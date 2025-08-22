Todas as categorias

Moto2

Moto2: Diogo Moreira cai, mas domina e lidera TL2 para o GP da Hungria

Brasileiro terminou com o líder do campeonato em terceiro e o vice-líder apenas em 23º, fora da zona do Q2

Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

A Moto2 encerrou sua sexta-feira no Balaton Park com um segundo treino livre bastante movimentado para o GP da Hungria. Na sessão que determinou os grupos para a classificação deste sábado, o brasileiro Diogo Moreira chegou a ir ao chão, mas isso não o impediu de dominar e liderar com tranquilidade.

Com a grande maioria dos pilotos conhecendo o Balaton Park neste fim de semana, a pista ficou cheia desde os primeiros minutos de ação. 

Diogo, que já havia testado na pista húngara em junho, apresentou um ritmo forte desde o início, marcando 01min41s343 com menos de 20 minutos de sessão. Mas, na sequência, um pequeno susto para o brasileiro, que acabou perdendo o controle da moto na curva 12, sofrendo uma rápida queda.

 

Sem maiores problemas para si, Diogo voltou aos boxes e esperou uns minutos na garagem, retornando à pista para o trecho final do TL2, enquanto ainda tinha a melhor volta da sessão.

E nenhum outro piloto foi capaz de superar a marca do brasileiro, que ainda conseguiu melhorar seu tempo final para 01min41s213. Com o grid inteiro separado por apenas 0s773, Diogo entregou uma performance dominante, colocando quase dois décimos para o segundo colocado, Filip Salac. Líder do campeonato, Manu González foi o terceiro, com Ádrian Huertas em quarto e Alonso López em quinto. Já Aron Canet, vice-líder do Mundial, não teve uma boa sessão, terminando em 23º.

A Moto2 retorna à pista do Balaton Park para mais duas sessões no sábado. O dia começa às 04h25 com o terceiro treino livre e termina com a classificação às 08h40, ambas com transmissão da ESPN e do Disney+.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 14

1'41.213

   144.941 250
2 Czech Republic F. Salac Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 19

+0.172

1'41.385

 0.172 144.695 253
3 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 18

+0.176

1'41.389

 0.004 144.690 251
4 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex 19

+0.186

1'41.399

 0.010 144.675 254
5 Spain A. Lopez Sync SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 20

+0.212

1'41.425

 0.026 144.638 254
6 Spain D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 21

+0.288

1'41.501

 0.076 144.530 253
7
C. Veijer Ajo Motorsports
 95 Kalex 19

+0.355

1'41.568

 0.067 144.435 251
8
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 Boscoscuro B-21 20

+0.358

1'41.571

 0.003 144.430 255
9 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 13

+0.364

1'41.577

 0.006 144.422 255
10 Japan A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 71 Kalex 15

+0.379

1'41.592

 0.015 144.401 256
11 Spain D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 21

+0.425

1'41.638

 0.046 144.335 252
12 United Kingdom J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 15

+0.426

1'41.639

 0.001 144.334 254
13 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 18

+0.443

1'41.656

 0.017 144.310 253
14
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 16

+0.537

1'41.750

 0.094 144.176 252
15 Spain A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 18

+0.608

1'41.821

 0.071 144.076 252
16
D. Muñoz Ajo Motorsports
 17 Kalex 20

+0.634

1'41.847

 0.026 144.039 251
17 Italy T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 15

+0.640

1'41.853

 0.006 144.031 255
18
Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
 84 Kalex 16

+0.661

1'41.874

 0.021 144.001 250
19 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 15

+0.663

1'41.876

 0.002 143.998 251
20 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 19

+0.671

1'41.884

 0.008 143.987 251
21 Spain A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 44 Kalex 16

+0.676

1'41.889

 0.005 143.980 250
22 Italy C. Vietti Ramus Sync SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 18

+0.726

1'41.939

 0.050 143.909 254
23 Belgium B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO 7 Kalex 18

+0.729

1'41.942

 0.003 143.905 248
24 South Africa D. Binder ITALJET Gresini Moto2 15 Kalex 19

+0.999

1'42.212

 0.270 143.525 254
25 Spain S. Garcia Liqui Moly Dynavolt Intact GP 3 Kalex 19

+1.231

1'42.444

 0.232 143.200 252
26
O. Unai QJMOTOR - FRINSA - MSI
 19 Boscoscuro B-21 18

+1.319

1'42.532

 0.088 143.077 252
27 Japan Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia 92 Kalex 19

+1.602

1'42.815

 0.283 142.683 251
28 Thailand N. Atiratphuvapat Idemitsu Honda Team Asia 41 Kalex 19

+2.377

1'43.590

 0.775 141.615 251
Guilherme Longo Moto2
