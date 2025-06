O brasileiro Diogo Moreira, da Italtrans, conquistou a pole position na etapa da Holanda da Moto2 em um final 'insano' de treino classificatório, cravando tempo de 1min34s777. Ivan Ortola e Manuel González completaram o top 3.

Q1

A primeira sessão começou com Barry Baltus superando Zonta Goorbergh e garantindo a ponta por um breve momento. Goorbergh, faltando cinco minutos para o fim da sessão, caiu na curva 5, mas sem grandes problemas.

Quem passou para o Q2 foi Daniel Holgado, com tempo de 1min35s247, seguido por Baltus, Goorbergh e Deniz Oncu.

Q2

A segunda parte começou com um acidente entre Filip Salac e Alonso Lopez, que causou a queda forte de Salac e a bandeira amarela no primeiro setor. O piloto checo foi levado ao centro médico para um check-up inicial.

Faltando oito minutos para o fim, Diogo Moreira conseguiu uma boa volta e tomou a ponta da sessão, com tempo de 1min35s196.

Com quatro minutos restantes, Aron Canet superou o brasileiro e marcou a volta rápida, com 1min35s004. Apesar disso, com menos de um minuto no relógio, a disputa pegou fogo, com Moreira retomando a ponta cravando volta de 1min34s777. Ivan Ortola e Manuel González completaram o top 3.

