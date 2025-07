Além do vencedor da corrida da Moto2 deste domingo (13), Deniz Öncü, Diogo Moreira foi o grande da prova, para o bem e para mal.

O brasileiro começou com tudo, saindo da 25ª posição para o top 10 em apenas três voltas.

Deniz Öncü, Tony Arbolino e Barry Baltus travavam grande disputa pela liderança, mas Arbolino caiu na sétima volta, na curva 12. Com essa queda, Diogo chegava ao sétimo posto.

O brasileiro não parava. No 10º giro ele chegava à quinta posição. Na metade da corrida, a quarta colocação, após ultrapassar Albert Arenas.

O pódio era o novo objetivo de Diogo na segunda metade da prova e o pole, Jake Dixon, era o alvo. À frente deles, formando um pequeno pelotão estavam Öncü e Baltus, brigando pela ponta com intensidade.

Mas, na 16ª volta, ao tentar manobrar sobre Dixon, Diogo tocou no rival na curva 3, saiu da pista e quando retornou, foi 'atropelado' por David Alonso, com ambos indo ao chão fortemente. Segundos depois veio a informação de que o incidente com o espanhol seria julgado após a corrida.

Na 21ª volta a bandeira vermelha foi acionada, após as quedas de Marcus Ramírez e Albert Arenas, que danificou o air fence da curva 1. Como 2/3 da prova já havia sido cumprida, a vitória caiu no colo de Deniz Öncü, seguido por Baltus e Dixon no pódio.

Resultado

VALENTINO ROSSI no PÓDIO CAST!: MotoGP no Brasil, AMIZADE com ALEX BARROS, INTERLAGOS e mais!

Watch: VALENTINO ROSSI no PÓDIO CAST!: MotoGP no Brasil, AMIZADE com ALEX BARROS, INTERLAGOS e mais!

PÓDIO CAST traz GUTO NEJAIM para um REENCONTRO HISTÓRICO com FAUSTO MACIEIRA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!