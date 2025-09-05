Moto2: Canet lidera treino da Catalunha; Moreira chega em 5º

Aron Canet, da Fantic Racing, liderou o treino da etapa da Catalunha da Moto2, conquistando tempo de 1min42s168. Diogo Moreira, piloto brasileiro que corre pela Italtrans, teve uma sessão difícil, mas conseguiu a quinta colocação, com 1min42s327, e, com isso, conquistando a vaga direta para a segunda fase da classificação.

Daniel Holgado, com 1min42s219, e Jake Dixon, com 1min42s277, completaram o top 3 da sessão no circuito de Barcelona. Daniel Muñoz, Moreira, Collin Veijer, Ivan Ortola, Joe Roberts, Izan Guevara, Manuel Gonzáles, Senna Agius, Alonso Lopez, Barry Baltus e Filip Salac passaram direto para o Q2.

Veja a tabela da sessão:

Piloto # melhor volta equipe Aron CANET 44 1min42s168 Fantic Racing LINO SONEGO Daniel HOLGADO 27 1min42s219 CFMOTO Aspar Team Jake DIXON 96 1min42s277 ELF Marc VDS Racing Team Daniel MUÑOZ 17 1min42s322 Red Bull KTM Ajo Diogo MOREIRA 10 1min42s331 Italtrans Racing Team Collin VEIJER 95 1min42s337 Red Bull KTM Ajo Ivan ORTOLA 4 1min42s374 QJMOTOR - FRINSA - MSI Joe ROBERTS 16 1min42s375 OnlyFans American Racing Team Izan GUEVARA 28 1min42s377 BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Manuel GONZALEZ 18 1min42s380 Liqui Moly Dynavolt Intact GP Senna AGIUS 81 1min42s391 Liqui Moly Dynavolt Intact GP Alonso LOPEZ 21 1min42s417 SpeedRS Team Barry BALTUS 7 1min42s433 Fantic Racing LINO SONEGO Filip SALAC 12 1min42s444 ELF Marc VDS Racing Team Tony ARBOLINO 14 1min42s544 BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Albert ARENAS 75 1min42s667 ITALJET Gresini Moto2 Marcos RAMIREZ 24 1min42s735 OnlyFans American Racing Team Zonta VD GOORBERGH 84 1min42s800 RW - Idrofoglia Racing GP Jorge NAVARRO 9 1min42s803 KLINT Forward Factory Team Celestino VIETTI 13 1min42s866 SpeedRS Team Ayumu SASAKI 71 1min42s987 RW - Idrofoglia Racing GP Adrian HUERTAS 99 1min43s013 Italtrans Racing Team David ALONSO 80 1min43s020 CFMOTO Aspar Team Alex ESCRIG 11 1min43s176 KLINT Forward Factory Team Eric FERNANDEZ 62 1min43s341 QJMOTOR - FRINSA - MSI Mario AJI 64 1min43s354 Idemitsu Honda Team Asia Darryn BINDER 15 1min43s361 ITALJET Gresini Moto2 Unai ORRADRE 19 1min43s378 QJMOTOR - FRINSA - MSI Yuki KUNII 92 1min43s513 Idemitsu Honda Team Asia

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!