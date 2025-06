A Moto2 viu em Aragón uma corrida espetacular, porém, com gosto amargo para os brasileiros. Deniz Öncü conquistou sua primeira vitória na categoria, superando Diogo Moreira por míseros três milésimos, a menor diferença entre P1 e P2 da história da categoria.

O brasileiro largou da pole position, chegou a cair para o quarto lugar, mas aos poucos foi se recuperando e chegou à liderança na última volta. Na decisão, na reta de chegada, Oncu se recuperou para a vitória. Barry Baltus fechou o pódio.

A Corrida

Na largada, Diogo Moreira conseguiu manter a liderança nas primeiras curvas, mas ainda na primeira volta foi superado por Barry Baltus e Deniz Öncü. Daniel Holgado e David Alonso se tocaram e foram ao chão na curva 12.

No terceiro giro, Arón Canet também manobou sobre o brasileiro, que caiu para o quarto lugar. Öncü e Baltus brigavam intensamente pela liderança, com Baltus levando a melhor naquele momento.

Na 10ª volta, de 19, Baltus, Öncü, Moreira e Canet, nesta ordem, se isolavam do restante do pelotão, com o brasileiro superando o espanhol na abertura do 10º giro.

Aos poucos, Canet foi perdendo ritmo e a briga pela ponta foi ficando entre os três primeiros colocados. Moreira via 'de camarote' a batalha entre os dois à sua frente.

Faltando quatro voltas para o final, Moreira superava Baltus pela segunda posição, mas o belga não deixou barato e pressionava o brasileiro para se recuperar.

Mas Moreira conseguiu se livrar de Baltus e brigava pela liderança. Na última volta, ele conseguiu assumir a ponta, mas na linha de chegada a vitória ficou com Öncü.

Resultado

