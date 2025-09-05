Moto2: Canet lidera treino da Catalunha; Moreira chega em 5º
Com resultado, brasileiro passou direto para a segunda fase da classificação
Aron Canet, Fantic Racing
Foto de: Mirco Lazzari GP - Getty Images
Aron Canet, da Fantic Racing, liderou o treino da etapa da Catalunha da Moto2, conquistando tempo de 1min42s168. Diogo Moreira, piloto brasileiro que corre pela Italtrans, teve uma sessão difícil, mas conseguiu a quinta colocação, com 1min42s327, e, com isso, conquistando a vaga direta para a segunda fase da classificação.
Daniel Holgado, com 1min42s219, e Jake Dixon, com 1min42s277, completaram o top 3 da sessão no circuito de Barcelona. Daniel Muñoz, Moreira, Collin Veijer, Ivan Ortola, Joe Roberts, Izan Guevara, Manuel Gonzáles, Senna Agius, Alonso Lopez, Barry Baltus e Filip Salac passaram direto para o Q2.
Veja a tabela da sessão:
|Piloto
|#
|melhor volta
|equipe
|Aron CANET
|44
|1min42s168
|Fantic Racing LINO SONEGO
|Daniel HOLGADO
|27
|1min42s219
|CFMOTO Aspar Team
|Jake DIXON
|96
|1min42s277
|ELF Marc VDS Racing Team
|Daniel MUÑOZ
|17
|1min42s322
|Red Bull KTM Ajo
|Diogo MOREIRA
|10
|1min42s331
|Italtrans Racing Team
|Collin VEIJER
|95
|1min42s337
|Red Bull KTM Ajo
|Ivan ORTOLA
|4
|1min42s374
|QJMOTOR - FRINSA - MSI
|Joe ROBERTS
|16
|1min42s375
|OnlyFans American Racing Team
|Izan GUEVARA
|28
|1min42s377
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|Manuel GONZALEZ
|18
|1min42s380
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|Senna AGIUS
|81
|1min42s391
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|Alonso LOPEZ
|21
|1min42s417
|SpeedRS Team
|Barry BALTUS
|7
|1min42s433
|Fantic Racing LINO SONEGO
|Filip SALAC
|12
|1min42s444
|ELF Marc VDS Racing Team
|Tony ARBOLINO
|14
|1min42s544
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|Albert ARENAS
|75
|1min42s667
|ITALJET Gresini Moto2
|Marcos RAMIREZ
|24
|1min42s735
|OnlyFans American Racing Team
|Zonta VD GOORBERGH
|84
|1min42s800
|RW - Idrofoglia Racing GP
|Jorge NAVARRO
|9
|1min42s803
|KLINT Forward Factory Team
|Celestino VIETTI
|13
|1min42s866
|SpeedRS Team
|Ayumu SASAKI
|71
|1min42s987
|RW - Idrofoglia Racing GP
|Adrian HUERTAS
|99
|1min43s013
|Italtrans Racing Team
|David ALONSO
|80
|1min43s020
|CFMOTO Aspar Team
|Alex ESCRIG
|11
|1min43s176
|KLINT Forward Factory Team
|Eric FERNANDEZ
|62
|1min43s341
|QJMOTOR - FRINSA - MSI
|Mario AJI
|64
|1min43s354
|Idemitsu Honda Team Asia
|Darryn BINDER
|15
|1min43s361
|ITALJET Gresini Moto2
|Unai ORRADRE
|19
|1min43s378
|QJMOTOR - FRINSA - MSI
|Yuki KUNII
|92
|1min43s513
|Idemitsu Honda Team Asia
Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários