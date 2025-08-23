A Moto2 fechou seu sábado no Balaton Park com festa brasileira. Em uma classificação das mais apertadas, Diogo Moreira superou seus rivais para garantir a pole, com o top 4 separado por menos de um décimo de segundo. O líder do campeonato, Manu González, larga em 3º, enquanto o vice-líder Aron Canet foi o sexto.

Em um Q1 disputado até o último segundo, Zonta van den Goorbergh foi o mais rápido com 01min40s856, 0s066 à frente de Aron Canet. Além dos dois, Barry Baltus e Joe Roberts garantiram as vagas no Q2 para a disputa da pole position.

E em um Q2 dos mais emocionantes da temporada até aqui, Diogo Moreira garantiu a quarta pole da temporada com um tempo de 01min40s380. O top 4 terminou separado por menos de um décimo, com Zonta van den Goordbergh em segundo a 0s050, o líder Manu González em terceiro a 0s082 e Jake Dixon em quarto a 0s083. Vice-líder do campeonato, Aron Canet terminou em sexto, a quase três décimos de distância do brasileiro.

A Moto2 retorna à pista do Balaton Park no domingo para a disputa do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 07h15, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.

