Com Diogo Moreira tendo passado direto para o Q2 durante o treino livre da última sexta-feira, os pilotos da Moto2 que não conseguiram o mesmo feito, precisaram dar o seu melhor na classificação deste sábado (21) em Mugello. O brasileiro garantiu a melhor volta na classificação e ficou com a liderança da corrida para o domingo.

No Q1, faltando pouco mais de oito minutos para o fim da sessão, Zonta van den Goorbergh e Nakarin Atiratphuvapat se envolveram em um acidente assustador, acionando a bandeira amarela nos setores 3 e 4 para a retirada das motos e limpeza da pista.

Antes disso, Deniz Öncü já estava na liderança, com o melhor tempo da sessão (1min50s459), com Joe Roberts em segundo. O piloto americano conseguiu superar o turco e assumiu a ponta, baixando o tempo para 1min49s847.

David Alonso e Ayumu Sasaki também garantiram seus espacinhos no Q2, tentando lutar por posições melhores na classificação.

Já no Q2, Moreira surpreendeu ao fazer o melhor tempo, apesar de ainda restar dez minutos no cronômetro. Com os pilotos retornando às garagens e tentando melhorar os seus tempos, o brasileiro seguiu na pole.

Filip Salac caiu no setor 3 e levantou claramente irritado, chegando até a bater palmas ironicamente, indicando que teria sido atrapalhado por outro piloto. Nesse mesmo momento, Moreira voltou para os boxes, apresentando problemas no escapamento. Marcos Ramírez também se envolveu no incidente, que foi investigado.

Barry Baltus também caiu no setor 3, escorregando por alguns metros antes de demonstrar dor na perna direita enquanto esperava pela ajuda dos comissários de prova. A bandeira amarela obrigou os pilotos a diminuírem o ritmo e, com isso, o brasileiro conseguiu se manter na pole.

Albert Arenas ficou com a segunda posição, enquanto Arón Canet foi o terceiro. O atual líder do campeonato Manuel González será apenas o quinto na largada no domingo.

