O brasileiro Diogo Moreira saiu feliz com o segundo lugar no GP da Hungria de Moto2 neste domingo, reafirmando que não sente a pressão da disputa pelo título da classe intermediária do Mundial.

Largando da pole, Diogo terminou a prova em segundo após uma disputa intensa na última volta contra o vencedor David Alonso e o líder do Mundial Manu González. Tendo terminado duas corridas seguidas à frente dos líderes do campeonato, o brasileiro reduziu a diferença, estando agora a 31 pontos de González e a apenas seis de Aron Canet.

Em entrevista após o fim do GP da Hungria, Moreira falou sobre o fim de semana e a projeção para o restante do campeonato.

"Acho que o fim de semana foi muito bom, eu tenho que continuar fazendo o trabalho que eu estou fazendo, e eu estou contente com isso, acabando sempre na frente nas corridas e somando pontos que é o importante".

"Faltam muitos pontos e muitas corridas, então acho que o importante é fazer o trabalho que a gente está fazendo até o momento e continuar desse jeito, que com certeza vai ser um campeonato bem legal".

Questionado sobre a possibilidade de os rumores de uma promoção para a MotoGP em 2026 impactavam sua performance, Diogo negou, afirmando que não sente a pressão da briga pelo título.

"Bom, acho que eu tenho uma equipe muito boa por trás disso. É uma equipe que me ajuda muito nessa questão, então acho que o importante é estar concentrado no fim de semana. Eu não tenho pressão nenhuma, e estou me divertindo muito, então acho que é a chave para eu estar desse jeito que eu estou agora".

Para Diogo, casos como o de hoje, com Alonso "se metendo" no meio da briga pelo título pode tornar tudo "ainda mais emocionante".

"O importante é o que eu estou fazendo, é acabar a corrida e se alguém se meter ali com a gente, vai ser um campeonato ainda mais emocionante. Acho que isso é bem legal, ter um outro piloto que esteja ali brigando com a gente, um piloto que esteja fazendo com que a gente melhore também".

