boa volta, visando sempre o Q2. No fim da sessão, Filip Salac caiu na Curva 7 e não conseguiu retornar, já que sua moto apagou.

Mesmo sem conseguir fazer uma nova volta, Salac conseguiu se garantir para o Q2, junto a Alonso Lopez, Izan Guevara Gue, Tony Arbolino. Todos os listados fazendo voltas na casa de 1min50s.

Logo no início do Q2, Manuel Gonzalez caiu na curva 5, escorregando por alguns metros com a moto antes de ser auxiliado pelos comissários de pista. Depois da bandeira amarela, Moreira assumiu a ponta pouco antes de Arón Canet cravar a melhor volta em 1min50s220.

Deniz Oncu assumiu a pole provisória com 1min50s166, mas o brasileiro apareceu como um rival à altura em sua última volta, cravando 1min49s940, sendo o único a andar nessa casa.

