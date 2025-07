Moto2: Baltus é pole em Brno; Moreira larga do pitlane

A Moto2, categoria de acesso da MotoGP, definiu na manhã deste sábado o grid de largada para o GP da República Tcheca. Barry Baltus fez a pole pela primeira vez, seguido por Joe Roberts e Marcos Ramirez. Diogo Moreira caiu durante a classificação, mas carrega uma punição por ter provocado um acidente em Sachsering e já iria largar do pitlane.

Q1

Deniz Öncü, Daniel Holgado, Tony Arbolino, David Alonso, Barry Baltus, Alex Escrig, Ayumu Sasaki, Albert Arenas, Darryn Binder, Adrian Huertas, Ivan Ortola, Yuki Kunii, Taiga Hada, Diogo Moreira, Eric Fernandez e Milan Pawelec. Logo após as primeiras tentativas, Holgado marcou 1min58.980s e assumiu a ponta, seguido por Baltus, Arenas e Oncu.

Com aproximadamente cinco minutos no cronômetro, a maioria dos pilotos foi aos boxes. Durante as novas tentativas, Moreira errou na curva 10 e caiu. O brasileiro carrega uma punição por provocar um acidente no GP da Alemanha e já iria largar dos boxes.

Nos últimos minutos, Baltus marcou 1min58.860s e assumiu a liderança. Ortola melhorou o próprio tempo e conseguiu o P3, tirando Oncu do top 4. Garantindo a classificação para o Q2 como mais rápido, Baltus ainda marcou 1min58.766s. Arenas, Holgado e Ortola também passaram para a sessão seguinte. O restante do grid, de 19° a 28°, ficou na seguinte ordem: Arbolino, David Alonso, Oncu, Escrig, Sasaki, Binder, Huertas, Hada, Kunii, Fernandez, Pawelec e Moreira (que largará do pitlane).

Q2

Joe Roberts, Filip Salac, Manuel Gonzalez, Marcos Ramirez, Senna Agius, Mattia Pasini, Aron Canet, Jake Dixon, Alonso Lopez, Celestino Vietti, Zonta VD Goorbergh, Jorge Navarro, Izan Guevara e Collin Veijer participaram desta sessão, além dos quatro melhores do Q1: Baltus, Arenas, Holgado e Ortola.

Antes mesmo dos tempos serem registrados, Aron Canet caiu na curva 10 e a bandeira amarela foi acionada nos setores 3 e 4. Baltus conseguiu marcar 1min58.852s e assumiu a liderança, seguido por Dixon. Pouco antes da parada nos boxes, Gonzalez tomou o P2.

Nos minutos finais, Roberts fez 1min58.481s e tomou a liderança de Baltus, mas o belga foi 0,022s mais rápido que o americano e retomou a pole. Ramirez melhorou seu tempo e conseguiu o P3, seguido por Gonzalez e Dixon.

