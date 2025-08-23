Moto2: Diogo Moreira conquista pole do GP da Hungria em classificação disputada; líder, González é 3º
Brasileiro chega à Hungria em terceiro no campeonato após vitória dominante na Áustria no último fim de semana
A Moto2 fechou seu sábado no Balaton Park com festa brasileira. Em uma classificação das mais apertadas, Diogo Moreira superou seus rivais para garantir a pole, com o top 4 separado por menos de um décimo de segundo. O líder do campeonato, Manu González, larga em 3º, enquanto o vice-líder Aron Canet foi o sexto.
Em um Q1 disputado até o último segundo, Zonta van den Goorbergh foi o mais rápido com 01min40s856, 0s066 à frente de Aron Canet. Além dos dois, Barry Baltus e Joe Roberts garantiram as vagas no Q2 para a disputa da pole position.
E em um Q2 dos mais emocionantes da temporada até aqui, Diogo Moreira garantiu a quarta pole da temporada com um tempo de 01min40s380. O top 4 terminou separado por menos de um décimo, com Zonta van den Goordbergh em segundo a 0s050, o líder Manu González em terceiro a 0s082 e Jake Dixon em quarto a 0s083. Vice-líder do campeonato, Aron Canet terminou em sexto, a quase três décimos de distância do brasileiro.
A Moto2 retorna à pista do Balaton Park no domingo para a disputa do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 07h15, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|7
|
1'40.380
|146.144
|2
|
Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|8
|
+0.050
1'40.430
|0.050
|146.071
|3
|M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex
|8
|
+0.082
1'40.462
|0.032
|146.025
|4
|J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team
|96
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.083
1'40.463
|0.001
|146.023
|5
|
C. Veijer Ajo Motorsports
|95
|Kalex
|8
|
+0.137
1'40.517
|0.054
|145.945
|6
|A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO
|44
|Kalex
|8
|
+0.255
1'40.635
|0.118
|145.774
|7
|D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team
|27
|Kalex
|8
|
+0.275
1'40.655
|0.020
|145.745
|8
|D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex
|8
|
+0.357
1'40.737
|0.082
|145.626
|9
|A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP
|71
|Kalex
|8
|
+0.452
1'40.832
|0.095
|145.489
|10
|F. Salac Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Boscoscuro B-21
|7
|
+0.462
1'40.842
|0.010
|145.475
|11
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|8
|
+0.483
1'40.863
|0.021
|145.444
|12
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex
|7
|
+0.490
1'40.870
|0.007
|145.434
|13
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|6
|
+0.505
1'40.885
|0.015
|145.413
|14
|A. Lopez Sync SpeedRS Team
|21
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.577
1'40.957
|0.072
|145.309
|15
|B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO
|7
|Kalex
|8
|
+0.588
1'40.968
|0.011
|145.293
|16
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-21
|7
|
+0.638
1'41.018
|0.050
|145.221
|17
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|6
|
+0.723
1'41.103
|0.085
|145.099
|18
|
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.766
1'41.146
|0.043
|145.037
|Ver resultados completos
