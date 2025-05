Moto2: Diogo Moreira é P2 no GP do Reino Unido; Agius vence duelo

Tudo parecia pronto para a vitória de Aron Canet em Silverstone na Moto2, mas ele terminou muito aquém do que era esperado. O espanhol perdeu a vitória, o pódio e a liderança do Campeonato Mundial - após a queda de Manu Gonzalez - na última volta, nas últimas curvas.

Em uma batalha com David Alonso, Senna Agius aproveitou para conquistar sua primeira vitória, e Diogo Moreira, para terminar em segundo. David Alonso terminou em terceiro, seu primeiro pódio na categoria em sete corridas, e Canet terminou em quarto, três pontos atrás do líder geral.

A corrida da categoria intermediária em Silverstone seria disputada em condições melhores do que as que os pilotos da MotoGP haviam encontrado no Warm Up da manhã: depois da chuva e do frio, o sol brilhava forte no céu, com algumas nuvens, e estava um pouco mais quente, embora ainda houvesse o elemento do vento, que soprava forte em alguns lugares.

Canet largou perfeitamente e manteve a pole position, enquanto Manu Gonzalez ficou preso em sua moto e viu vários rivais o ultrapassarem, caindo de segundo para décimo primeiro. Após as primeiras curvas, Moreira o alcançou e passou Canet, mas o espanhol conseguiu se recuperar. Atrás dele, Izan Guevara, Senna Agius, Marcos Ramirez e David Alonso.

No entanto, as ultrapassagens não pararam na frente e foi Guevara quem assumiu a liderança sobre Moreira e Canet. Gonzalez, por sua vez, começou a ganhar posições, ultrapassando Ivan Ortola e Daniel Holgado e subindo para nono. Antes do final da segunda volta, Canet reagiu e voltou à liderança. Moreira seguiu seus passos e passou o piloto da Pramac Yamaha número 28.

O valenciano e o brasileiro abriram uma distância em relação aos seus três perseguidores, enquanto Gonzalez continuava a ganhar posições, ficando em sétimo na terceira volta, à frente de Alonso Lopez e Ramirez. O espanhol estava em chamas no meio de sua missão de retorno, estabelecendo a volta mais rápida da corrida.

Ele tentou passar Barry Baltus para assumir a sexta posição na quarta volta, mas as consequências foram desastrosas: o piloto da Intact GP cometeu um erro ao tentar passar por dentro, indo rápido demais, e tocou o belga, indo parar no chão e arruinando a corrida do rival.

A quatro voltas do final, Canet tinha alguns décimos de segundo de vantagem sobre Moreira e Alonso, que começaram a brigar pelo segundo lugar. O #80 era o segundo, e Agius também começou a sentir o americano. Parecia que a vantagem poderia ser suficiente para Canet, mas nada poderia estar mais longe da verdade.

David Alonso se aproximou dele nas últimas voltas, até que na última volta ele foi com tudo para cima, atacando-o nas últimas curvas. O jovem talento conseguiu ultrapassá-lo, mas Canet queria devolvê-lo na última freada brusca. O duelo entre os dois foi aproveitado por Senna Agius, que os ultrapassou na parte restante da pista para conquistar sua primeira vitória na Moto2.

Na última curva, Moreira fez o mesmo com os dois para terminar em segundo, e o próprio Alonso aproveitou o momento para ultrapassar Canet e terminar em terceiro, seu primeiro pódio na categoria intermediária em sete corridas.

O piloto valenciano, por outro lado, viu a vitória, o pódio e a liderança do Campeonato Mundial escaparem. Izan Guevara, Celestino Vietti, Filip Salac, Joe Roberts, Jake Dixon, Marcos Ramirez, Alonso Lopez, Albert Arenas, Zonta Van der Goorbergh, Tony Arbolino e Jorge Navarro completaram os dez primeiros.

Resultados da corrida de Moto2 2025 em Silverstone

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!