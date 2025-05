A Moto2, categoria de acesso para a MotoGP, definiu na manhã deste sábado o grid de largada para o GP do Reino Unido. Aron Canet foi pole, seguido por Manuel González, Diogo Moreira, David Alonso e Senna Agius.

Marcos Ramirez, Barry Baltus, Izan Guevara, Daniel Holgado, Alonso Lopez, Albert Arenas e Ivan Ortola completam os 12 primeiros.

Q1

Com o cronômetro iniciado, foram para a pista Marcos Ramirez, Aron Canet, Zonta VD Goorbergh, David Alonso, Tony Arbolino, Celestino Vietti, Alonso Lopez, Sergio Garcia, Yuki Kunii e Daniel Muñoz.

Com pouco mais de 5 minutos no relógio, vários pilotos foram ao box. Eles voltaram com tempo suficiente para fazer aproximadamente 2 voltas. Sergio Garcia foi ao chão nos últimos segundos e a bandeira amarela foi acionada no setor 2. O cronômetro já estava zerado quando Alonso Lopez e Ramirez conseguiram melhorar os tempos.

Aron Canet, David Alonso, Marcos Ramirez e Alonso Lopez foram os quatro mais rápidos e garantiram vaga no Q2. O restante do grid, de 19° a 24°, ficou na seguinte ordem: Celestino Vietti, Zonta VD Goorbergh, Tony Arbolino, Sergio Garcia, Yuki Kunii e Daniel Muñoz.

Q2

Foram direto para essa sessão Diogo Moreira, Barry Baltus, Manuel Gonzalez, Senna Agius, Filip Salac, Daniel Holgado, Ayumu Sasaki, Jake Dixon, Joe Roberts, Jorge Navarro, Ivan Ortola, Deniz Öncü, Izan Guevara e Albert Arenas. Canet, Alonso, Ramirez e Lopez, 4 melhores do Q1, também participaram.

Alguns minutos depois do início, a bandeira amarela foi acionada porque Sasaki caiu na curva 1. Pouco depois disso, Diogo Moreira assumiu a ponta com 2min02.801s, mas teve a volta cancelada por limites de pista, algo recorrente neste fim de semana.

Logo em seguida, Canet fez melhor volta e foi superado por Gonzalez, mas o piloto da Intact teve a volta deletada por limite de pista. Com pouco mais de 6 minutos, mais da metade dos pilotos foi aos boxes, voltando com 4 minutos para o fim. Canet manteve o melhor tempo de 2min03.140s.

Com o cronômetro zerado, as melhores voltas começaram a aparecer. Canet melhorou o próprio tempo e Moreira chegou a ser P2, mas foi superado por Gonzalez.

Marcando 2min02.482, Aron Canet foi pole. Manuel Gonzalez, Diogo Moreira, David Alonso e Senna Agius completam o top 5 da corrida que acontece amanhã, às 7h15min.

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!