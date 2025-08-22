Moto2: Diogo Moreira cai, mas domina e lidera TL2 para o GP da Hungria
Brasileiro terminou com o líder do campeonato em terceiro e o vice-líder apenas em 23º, fora da zona do Q2
A Moto2 encerrou sua sexta-feira no Balaton Park com um segundo treino livre bastante movimentado para o GP da Hungria. Na sessão que determinou os grupos para a classificação deste sábado, o brasileiro Diogo Moreira chegou a ir ao chão, mas isso não o impediu de dominar e liderar com tranquilidade.
Com a grande maioria dos pilotos conhecendo o Balaton Park neste fim de semana, a pista ficou cheia desde os primeiros minutos de ação.
Diogo, que já havia testado na pista húngara em junho, apresentou um ritmo forte desde o início, marcando 01min41s343 com menos de 20 minutos de sessão. Mas, na sequência, um pequeno susto para o brasileiro, que acabou perdendo o controle da moto na curva 12, sofrendo uma rápida queda.
Sem maiores problemas para si, Diogo voltou aos boxes e esperou uns minutos na garagem, retornando à pista para o trecho final do TL2, enquanto ainda tinha a melhor volta da sessão.
E nenhum outro piloto foi capaz de superar a marca do brasileiro, que ainda conseguiu melhorar seu tempo final para 01min41s213. Com o grid inteiro separado por apenas 0s773, Diogo entregou uma performance dominante, colocando quase dois décimos para o segundo colocado, Filip Salac. Líder do campeonato, Manu González foi o terceiro, com Ádrian Huertas em quarto e Alonso López em quinto. Já Aron Canet, vice-líder do Mundial, não teve uma boa sessão, terminando em 23º.
A Moto2 retorna à pista do Balaton Park para mais duas sessões no sábado. O dia começa às 04h25 com o terceiro treino livre e termina com a classificação às 08h40, ambas com transmissão da ESPN e do Disney+.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|14
|
1'41.213
|144.941
|250
|2
|F. Salac Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Boscoscuro B-21
|19
|
+0.172
1'41.385
|0.172
|144.695
|253
|3
|M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex
|18
|
+0.176
1'41.389
|0.004
|144.690
|251
|4
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex
|19
|
+0.186
1'41.399
|0.010
|144.675
|254
|5
|A. Lopez Sync SpeedRS Team
|21
|Boscoscuro B-21
|20
|
+0.212
1'41.425
|0.026
|144.638
|254
|6
|D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex
|21
|
+0.288
1'41.501
|0.076
|144.530
|253
|7
|
C. Veijer Ajo Motorsports
|95
|Kalex
|19
|
+0.355
1'41.568
|0.067
|144.435
|251
|8
|
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Boscoscuro B-21
|20
|
+0.358
1'41.571
|0.003
|144.430
|255
|9
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-21
|13
|
+0.364
1'41.577
|0.006
|144.422
|255
|10
|A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP
|71
|Kalex
|15
|
+0.379
1'41.592
|0.015
|144.401
|256
|11
|D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team
|27
|Kalex
|21
|
+0.425
1'41.638
|0.046
|144.335
|252
|12
|J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team
|96
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.426
1'41.639
|0.001
|144.334
|254
|13
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|18
|
+0.443
1'41.656
|0.017
|144.310
|253
|14
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|16
|
+0.537
1'41.750
|0.094
|144.176
|252
|15
|A. Arenas ITALJET Gresini Moto2
|75
|Kalex
|18
|
+0.608
1'41.821
|0.071
|144.076
|252
|16
|
D. Muñoz Ajo Motorsports
|17
|Kalex
|20
|
+0.634
1'41.847
|0.026
|144.039
|251
|17
|T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|14
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.640
1'41.853
|0.006
|144.031
|255
|18
|
Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|16
|
+0.661
1'41.874
|0.021
|144.001
|250
|19
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|15
|
+0.663
1'41.876
|0.002
|143.998
|251
|20
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|19
|
+0.671
1'41.884
|0.008
|143.987
|251
|21
|A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO
|44
|Kalex
|16
|
+0.676
1'41.889
|0.005
|143.980
|250
|22
|C. Vietti Ramus Sync SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.726
1'41.939
|0.050
|143.909
|254
|23
|B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO
|7
|Kalex
|18
|
+0.729
1'41.942
|0.003
|143.905
|248
|24
|D. Binder ITALJET Gresini Moto2
|15
|Kalex
|19
|
+0.999
1'42.212
|0.270
|143.525
|254
|25
|S. Garcia Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|3
|Kalex
|19
|
+1.231
1'42.444
|0.232
|143.200
|252
|26
|
O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI
|19
|Boscoscuro B-21
|18
|
+1.319
1'42.532
|0.088
|143.077
|252
|27
|Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia
|92
|Kalex
|19
|
+1.602
1'42.815
|0.283
|142.683
|251
|28
|N. Atiratphuvapat Idemitsu Honda Team Asia
|41
|Kalex
|19
|
+2.377
1'43.590
|0.775
|141.615
|251
