Moto2 Algarve

Moreira: "Se eu ganhar o título da Moto2, será como um presente. Meu trabalho está feito"

Piloto brasileiro estará na MotoGP em 2026 e pode ser campeão em Portimão no próximo domingo

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Diogo Moreira, Portugal

Diogo Moreira está a um passo de se tornar Campeão Mundial de Moto2. O brasileiro não cometeu nenhum erro na penúltima rodada da temporada 2025 e venceu em Portimão contra Collin Veijer, mas a sexta posição de Manu González o impediu de fechar a briga antes do GP de Valência deste fim de semana por apenas dois pontos.

Leia também:

Com uma margem de 24 pontos, terminar em 14º já dará o título a Moreira, independente do resultado de González. Mesmo assim, o brasileiro vê essa oportunidade como um presente, tendo como objetivo se divertir e vencer corridas. Foi isso que ele explicou à mídia neste domingo, depois de vencer em Portimão, analisando uma prova em que sentiu o nervosismo de estar tão perto do primeiro título.

"Foi difícil manter a concentração durante a corrida. No final, acho que fizemos um trabalho muito bom neste fim de semana. Como sempre, tentamos manter o fluxo na pista e, no final, essa foi a chave para a corrida", começou Moreira. "Eu estava um pouco nervoso antes da corrida, mas acho que isso é normal. No final, foi minha primeira vez nessa situação, então, depois da largada, foi difícil completar a primeira volta, mas eu estava tentando me concentrar na pista e manter a fluidez". 

Mas, apesar do nervosismo, Moreira sempre deixou claro que queria atacar Veijer pela vitória, e não hesitou: "Eu estava tentando alcançá-lo. Foi difícil, porque ele era muito rápido e eu estava me esforçando muito. Quando o ultrapassei, forcei um pouco mais para tentar abrir uma brecha. Na última volta, eu estava fechando um pouco a porta para permanecer na primeira posição".

Como lidar com a pressão de liderar o Mundial? Moreira é claro quanto à sua filosofia: "Bem, no final, acho que meu trabalho está feito. Acho que fizemos um trabalho muito bom nesta temporada e, se eu ganhar, será como um presente. Portanto, minha mentalidade agora é continuar assim e tentar vencer. Em Valência será assim. Vou me esforçar e atacar pela vitória".

Diogo Moreira

Diogo Moreira

"Será uma semana longa, claro, mas no final temos que manter o foco e tentar aproveitar com a equipe. No final, é a minha última corrida na Moto2, então temos que aproveitar o momento", continuou ele. 

Questionado se a subida para a MotoGP com o título é importante, Moreira comentou: "Para mim, como eu disse antes, se eu vencer será como um presente. Na próxima temporada estarei na MotoGP, então temos que aproveitar a última corrida da temporada e tentarei vencer. Vou me esforçar na última corrida, como sempre. Minha mentalidade no momento é tentar vencer, mesmo que seja difícil, mas essa é a chave. Portanto, vamos disputar a corrida, não o campeonato. O título é como um presente".

Por fim, o brasileiro comentou se ficou surpreso com a queda de resultados de González nas últimas corridas: "Acho que demos um passo depois da pausa de verão. Estamos trabalhando de forma um pouco diferente, para a corrida. Na sexta-feira, tentamos criar a base para o domingo, e acho que essa é a chave para estar na frente. É assim e veremos no final, na última corrida da temporada", encerrou.

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

