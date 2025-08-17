Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Moto2 Red Bull Ring

Moto2: Após vitória de Moreira, González mantém liderança; confira tabela de classificação depois de etapa na Áustria

Brasileiro voltou a terceira colocação no campeonato, 35 pontos atrás do líder

Redação Motorsport.com
Publicado:
Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A Moto2 voltou das férias de verão de maneira mais do que especial: com vitória de Diogo Moreira. O brasileiro venceu a etapa da Áustria e, com esse resultado, avançou mais uma posição no campeonato de pilotos. 

Leia também:

Apesar de ter abandonado a prova no Red Bull Ring por causa de problemas com a moto, o líder Manuel González mantém a ponta da tabela, mas separado por apenas 19 pontos do vice-líder, Aron Canet

Campeonato de pilotos da Moto2

 

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Moto2
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Moto2: Diogo Moreira domina e vence na Áustria; González abandona

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação

MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação
NASCAR Cup: Veja como foi a etapa de Richmond com Motorsport

NASCAR Cup: Veja como foi a etapa de Richmond com Motorsport

NASCAR Cup
Richmond
NASCAR Cup: Veja como foi a etapa de Richmond com Motorsport
Quarto em Curvelo, Felipe Massa conquista o melhor resultado do ano na Stock Car

Quarto em Curvelo, Felipe Massa conquista o melhor resultado do ano na Stock Car

Stock Car
Curvelo
Quarto em Curvelo, Felipe Massa conquista o melhor resultado do ano na Stock Car

Últimas notícias

MotoGP - Márquez: "Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer"

MotoGP - Márquez: "Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer"

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Márquez: "Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer"
Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"

Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"
MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano

MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano
MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação

MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros