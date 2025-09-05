Todas as categorias

Relato do treino livre
Moto2 Balaton Park

Moto2: Canet lidera treino da Catalunha; Moreira chega em 5º

Com resultado, brasileiro passou direto para a segunda fase da classificação

Editado:
Aron Canet, Fantic Racing

Aron Canet, Fantic Racing

Foto de: Mirco Lazzari GP - Getty Images

Aron Canet, da Fantic Racing, liderou o treino da etapa da Catalunha da Moto2, conquistando tempo de 1min42s168. Diogo Moreira, piloto brasileiro que corre pela Italtrans, teve uma sessão difícil, mas conseguiu a quinta colocação, com 1min42s327, e, com isso, conquistando a vaga direta para a segunda fase da classificação.

Leia também:

Daniel Holgado, com 1min42s219, e Jake Dixon, com 1min42s277, completaram o top 3 da sessão no circuito de Barcelona. Daniel Muñoz, Moreira, Collin Veijer, Ivan Ortola, Joe Roberts, Izan Guevara, Manuel Gonzáles, Senna Agius, Alonso Lopez, Barry Baltus e Filip Salac passaram direto para o Q2.

Veja a tabela da sessão:

Piloto # melhor volta equipe
Aron CANET 44 1min42s168 Fantic Racing LINO SONEGO
Daniel HOLGADO 27 1min42s219 CFMOTO Aspar Team
Jake DIXON 96 1min42s277 ELF Marc VDS Racing Team
Daniel MUÑOZ 17 1min42s322 Red Bull KTM Ajo
Diogo MOREIRA 10 1min42s331 Italtrans Racing Team
Collin VEIJER 95 1min42s337 Red Bull KTM Ajo
Ivan ORTOLA 4 1min42s374 QJMOTOR - FRINSA - MSI
Joe ROBERTS 16 1min42s375 OnlyFans American Racing Team
Izan GUEVARA 28 1min42s377 BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
Manuel GONZALEZ 18 1min42s380 Liqui Moly Dynavolt Intact GP
Senna AGIUS 81 1min42s391 Liqui Moly Dynavolt Intact GP
Alonso LOPEZ 21 1min42s417 SpeedRS Team
Barry BALTUS 7 1min42s433 Fantic Racing LINO SONEGO
Filip SALAC 12 1min42s444 ELF Marc VDS Racing Team
Tony ARBOLINO 14 1min42s544 BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
Albert ARENAS 75 1min42s667 ITALJET Gresini Moto2
Marcos RAMIREZ 24 1min42s735 OnlyFans American Racing Team
Zonta VD GOORBERGH 84 1min42s800 RW - Idrofoglia Racing GP
Jorge NAVARRO 9 1min42s803 KLINT Forward Factory Team
Celestino VIETTI 13 1min42s866 SpeedRS Team
Ayumu SASAKI 71 1min42s987 RW - Idrofoglia Racing GP
Adrian HUERTAS 99 1min43s013 Italtrans Racing Team
David ALONSO 80 1min43s020 CFMOTO Aspar Team
Alex ESCRIG 11 1min43s176 KLINT Forward Factory Team
Eric FERNANDEZ 62 1min43s341 QJMOTOR - FRINSA - MSI
Mario AJI 64 1min43s354 Idemitsu Honda Team Asia
Darryn BINDER 15 1min43s361 ITALJET Gresini Moto2
Unai ORRADRE 19 1min43s378 QJMOTOR - FRINSA - MSI
Yuki KUNII 92 1min43s513 Idemitsu Honda Team Asia

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Artigo anterior MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

Principais comentários

