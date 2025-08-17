A Moto2 voltou das férias de verão de maneira mais do que especial: com vitória de Diogo Moreira. O brasileiro venceu a etapa da Áustria e, com esse resultado, avançou mais uma posição no campeonato de pilotos.

Apesar de ter abandonado a prova no Red Bull Ring por causa de problemas com a moto, o líder Manuel González mantém a ponta da tabela, mas separado por apenas 19 pontos do vice-líder, Aron Canet.

Campeonato de pilotos da Moto2

