Moto2: Após vitória de Moreira, González mantém liderança; confira tabela de classificação depois de etapa na Áustria
Brasileiro voltou a terceira colocação no campeonato, 35 pontos atrás do líder
Diogo Moreira, Italtrans Racing Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A Moto2 voltou das férias de verão de maneira mais do que especial: com vitória de Diogo Moreira. O brasileiro venceu a etapa da Áustria e, com esse resultado, avançou mais uma posição no campeonato de pilotos.
Apesar de ter abandonado a prova no Red Bull Ring por causa de problemas com a moto, o líder Manuel González mantém a ponta da tabela, mas separado por apenas 19 pontos do vice-líder, Aron Canet.
Campeonato de pilotos da Moto2
Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +
Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP - Márquez: "Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer"
Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"
MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano
MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários