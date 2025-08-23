Todas as categorias

Relato de classificação
Moto2 Balaton Park

Moto2: Diogo Moreira conquista pole do GP da Hungria em classificação disputada; líder, González é 3º

Brasileiro chega à Hungria em terceiro no campeonato após vitória dominante na Áustria no último fim de semana

Guilherme Longo
Editado:
Race winner Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

A Moto2 fechou seu sábado no Balaton Park com festa brasileira. Em uma classificação das mais apertadas, Diogo Moreira superou seus rivais para garantir a pole, com o top 4 separado por menos de um décimo de segundo. O líder do campeonato, Manu González, larga em 3º, enquanto o vice-líder Aron Canet foi o sexto.

Leia também:

Em um Q1 disputado até o último segundo, Zonta van den Goorbergh foi o mais rápido com 01min40s856, 0s066 à frente de Aron Canet. Além dos dois, Barry Baltus e Joe Roberts garantiram as vagas no Q2 para a disputa da pole position.

E em um Q2 dos mais emocionantes da temporada até aqui, Diogo Moreira garantiu a quarta pole da temporada com um tempo de 01min40s380. O top 4 terminou separado por menos de um décimo, com Zonta van den Goordbergh em segundo a 0s050, o líder Manu González em terceiro a 0s082 e Jake Dixon em quarto a 0s083. Vice-líder do campeonato, Aron Canet terminou em sexto, a quase três décimos de distância do brasileiro.

A Moto2 retorna à pista do Balaton Park no domingo para a disputa do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 07h15, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 7

1'40.380

   146.144  
2
Z. Van Den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
 84 Kalex 8

+0.050

1'40.430

 0.050 146.071  
3 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 8

+0.082

1'40.462

 0.032 146.025  
4 United Kingdom J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 8

+0.083

1'40.463

 0.001 146.023  
5
C. Veijer Ajo Motorsports
 95 Kalex 8

+0.137

1'40.517

 0.054 145.945  
6 Spain A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 44 Kalex 8

+0.255

1'40.635

 0.118 145.774  
7 Spain D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team 27 Kalex 8

+0.275

1'40.655

 0.020 145.745  
8 Spain D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team 80 Kalex 8

+0.357

1'40.737

 0.082 145.626  
9 Japan A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 71 Kalex 8

+0.452

1'40.832

 0.095 145.489  
10 Czech Republic F. Salac Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 7

+0.462

1'40.842

 0.010 145.475  
11 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 8

+0.483

1'40.863

 0.021 145.444  
12 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex 7

+0.490

1'40.870

 0.007 145.434  
13 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 6

+0.505

1'40.885

 0.015 145.413  
14 Spain A. Lopez Sync SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 8

+0.577

1'40.957

 0.072 145.309  
15 Belgium B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO 7 Kalex 8

+0.588

1'40.968

 0.011 145.293  
16 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-21 7

+0.638

1'41.018

 0.050 145.221  
17
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 6

+0.723

1'41.103

 0.085 145.099  
18
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 Boscoscuro B-21 8

+0.766

1'41.146

 0.043 145.037  
Ver resultados completos  

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

