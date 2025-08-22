A Moto2 encerrou sua sexta-feira no Balaton Park com um segundo treino livre bastante movimentado para o GP da Hungria. Na sessão que determinou os grupos para a classificação deste sábado, o brasileiro Diogo Moreira chegou a ir ao chão, mas isso não o impediu de dominar e liderar com tranquilidade.

Com a grande maioria dos pilotos conhecendo o Balaton Park neste fim de semana, a pista ficou cheia desde os primeiros minutos de ação.

Diogo, que já havia testado na pista húngara em junho, apresentou um ritmo forte desde o início, marcando 01min41s343 com menos de 20 minutos de sessão. Mas, na sequência, um pequeno susto para o brasileiro, que acabou perdendo o controle da moto na curva 12, sofrendo uma rápida queda.

Sem maiores problemas para si, Diogo voltou aos boxes e esperou uns minutos na garagem, retornando à pista para o trecho final do TL2, enquanto ainda tinha a melhor volta da sessão.

E nenhum outro piloto foi capaz de superar a marca do brasileiro, que ainda conseguiu melhorar seu tempo final para 01min41s213. Com o grid inteiro separado por apenas 0s773, Diogo entregou uma performance dominante, colocando quase dois décimos para o segundo colocado, Filip Salac. Líder do campeonato, Manu González foi o terceiro, com Ádrian Huertas em quarto e Alonso López em quinto. Já Aron Canet, vice-líder do Mundial, não teve uma boa sessão, terminando em 23º.

A Moto2 retorna à pista do Balaton Park para mais duas sessões no sábado. O dia começa às 04h25 com o terceiro treino livre e termina com a classificação às 08h40, ambas com transmissão da ESPN e do Disney+.

