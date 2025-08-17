Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
Moto2 Red Bull Ring

Moto2: Diogo Moreira domina e vence na Áustria; González abandona

Brasileiro segurou ataques de Daniel Holgado e venceu pela segunda vez na carreira

Olivia Nogueira
Editado:
Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A Moto2 finalizou mais um fim de semana na pista com hino brasileiro! Diogo Moreira venceu a etapa da Áustria, sua segunda vitória na categoria. Daniel Holgado e Celestino Vietti completaram o pódio.  

Como foi

A largada foi agitada, com brigas por posição no meio de pelotão, mas Holgado manteve a ponta. Ainda na primeira volta, Senna Agius protagonizou a primeira queda do dia, caindo na curva 2, o que ocasionou uma bandeira amarela nos setores 1 e 2. O australiano abandonou. 

Na segunda volta, Moreira superou Holgado e assumiu a liderança. O espanhol ainda recuperou o P1 por alguns segundos, mas o brasileiro prevaleceu. Algum tempo depois, Manuel González, líder do campeonato e até então terceiro na corrida, teve problemas com sua moto, que perdeu potência, e caiu para a décima quarta posição. Com isso, a 18 voltas para o fim, Moreira, Holgado, Vietti, Arenas e David Alonso formavam o top 5. 

Duas voltas depois do primeiro problema, a moto de González voltou a falhar e o espanhol abandonou a corrida. A 13 voltas para o fim, Joe Roberts caiu e ocasionou mais uma bandeira amarela no setor 4. O americano também abandonou. 

Liderando o pelotão, Moreira administrava sua vantagem com certa tranquilidade, mantendo Holgado a meio segundo de distância. Logo atrás, Vietti foi ameaçado por Alonso em busca da terceira posição, mas conseguiu manter o P3. 

Vietti, que já tinha sido alertado sobre limites de pista, foi penalizado e precisou fazer uma 'volta longa' como punição. Pouco depois da punição ser anunciada, David Alonso ultrapassou Vietti e alcançou a terceira posição. Na ponta, Holgado chegou muito perto de Moreira, mas o brasileiro conseguiu se defender. 

A quatro voltas para o fim, David Alonso sofreu uma queda na curva nove e também abandonou, fazendo com que Vietti retornasse ao P3. Na ponta, Moreira mantinha Holgado a um segundo e meio de distância. 

No fim, Moreira venceu pela segunda vez na Moto2, com mais de dois segundos de vantagem. Holgado e Vietti completaram o pódio. 

 

Olivia Nogueira Moto2
